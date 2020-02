I cavalli del Monsignor Perrelli

di Giovanna D'Arbitrio

In scena dal 13 al 16 febbraio 2020 al teatro Cilea, ha riscosso notevole successo la farsa in musicadi, ispirata alla leggenda di Monsignor Perrelli. Interpreti il poliedricoconPer la prima volta in scena 25 anni fa con il titolo, lopera fu una delle poche alle quali non partecipper unindisposizione. In seguito Beppe Barra volle dedicare proprio a sua madre tale opera con un titolo che ricordava un proverbio napoletano da lei molto amato. Spesso infatti a Napoli si diceper definire avarizia o esperimenti portati alle estreme conseguenze.Secondo una leggenda metropolitana il suddetto monsignore, infatti, un bel giorno pens che se avesse dato meno biada ai suoi cavalli, essi avrebbero lavorato lo stesso con notevole risparmio di denaro. Per un po le povere bestie ressero, ma quando egli ridusse ancor pi la razione di biada i cavalli morirono per la fame. La reazione di Monsignor Perrella dimostr in pieno la sua dabbenaggine, poich esclam:Non si sa con certezza se tutto ci sia vero, ma si racconta che per divertirsi lo stesso re Ferdinando IV e la regina Carolina gradissero le visite del monsignore, uomo di chiesa ma anche eccentrico pseudo-scienziato.Monsignor Perrelli, forse nato dalla fantasia popolare attraverso la fusione di due personaggi realmente esistitie suo nipote, entrambi monsignori, una delle maschere pi ricordate dai napoletani per gli aneddoti che descrivono le sue stramberie: smemorato, folle, surreale, goloso, un personaggio davvero caratteristico, ben interpretato in scena dainvece interpreta il personaggio di Meneca, la perpetua che accudisce con pazienza Monsignor Perrelli, ma commenta le cretinerie del suo padrone coinvolgendo il pubblico in sala con i suoi comici monologhi. E Barra domina senzaltro la scena in vesti femminili con la sua vis comica e i toni di voce ricchi di sfumature, altalenanti tra il basso e lalto, con la sua capacit creativa e attoriale, evidenziata in particolare nel monologo sulla ricetta del bucchinotto che recita interagendo con il pubblico.Le scene sono di, i costumi di, le musiche diinterpretate da, attore cantante, sul palco insieme lui c, attore emergente. Uno spettacolo divertente in cui bravi interpreti, belle canzoni, costumi e una scenografia in cui da un balcone sintravede il Vesuvio ancora fumante, ci ricordano gli anni del primo ottocento.Ci sembra giusto infine riassumere nelle linee essenziali la biografia fi Peppe Barra: figlio d'arte, nasce a Roma nel 1944 da una famiglia di artisti napoletani. Dalla madre Concetta eredita lamore per le scene e gi da bambino frequenta una scuola di teatro e dizione.Nei suoi spettacoli teatrali predilige la musica e il canto, e ci favorisce l'incontro con Roberto De Simone e la Nuova Compagnia di Canto Popolare.Nel 1980 fonda la compagnia Peppe & Barra con la quale riscuote grandi successi in Italia e all'estero. Magistrale interprete di canzoni, liriche teatrali e poesie, riesce a integrare tradizioni antiche e ritmi moderni. Attualmente Peppe Barra tra i pi significativi artisti partenopei e lo si pu considerare uno dei pi prestigiosi ambasciatori della musica napoletana e italiana all'estero: