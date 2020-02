Due splendidi inediti del Ribera

di Achille della Ragione

La rappresentazione di mezze figure di santi e filosofi, investigati con crudo realismo, fu una moda nata nella bottega del Ribera a Napoli ed affermatasi poi anche in provincia grazie ai suoi discepoli, tra i quali, con una rilettura originale, si annovera anche il sommo Luca Giordano, che pi volte ritorner sul tema nel corso della sua lunga carriera, dilatando oltre misura la sua fase riberesca, identificata erroneamente dalla critica con un periodo unicamente giovanile.Tra i pi convinti seguaci del valenzano si distingue Francesco Fracanzano, il quale nel 1622, dalla natia Monopoli, si trasferisce con la famiglia nella capitale, entrando giovanissimo nellambiente artistico partenopeo, grazie anche al matrimonio, celebrato nel 1632, con la sorella di Salvator Rosa.Lavorando con il Ribera ne recep la stessa predilezione per la corposit della materia pittorica e ripropose spesso i soggetti pi richiesti dalla committenza: studi di teste e mezze figure di filosofi e profeti su fondo scuro.Nei due dipinti che esaminiamo in questo articolo, un(fig.1) ed un(fig.2) per la qualit molto alta delle composizioni, riscontriamo viceversa il pennello del valenzano ed il riferimento pi cogente possiamo riscontrarlo ammirando il(fig.3) conservato a Napoli nella pinacoteca dei Gerolamini.Della collezione a cui appartengono, la celebre raccolta Marasini, da poco trasferitasi a Genova, ci siamo occupati di recente, studiando un altro dipinto dello spagnoletto in un articolo che ha ottenuto il plauso dei pi importanti studiosi e che si pu consultare digitando il linkCon una tavolozza accesa vengono rappresentati con enfasi appassionata e senza alcuna piet i due personaggi, sadicamente indagati nella smagrita decadenza dei corpi consunti, dalla epidermide incartapecorita e grinzosa, dagli occhi lucidi e brillanti.Il Ribera si abbandona ad un verismo esasperato al di l di ogni limite convenzionale col suo pennello intriso di una densa materia cromatica, con un vigore di impasto che ricorda laccesa policromia delle pi crude immagini sacre della pittura spagnola coeva, segno indefettibile della sua mai tradita hispanidad, ignara dei risultati della pittura rinascimentale italiana.Ed ecco rappresentato un infinito campionario di umanit disperata e dolente, ripresa dalla realt dei vicoli bui della Napoli vicereale con unaspra e compiaciuta ostentazione del dato naturale.Concludiamo il nostro contributo accennando allattivit napoletana del Ribera, che raggiunse il culmine della celebrit allombra del Vesuvio.Nell'estate del 1616 lo Spagnoletto giunge a Napoli e si trasferisce subito in casa dell'anziano pittore Giovanni Bernardino Azzolino e dopo appena tre mesi sposa Caterina, la figlia sedicenne di quest'ultimo, da cui avr sei figli.In pochi anni egli acquista una fama europea facendo uso della tragicit del Caravaggio, suo punto di forza.Inizia anche un'intensa produzione che non lo mantiene lontano dalla sua Spagna, dove comunque continuava a spedire opere.Il tema pittorico si fa pi crudo e realistico e nascono cos opere come il, 1626, oggi al museo nazionale di Capodimonte ed, 1628, al Szpművszeti Mzeum di Budapest, solo per citarne alcune. Si accende in quel periodo la rivalit tra lui e l'altro grande protagonista del Seicento napoletano, Massimo Stanzione.Negli anni Trenta sub l'influenza di artisti come Antoon van Dyck e Guido Reni e perfezion il suo stile. Esegu in questi anni capolavori assoluti ospitati oggi in diversi musei nel mondo.Dall'del Louvre alconservato al Metropolitan Museum of Art. Il decennio che va dagli anni Trenta fino ai Quaranta fu il pi prolifico per il Ribera.Compose in questo periodo essenzialmente temi religiosi:(1632-1635) al Palazzo reale di Napoli,al museo nazionale di San Martino,(1639) e(1639) entrambe al Prado di Madrid.Non tralasci anche opere profane, come(1631). A Pozzuoli presso la Cattedrale di San Procolo conservato il dipintoA Cosenza, presso la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, conservato un suo bellissimo dipinto del 1635-40, dal titoloA Napoli, il pittore si impegn nella monumentale opera di decorazione della Certosa di San Martino, portata a compimento in cinque anni (1638-1643). Per il luogo di culto partenopeo, Ribera aveva gi dipintonel 1637.Nel 1638, sempre per la Certosa, gli fu commissionato il dipinto, terminato tredici anni pi tardi e caratterizzato da un approfondimento psicologico dei personaggi.L'ultima parte della sua vita segnata tragicamente dalla malattia che di fatto riduce drasticamente il numero di opere eseguite.Gli anni Quaranta sono segnati da un ritorno alla sua prima fase compositiva, tenebrosa e cupa, abbandonando le luci assimilate dal Reni.Jusepe de Ribera mor nel 1652 e fu sepolto, come confermato dai documenti, nella chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina, nell'omonimo quartiere di Napoli.A causa dei rimaneggiamenti apportati alla chiesa, tuttavia, dei suoi resti oggi non rimasta traccia.fig. 01 - Jusepe de Ribera -- Genova collezione Marasinifig. 02 - Jusepe de Ribera -- Genova collezione Marasinifig. 03 - Jusepe de Ribera -- Napoli pinacoteca dei Gerolamini