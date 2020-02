Il Napoli Basket ritrova la vittoria

di Mario Triggiani

Torna a vincere la Generazione Vincente Napoli Basket, che dopo la brutta prestazione di Treviglio ha sconfitto Bergamo in un match molto equilibrato con il punteggio di 77-75.Napoli ritrova Iannuzzi, uscito anzitempo dal campo domenica scorsa per una botta alla spalla. Il centro partenopeo non si ancora completamente ristabilito ma riuscito comunque a garantire qualche minuto di qualit alla squadra azzurra.La Ge.Vi. parte subito forte con una tripla di Monaldi e quattro punti di Sherrod. Coach Calvani costretto a chiamare timeout ed alla ripresa del gioco la sua Bergamo torna in partita.Roderick perde qualche pallone di troppo e dall'altra parte la difesa napoletana concede molto agli avversari. Sul finire del secondo quarto, per, si scatena Diego Monaldi che segna nove punti e regala a Napoli un comodo vantaggio a met gara.La formazione partenopea prova a gestire il vantaggio costruendo due ottime azioni che Spizzichini finalizza alla grande. Si svegliano poi gli americani di Bergamo, Carroll e Jackson, che bucano ripetutamente la difesa azzurra sia dalla lunga distanza che sotto le plance.Si arriva cos agli ultimi possessi con il punteggio in bilico. Iannuzzi prova a chiudere la gara con due canestri consecutivi, ma due triple di Carroll e Zugno portano Bergamo avanti nel punteggio quando mancano ventotto secondi al termine della gara.La Ge.Vi. fa recapitare il pallone decisivo del match nelle mani della sua stella Roderick, autore di un ultimo quarto straordinario dopo averne disputati tre insufficienti. La guardia americana ripaga la fiducia accordatagli con un canestro di pregevole fattura che regala a Napoli il vantaggio a otto secondi dal termine della gara.Nell'azione successiva Bergamo perde il pallone e coach Calvani si lamenta con gli arbitri per un sospetto fallo su Jackson. Al tecnico della squadra ospite viene sanzionato un fallo tecnico, che verr per sbagliato da Roderick e nell'azione immediatamente successiva Monaldi viene mandato in lunetta dove segna solo uno dei due tiri liberi. Il rimbalzo conquistato da Sandri, che subisce il fallo sistematico degli avversari ma sbaglia entrambi i liberi.Bergamo ha dunque l'occasione per segnare la tripla della vittoria ma in soli due secondi Zugno non riesce a fare altro che costruirsi un tiro che non tocca neanche il ferro.Napoli vince cos la quarta gara casalinga consecutiva, la sesta delle ultime otto. Aumentano a questo punto i rimpianti per le mancate vittorie contro Latina e Treviglio che avrebbero potuto regalare punti importanti alla Ge.Vi in un campionato cos equilibrato come quello del girone Ovest di Serie A2.La gara non stata delle migliori dal punto di vista estetico, con tanti errori da ambo le parti, ma certamente ha saputo regalare numerose emozioni ai tanti tifosi accorsi al PalaBarbuto.Tra i migliori di Napoli figura certamente Monaldi, autore di ventuno punti con quattro triple. Buone anche le prestazioni di Sherrod, che nel primo tempo ha fatto ammattire i lunghi di Bergamo caricandoli di falli, e Roderick, che dopo i primi tre quarti caratterizzati dal solito nervosismo e dalle tante palle perse ha ingranato la giusta marcia negli ultimi dieci minuti trascinando Napoli alla vittoria.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar gioved sera, quando ospiter la capolista Torino al PalaBarbuto. Si tratter di un impegno gravoso per gli uomini di Sacripanti, che per dovranno fare di necessit virt giocando senza alcun timore reverenziale contro quella che probabilmente la squadra pi attrezzata per la promozione in A.L'impianto di Fuorigrotta si sta dimostrando sempre pi un fortino per il Napoli Basket, che dovr sempre dare il massimo davanti ai propri tifosi per poter continuare a credere nel sogno playoff davanti ad un pubblico come quello napoletano che, nelle grandi occasioni, non ha mai deluso le aspettative.: Diego Monaldi 21 (3/5, 4/6), Terrence Roderick 18 (4/7, 2/7), Brandon Sherrod 12 (6/9, 0/0), Daniele Sandri 8 (3/5, 0/2), Stefano Spizzichini 6 (3/5, 0/0), Martino Mastellari 5 (1/1, 1/4), Antonio Iannuzzi 5 (2/2, 0/0), Massimo Chessa 2 (0/0, 0/2), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0): 12 / 17: 30 9 + 21 (Terrence Roderick 8):(Terrence Roderick 6): Darryl joshua Jackson 22 (3/5, 3/6), Ruben Zugno 21 (5/6, 2/6), Jeffrey Carroll 19 (5/11, 2/4), Giovanni Allodi 6 (3/6, 0/2), Matteo Parravicini 4 (1/1, 0/2), Cosimo Costi 3 (0/1, 1/2), Davide Bozzetto 0 (0/1, 0/0), Alessandro Marra 0 (0/0, 0/0), Enrico Crimeni 0 (0/0, 0/0): 17 / 23: 24 7 + 17 (Davide Bozzetto 5): 11 (Rubn Zugno 4)