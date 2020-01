I figli e il gap generazionale

di Giovanna D'Arbitrio

Il conflitto generazionale stato sempre una costante in tutte le epoche, poich da che mondo mondo i giovani cercano di opporsi ai genitori per affermare la propria identit e portare idee nuove nella societ in cui vivono.



















Amare riflessioni in verit scaturiscono purtroppo dalla visione del film Figli, diretto da Giuseppe Bonito, tratto dal monologo gi recitato in teatro da Valerio Mastandrea I figli ti invecchiano scritto dal compianto Mattia Torre, sceneggiatore, scrittore e regista (in particolare di opere teatrali e televisive), scomparso nel 2019, il quale nel corso della sua malattia aveva affidato la realizzazione del film a Giuseppe Bonito, suo aiuto regista nel film Boris.



















Il film racconta la storia di Nicola (V. Mastandrea) e Sara (Paola Cortellesi), coppia quarantenne innamorata, piccoli-borghesi senza particolari problemi: lui gestisce una salumeria e lei fa controlli sulligiene dei ristoranti a Roma.



















Le difficolt iniziano quando scoprono di aspettare il secondo figlio, Pietro, che dopo i primi tre mesi di vita disturba gli equilibri familiari con i suoi prolungati pianti notturni: sgradito alla figlia maggiore, Anna di 6 anni, complica anche la vita dei genitori che non riescono a coinvolgere i nonni egoisti per un aiuto quotidiano, n a trovare una valida babysitter.



















Anche se Nicola aveva promesso di collaborare con una divisione dei compiti 50/50, in realt non sempre ci riesce pur sentendosi un supereroe quando si occupa di figli e faccende domestiche nel tempo libero. Sara si ribella e non vede lora di ritornare al suo lavoro .



















Il regista sfrutta alcuni stratagemmi per mettere in risalto le difficolt della coppia: i personaggi vengono rimpiccioliti e immersi in un colore bianco latte che crea la sensazione di isolamento.



















Altre trovate sono sia il pianto del bambino coperto dalla Patetica di Beethoven, sia la finestra surreale dalla quale Sara e Nicola immaginano di lanciarsi come via di fuga da ogni problema e conflitto.



















Insomma Mattia Torre e Giuseppe Bonito provano a raccontare la quotidiana lotta delle coppie quarantenni in una nazione dove manca il sostegno delle istituzioni, ma in verit pi violento appare il loro attacco contro la precedente generazione che "si mangiata tutto" e che ora rappresenta la maggioranza demografica in possesso del potere economico e decisionale.



















Ci aspettavamo forse che il film trattasse di temi molto seri, pur se in tono ironico, ma purtroppo si rimane in parte delusi. In effetti pi che reale il film appare surreale, con esagerazioni e ingiustificati attacchi alla precedente generazione, facendo di ogni erba un fascio.



















Ci che non va nel racconto la campionatura di genitori e nonni che rappresenta forse solo una parte della societ italiana. In effetti Sara e Nicola non sono una coppia particolarmente indigente che non ha lavoro e non arriva a fine mese: hanno una casa confortevole, unauto, possono offrire alla figlia attivit pomeridiane, bei vestiti e feste di compleanno, si possono permettere una babysitter e una pediatra snob (consultata ben 2 volte!) con parcella a 200 Euro per ascoltare solo sciocchezze.



















E per quanto riguarda i loro genitori egoisti che rifiutano di fare i nonni, non rappresentano certo tutta la generazione italiana di sessantenni/settantenni! Ci dispiace contraddire il compianto Mattia Torre, senzaltro autore poliedrico ed intelligente, ma francamente negli spettatori di una certa et il film scatena una serie di proteste e domande: Sara e Nicola si lamentano! E che devono dire i poveri giovani meridionali senza lavoro?! Loro s che non possono permettersi di avere figli e nemmeno di sposarsi, a meno che non emigrino allestero, anche se laureati!



















E quanto a genitori anziani e ora anche nonni, si tratta ad onore del vero di una generazione che si dovuta occupare non solo dei propri vecchi con amore fino alla fine della loro vita, ma anche di figli e nipoti senza un attimo di riposo, ancora sulla breccia malgrado let a dare supporto fisico, morale ed economico con i loro risparmi, quando sono fortunati ad avere una pensione decente e nella vita non si sono concessi molti divertimenti.



















Sono quelli rintracciabili che a stipendio fisso hanno pagato sempre le tasse e che hanno subto politiche ingiuste sulle pensioni, insieme a istruzione e sanit, politiche che hanno costretto una parte di anziani a emigrare allestero.



















Perch invece non parliamo di globalizzazione non radicata in solidariet ed equit, ma in sfruttamento ed egoismo che non offrono opportunit ai giovani in Italia, che con le delocalizzazioni spostano il lavoro nel terzo mondo, accorpando aziende, riducendo posti di lavoro, distruggendo equilibri ecologici, creando nuovi virus (vedi coronavirus), indebolendo legami familiari, allontanando i figli dai genitori?



















Si, i figli ti invecchiano, perch non smetti mai di amarli e a preoccuparti per loro, anche quando sono grandi ma danno anche tanta gioia e amore!.



















La verit che siamo tutti coinvolti, nonni, genitori, figli e nipoti, in un periodo epocale molto difficile che non richiede soltanto accettazione, come afferma la pediatra a 4 stelle con parcella a 200 Euro, ma impegno per un cambiamento positivo che crei speranza nel futuro, proprio per i giovani.