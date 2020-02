Il Napoli Basket vince anche a Voghera

di Mario Triggiani

Non si ferma la marcia della Generazione Vincente Napoli Basket che, dopo aver sconfitto gioved scorso la capolista Torino al PalaBarbuto, compie un'altra impresa espugnando il PalaOltrepo' di Voghera dove la Bertram Tortona aveva subito una sola sconfitta questa stagione, peraltro proprio contro i torinesi.I primi due quarti di gioco vedono Napoli soffrire molto gli avversari sotto le plance, con Sherrod in difficolt contro i lunghi di Tortona e Iannuzzi che ancora non si inserito al meglio nei meccanismi di gioco degli azzurri.A tenere Napoli a galla ci pensano Roderick e Sandri, che puniscono ogni difesa molle di Tortona con canestri dalla distanza.Nel terzo quarto cambia la musica per il Napoli Basket. Sale infatti in cattedra il play Diego Monaldi che trova punti ed assist per i compagni, mentre Mastellari e Chessa trovano le triple che indirizzano la gara in direzione Napoli.Tortona prova anche a riavvicinarsi nell'ultima frazione, ma Sherrod fa buona guardia sotto il canestro, Roderick ruba palloni importanti e gli altri giocatori partenopei gestiscono al meglio i possessi decisivi approfittando di ogni errore dei piemontesi, che continuano la pessima giornata dalla lunga distanza.La gara si chiude dunque con la vittoria della Ge.Vi., che aggancia ora l'ottavo posto in classifica, ultima piazza utile per la qualificazione playoff.Dopo le tre convincenti vittorie racimolate negli ultimi otto giorni, Napoli si candida ora ad essere una delle protagoniste dell'ultima parte del campionato e probabile mina vagante dei playoff.L'aspetto migliore delle vittorie stato infatti la partecipazione di tutti i giocatori alla costruzione dei successi. Sia gli americani che gli italiani stanno lentamente imparando i loro ruoli all'interno degli schemi di coach Sacripanti ed ora le difese avversarie devono cercare di tenere a bada cinque minacce offensive contemporaneamente.Anche la difesa appare in chiara crescita, con due dei migliori attacchi della categoria tenuti ben sotto le loro medie punti. D'altro canto, se dopo Torino anche Tortona ha avuto una pessima giornata al tiro contro Napoli la colpa non pu certo essere attribuita solo della sfortuna.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima alle ore 18 al PalaBarbuto contro Biella, terza squadra piemontese di alta classifica incontrata dai napoletani in questo mese di febbraio.L'avversario certamente di alto rango, considerando che Biella fino a poche settimane fa occupava la prima posizione in graduatoria, ma certamente Napoli non si lascer scappare l'occasione di mietere un'altra vittima prestigiosa davanti al suo pubblico.Vincendo con Tortona la Ge.Vi. ha ritrovato il successo esterno che le mancava dallo scorso 29 dicembre. Non avendo per una volta dissipato in trasferta l'entusiasmo conquistato in casa, molto probabile che domenica prossima saranno tantissimi i tifosi sugli spalti, tutti pronti ad incendiarsi davanti ad un'altra emozionante prestazione della squadra azzurra.: Andrejs Grazulis 21 (7/10, 2/5), Jamarr Sanders 10 (1/2, 2/7), Matteo Martini 10 (3/5, 0/5), Quirino De laurentiis 8 (4/8, 0/1), Bruno Mascolo 8 (4/5, 0/1), Riccardo Tavernelli 5 (0/0, 1/2), Luca Severini 3 (1/1, 0/3), Matteo Formenti 2 (0/0, 0/2), Janko Čepić 0 (0/0, 0/2), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Luca Valle 0 (0/0, 0/0): 12 / 20: 38 14 + 24 (Andrejs Grazulis 9): 13 (Jamarr Sanders, Bruno Mascolo 3): Martino Mastellari 15 (4/5, 2/3), Terrence Roderick 14 (4/9, 2/5), Daniele Sandri 13 (1/3, 3/3), Massimo Chessa 12 (2/3, 2/4), Diego Monaldi 9 (4/10, 0/6), Brandon Sherrod 8 (4/6, 0/0), Antonio Iannuzzi 6 (3/7, 0/0), Hugo Erkmaa 2 (1/1, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0): 6 / 8: 30 8 + 22 (Brandon Sherrod 10): 14 (Terrence Roderick, Diego Monaldi 4)