Napoli Basket condannato dalle solite percentuali

di Mario Triggiani

Ancora una volta la Generazione Vincente Napoli Basket non riesce a dare continuit ad una vittoria e dopo il successo di domenica scorsa con Trapani crolla al PalaFacchetti di Treviglio venendo sconfitta dalla formazione locale con il punteggio di 73-58.La formazione azzurra stata guidata in panchina da Francesco Cavaliere, che ha preso il posto di coach Pino Sacripanti bloccato a Napoli da un'influenza.Napoli trova un vantaggio iniziale di 4-0 con i canestri di Sherrod e Monaldi. questo l'unico momento della gara in cui Napoli sar avanti nel punteggio, visto che poco dopo Treviglio conquista da leadership dell'incontro la manterr sino al termine.Al termine del primo quarto il centro partenopeo Iannuzzi si infortunato nel tentativo di schiacciare il pallone. Ha provato a rimanere in campo ma stato alla fine costretto ad uscire senza tornare sul parquet per il resto della gara.La Ge.Vi. evidenzia ancora una volta i soliti limiti nella costruzione del gioco, con molte azioni terminate con un tiro improvvisato allo scadere dei ventiquattro secondi.Treviglio da par suo non appare affatto eccezionale, colpa anche di un Collins completamente fuori dalla partita. La squadra lombarda si appoggia per ai suoi lunghi, Pacher e Borra, che insieme segnano 27 punti e 19 rimbalzi.L'unico momento di rinascita di Napoli a met ultimo quarto, quando i partenopei rientrano fino al -7. Una palla persa sanguinosa di Roderick ed un suo successivo fallo antisportivo quantomeno dubbio pongono per la pietra tombale sulle speranze di rimonta della Ge.Vi..Non resta dunque che recriminare per l'ennesima occasione di dare continuit in trasferta ad una buona prestazione casalinga sprecata.Ogni volta in cui Napoli sembra poter finalmente dare la svolta alla stagione puntualmente vede infranti i suoi sogni da pessime prestazioni al tiro (11% da tre contro Treviglio) ed un atteggiamento a tratti quasi supponente, da squadra appagata della sua attuale posizione pi che da squadra che vuole lottare per conquistare quante pi vittorie possibile.L'altalena di risultati condanna al momento Napoli a non partecipare ai playoff, obiettivo minimo per una societ che ha fatto notevoli investimenti ad inizio anno e durante la stagione ha apportato costose modifiche al roster.Le ultime sei giornate di stagione regolare vedono la Ge.Vi. disputare quattro incontri in casa e due in trasferta. Il PalaBarbuto ancora inviolato nel girone di ritorno, e dovr rimanere il fortino degli azzurri se si vuole continuare a sperare di arrivare tra le prime di otto di un campionato cos equilibrato come il Girone Ovest di Serie A2.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, quando gli uomini di coach Sacripanti ospiteranno Bergamo, attualmente all'ultimo posto in classifica.Si tratter della prima gara di un tour de force, l'ennesimo di questa stagione, che vedr Napoli affrontare successivamente la capolista Torino al PalaBarbuto gioved 6 febbraio (diretta su SportItalia) e poi andare la domenica successiva a far visita a Tortona al PalaOltrepo di Voghera.: A.j. Pacher 14 (4/6, 0/1), Corban Collins 13 (1/5, 3/8), Jacopo Borra 13 (5/7, 1/2), Lorenzo Caroti 13 (2/3, 2/5), Mattia Palumbo 11 (4/6, 0/3), Davide Reati 7 (0/0, 2/8), Vincenzo Taddeo 2 (1/1, 0/1), Ursulo Dalmeida 0 (0/1, 0/0), Filippo Nani 0 (0/0, 0/0), Simone Doneda 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amboni 0 (0/0, 0/0), Matteo Cagliani 0 (0/0, 0/0): 15 / 21: 36 12 + 24 (A.j. Pacher 12): 12 (Corban Collins, Lorenzo Caroti 4): Brandon Sherrod 15 (5/11, 0/0), Diego Monaldi 13 (6/9, 0/5), Daniele Sandri 11 (4/4, 1/3), Terrence Roderick 9 (4/8, 0/3), Massimo Chessa 6 (1/1, 1/5), Martino Mastellari 2 (1/1, 0/2), Antonio Iannuzzi 2 (0/2, 0/0), Stefano Spizzichini 0 (0/1, 0/1), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 10 / 15: 29 9 + 20 (Brandon Sherrod 11): 13 (Diego Monaldi 5)