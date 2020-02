Una semifinale che sembra tappa proibita

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 12.02.2020)

Il Napoli arriva male a questa partita dandata di semifinale di Coppa Italia contro lInter a Milano. Ci arriva male perch ha interrotto bruscamente contro il Lecce (2-3) lo slancio delle tre vittorie contro Lazio, Juve e Sampdoria. LInter, invece, ci arriva gasatissima per la clamorosa rimonta sul Milan (4-2).Quale delle due squadre sar pi stanca e chi delle due cambier meglio per schierare una formazione pi fresca e competitiva?Contro il Lecce, Gattuso ha ammesso le sue responsabilit. Dopo avere insistito su una formazione-standard, ha cambiato troppo, ritoccando tutti i reparti e affrettando il recupero di alcuni infortunati, probabilmente per un turn-over necessario in un mese di molti impegni ravvicinati.Forse Koulibaly (coppia inedita con Maksimovic) non ancora pronto e cos Politano (catena di destra Robotka-Politano per la prima volta in campo). Robotka e Demme fanno fatica a giocare insieme, luno essendo lalternativa dellaltro, per non erano impiegabili Allan e Fabian Ruiz.Imperdonabile, poi, il metti e togli Meret-Ospina. Si sono aggiunti gli errori. Di Lorenzo, tornato a destra, stato martirizzato da Saponara e, in area, mancato sul secondo gol di Lapadula. Sono stati opportuni i cambi nella ripresa, vanificati per dal siluro del 3-1 sulla punizione di Mancosu. Il Napoli ha pagato anche la scarsa determinazione sotto la porta del Lecce nei primi venti minuti di superiorit senza segnare.Cancellare tutto e ripartire. Ma un Napoli fragile, come lha definito Gattuso, sembra proprio chiuso nella doppia semifinale con lInter che vanta individualit decisive, Lautaro, Lukaku, Sensi, Sanchez, Eriksen sui calci piazzati, e sovrasta fisicamente gli azzurri.Ridurre al minimo i danni a Milano per giocarsi la qualificazione nel match di ritorno al San Paolo (5 marzo) si annuncia come unimpresa. Il Napoli non squadra che sappia giocare per lo 0-0 e continua a denunciare serie difficolt nella gestione delle partite.Il confronto fra le due difese schiaccia il Napoli: in campionato lInter ha subito 20 gol, record condiviso con la Lazio; il Napoli ne ha presi 34. LInter non ha incassato gol in otto partite, il Napoli in cinque. Il confronto di campionato ha visto la vittoria dellInter al San Paolo (3-1).Tutte le cifre sono contro gli azzurri. LInter ha il terzo attacco del campionato (48 gol), il Napoli lottavo (36 gol). Pesante la differenza-reti a favore dellInter (+28), contro quella misera del Napoli (+2). LInter ha chiuso una sola partita senza segnare (0-0 con la Roma a San Siro), il Napoli andato a secco in cinque partite. Il campionato indica lInter favorita anche nella Coppa nazionale.Quali armi pu sfoderare il Napoli a Milano? La velocit, il gioco a due tocchi, la voglia di stupire in un teatro del calcio. Gattuso recrimina di non avere saputo dare ancora compattezza alla squadra che, se incassa un gol, non ha la giusta reazione. Se lInter va subito a segno, per il Napoli finisce prima di cominciare.Lontane sono la bella prova contro la Juventus e lardimentosa gara di Coppa contro la Lazio quando il Napoli seppe soffrire e proteggere per 90 minuti il fulmineo gol di Insigne. Sembr che la squadra avesse ritrovato equilibrio e saldezza difensiva. Prendere tre gol dal Lecce, con difesa schierata, e due gol dalla Sampdoria, ha cancellato ottimismo e certezze.La ferocia agonistica di Conte non consente di sperare in unInter morbida, tutta la testa al campionato da scudetto (domenica i nerazzurri giocheranno a Roma contro la Lazio). La squadra milanese pu non incantare, ma sa essere terribilmente efficace risolvendo a favore anche le partite per niente brillanti.Il Napoli sarebbe dovuto andare a Milano al massimo della convinzione e con la carica di una striscia di partite positive. Il Lecce ha smontato il rilancio della squadra di Gattuso, facendola arretrare sulle debolezze di questa stagione.A San Siro il Napoli ha una sola chance, giocare una partita daudacia. Se il risultato sembra scontato, tanto vale avere coraggio e rischiare. Ma ci vorranno testa e gambe.