Imprese: dall’infrazione all’innovazione

di Andrea Petrella

Impianti, politiche, cultura: queste le tre dimensioni della frattura tra le regioni del Nord e quelle del Centro-Sud sul fronte dello sviluppo sostenibile.Dei 339operanti a livello nazionale nel 2018, solo 119 risultavano collocati nelle regioni del Centro-Sud. Appenadel totale.Di contro, su 74 agglomerati urbani condannati dall’Ue nello stesso anno per il cattivo trattamento delle, ben 68 erano distribuiti tra Sicilia, Calabria e Campania, pari aUn ritardo pesantissimo rispetto alle regioni del Nord, per colmare il quale sembrano non essere bastati i 33,7 miliardi di euro in fondi strutturali stanziati dall'Ue per il ciclo 2014-2020, 25 dei quali erano stati destinati alle regioni centro meridionali.Anche perché, stando ai dati raccolti dalla Commissione europea, al 30 settembre 2019 risultavano spesidei miliardi complessivamente messi a disposizione.È quanto emerso oggi a Napoli nel corso di una conferenza stampa di presentazione del, la due giorni di seminari, tavoli tecnici e incontri promossa da, in collaborazione con il board tecnico scientifico di, che si terrà il, con la partnership tecnica di Ispra-SNPA, Albo nazionale gestori ambientali, Commissario di governo per le bonifiche e sotto l’alto patrocinio del, con l’obiettivo di mettere in rete le migliori energie per far dialogare gli attori principali della svolta sostenibile: imprese, amministrazioni pubbliche e cittadini.».. Quattro seminari tematici e otto tavoli tecnici metteranno al centro i temi chiave del dibattito nazionale sulla: dal nuovo ciclo di finanziamenti europei alle carenze impiantistiche, dalle bonifiche alla nuova tracciabilità dei rifiuti.ha aggiunto il Commissario di governo per la bonifica delle discariche abusive, il Generale dei Carabinieri».ha detto, presidente dell'Albo Nazionale Gestori ambientali».Tra i principali sostenitori dell’iniziativa c’è, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, che presenterà uno studio sul fabbisogno impiantistico del Mezzogiorno e sui viaggi dei rifiuti dal Centro-Sud verso il Nord.ha sottolineato il vicedirettore».. L’agorà del Symposium ospiterà invece i desk informativi delle associazioni di categoria e delle istituzioni. Venti le sigle coinvolte, dieci le Regioni che prenderanno parte al dibattito, altrettanti i media partner che racconteranno in tempo reale la due giorni.Tra i soggetti invitati a prendere parte ai lavori circa 20mila imprese e oltre 3mila Comuni. I lavori termineranno con il discorso di chiusura del Ministro dell'Ambientee la proposta di candidatura della città di Napoli come capitale del Mediterraneo per l'economia circolare.spiega il direttore generale di Ispra».