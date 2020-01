Il lavoro di Gattuso dopo il disastro

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 28.01.2020)

sotto gli occhi di tutti che il Napoli di Gattuso sta ritrovando una identit di squadra e un gioco che Ancelotti gli aveva negato.Sono arrivati rinforzi funzionali (Demme soprattutto), ma c un dato preciso che pu spiegare il passo in avanti. In tre partite giocate in nove giorni, campionato-coppa-campionato, Gattuso ha schierato sempre la stessa formazione con leccezione di tre cambi obbligati (Meret per Ospina; Mario Rui per Luperto; Demme per Allan).Esattamente il contrario del vorticoso turn-over di Ancelotti che aveva finito con lo spersonalizzare il Napoli. Forse, c da rimpiangere che Gattuso non sia arrivato prima. Intanto, ha battuto la Juventus come, in tre occasioni, non era riuscito ad Ancelotti (tre sconfitte).Il passo in avanti stato determinato da un allenatore umile e appassionato, ancora ex giocatore pi che tecnico esperto, che si calato nella squadra, che si messo al livello dei giocatori, che si allena con loro.Ancelotti era il pontefice massimo che dispensava i suoi insegnamenti (?) dallalto e delegava il figlio.Ancelotti ha avuto il grande demerito, dal trono della sua maestria e dei tanti titoli vinti, di non andare incontro alla squadra a disagio nei rapporti personali e col modulo di gioco.Non ha ricucito gli strappi dellestate quando, dopo aver pensato a un Napoli senza Insigne, Mertens e Callejon, ha dovuto tenerli tutti e tre vagheggiando James Rodriguez, mentre la squadra aveva bisogno daltro, in ogni caso magnificando la campagna-acquisti azzurra.Dopo un anno e 21 partite, Ancelotti non aveva n superato il Napoli di Sarri, n costruito un Napoli nuovo.anche evidente che il Supremo Maestro, nel caos tecnico e tattico in cui si era infilato, aveva gi voglia di andarsene trafficando con lInghilterra.Deve avere onestamente riconosciuto il fallimento nonostante le dichiarazioni di facciata (voglio restare a Napoli) in contrasto con le confidenze agli amici (potrei anche andarmene).Il progetto Ancelotti morto sul nascere. Oggi se ne d colpa a De Laurentiis che non avrebbe allestito una squadra per Ancelotti.Ma il tecnico, non potendo costruire il Napoli del futuro, che superasse il ciclo di Sarri, aveva almeno il dovere di tenere in piedi la stagione (conquista di un nuovo posto-Champions) dopo avere dichiarato ai quattro venti che il Napoli 2019-2020 avrebbe giocato per lo scudetto.Gattuso non ha guarito il Napoli perch cera poco da guarire. Il Napoli non era malato. Era ancora una buona squadra che Ancelotti aveva confuso e tenuto a distanza, troppo in alto lui rispetto a una squadra di bambini irrequieti, delusi e imbronciati e che tali aveva reso lui stesso.Si detto che Gattuso si consegnato a Insigne e ai senatori della formazione azzurra. Li ha solo riportati nei ruoli e allentusiasmo che Ancelotti aveva cancellato. Tutto qui. Nessun miracolo, nessuna trovata originale. Gattuso ha ricomposto la squadra che Ancelotti aveva disfatto.Il Napoli non ha mai giocato contro Ancelotti come si vorrebbe insinuare. Giocava male e senzanima perch cos era stato ridotto.Ancelotti non gestiva lo spogliatoio come si pretendeva da un illustre ed esperto uomo di calcio qual era considerato. rimasto sulle sue dopo avere preso le distanze dai senatori per i quali aveva proposto il foglio di via senza ottenerlo.Stava distruggendo Insigne che non sar un campione nel senso pieno, ma ha indubbie qualit per risultare luomo in pi.Non ha mai costruito una difesa affidabile ed naufragato nellidea dellattacco liquido senza schemi precisi, ognuno facesse valere le sue qualit. Ha abbassato il valore della squadra e non ha aiutato Lozano a inserirsi dopo averlo ottenuto al prezzo di 42 milioni.Gattuso ha riportato il Napoli alla normalit senza nostalgie sarriane (nonostante il suo dichiarato copia e incolla del gioco di Sarri) e con la concretezza delluomo di campo nel rispetto e con lincoraggiamento dei giocatori a disposizione.Unoperazione semplice per evitare il definitivo scollamento della squadra.I successi su Lazio e Juventus sono venuti dopo i patimenti nelle partite precedenti (quattro sconfitte, tre al San Paolo) che sono state il normale percorso per rimettere il Napoli in linea di galleggiamento.Ora comincia un altro campionato contro squadre medio-piccole e si vedr se il Napoli di Gattuso ha ripreso ad essere una squadra affidabile.Non ci sono obiettivi precisi ed entusiasmanti per tenere alti la concentrazione e il rendimento e, allora, si valuter se il lavoro di Gattuso da considerarsi totalmente positivo.Il futuro e la stagione prossima rimangono un punto interrogativo. Ma questo un altro discorso.