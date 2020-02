“Paradigma Uomo”: incontri di medicina alternativa

di Giovanna D'Arbitrio

All’Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli, da gennaio a giugno 2020 (sempre alle 17,30), dopo il successo conseguito negli scorsi anni ritorna”, seminario dedicato alla medicina alternativa quest’anno a cura dicon una serie di incontri su agopuntura, iridologia, nutrizione e prevenzione, omeopatia. Ci sembra giusto fornire alcune informazioni essenziali sui suddetti medici e le terapie da essi praticate per offrire un quadro generale del seminario. Scopriremo così che molte di tali terapie hanno origini molto antiche.che da più di 40 anni s’interessa di agopuntura omeopatia e auricoloterapia, e da circa dieci anni di auricolomedicina, tratterà nel corso degli incontri in particolare delle origini e capisaldi dell’agopuntura.medico chirurgo, biologo nutrizionista e iridologo, illustrerà le cure per patologie indotte da errata alimentazione, di esame iridologico e test per la ricerca delle intolleranze alimentari. Le sue terapie sono basate fondamentalmente sui criteri della medicina omeopatica e rimedi naturali.noto omeopata, illustrerà in particolare le origini e i principi fondamentali dell’omeopatia, nonché della sua diffusione.Interessante sapere che le originirisalgono addirittura alla cultura mesopotamica ed egizia, senza dimenticare la medica cinese che legava le varie zone dell’iride agli elementi costitutivi dell’uomo.La vera iridologia nasce, tuttavia, nel 1870 per merito ungheresee acquista dignità di altri ricercatori che seguirono le sue orme, come Liljequist, Deck, Angerer, Kriege, Schimmel, Markgraf e Siegfried Rizzi, in Italia.A quanto pare, come la pianta del piede, la mano e il padiglione auricolare, l’iride è una zona riflessa del nostro corpo legata agli organi interni attraverso il sistema nervoso, in particolare ai nervi che derivano dal sistema neurovegetativo e dal sistema limbico, che controlla la sfera emotiva, attraverso l’ipotalamo. Poiché invecchia e soffre come il nostro corpo consente di individuare disagi di tipo fisico e psichico attraverso un’attenta osservazione della stessa.Per quanto riguarda l’, l'origine in Cina è incerta. Se ne parla nell'antico testo cinese, il leggendario Canone di Medicina Interna, compilato tra il 305 e il 204 a.C. Prima di ciò, è ipotizzabile che venissero utilizzati strumenti in pietra o in osso: scavi archeologici in Cina hanno portato alla luce aghi in pietra addirittura del Neolitico (circa 2000 a. C.) con le caratteristiche degli aghi Bian, citati nei testi antichi di medicina cinese. Reperti meno antichi sono aghi in osso, bambù, porcellana e bronzo, mentre già intorno al 500 a.C. pare fossero già presenti aghi sottili in metallo., pratica di medicina alternativa basata sui principi formulati dal medico tedesconella prima metà del XIX secolo, si basa sul "principio di similitudine del farmaco" (similia similibus curantur), enunciato dallo stesso Hahnemann, secondo il quale il rimedio appropriato per una determinata malattia sarebbe dato da quella sostanza che, in una persona sana, induce sintomi simili a quelli osservati nella persona malata. Tale sostanza, una volta individuata, viene somministrata al malato in una quantità molto diluita e "dinamizzata".Interessante ciò che ha affermato Italo Sabelli sulle medicine alternativePur non rinnegando i progressi scientifici della medicina allopatica di cui tutti prima o poi abbiamo bisogno, ci sembra tuttavia assurda la frattura tra tale medicina e quelle alternative che potrebbero integrarsi e fornire una più ampia gamma di cure ai pazienti con metodi meno invasivi, soprattutto nel campo delle indagini cliniche, della prevenzione e di terapie per alleviare il dolore.Troppo spesso si curano esseri umani come se fossero macchine, un pezzo alla volta, senza una visione “olistica” che comprenda non solo il corpo, ma anche la psiche, ovvero “l’anima” (per chi crede nella sua esistenza):afferma G. W. F. Hegel