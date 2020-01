Spiaggiata la balena bianconera

di Mimmo Carratelli

Amico Sarri, basta un po di zucchero e la pillola va gi.Spiaggiata la balena bianconera nel golfo mistico del San Paolo. La prima vittoria di Gattuso in campionato a Fuorigrotta una vittoria che una scossa perch una vittoria sulla Juve (2-1) sempre speciale, ma stata specialissima in questo momento particolare della squadra azzurra che, dopo avere piazzato il colpo in Coppa Italia eliminando la Lazio, stende la Juventus costringendola alla seconda sconfitta.La Juventus paga una serata di stelle spente. Dybala nessun tiro, Higuain una conclusione debole parata, Ronaldo con lunica occasione del gol per col Napoli gi in doppio vantaggio.Il Napoli ha ragionato, non ha mai buttato il pallone. stato favorito probabilmente dal ritmo lento della Juventus che ha affrontato gli azzurri col rispetto che riservava a un altro Napoli, al Napoli dei tempi brillanti.Nel 4-3-1-2 di Sarri giocano tutti i migliori dellattacco, Dybala dietro Higuain e Ronaldo. Ma Cristiano sembra proprio fuori partita: Hysaj lha anticipato otto volte, non gli ha mai consentito la fuga micidiale.Dybala sempre molto lontano dalla porta e Demme suo angelo custode. Higuain senza un solo pallone giocabile, appena un tiro fiacco.Il Napoli ha tenuto in scacco la Juve per lunghi tratti e la Juve non ha mai avuto lo sprint, lo scatto, la forza per sovrastare gli azzurri.Demme su Dybala, ma sempre protagonista anche in campo aperto con tocchi abili e veloci. Pi in partita Callejon (suo il cross del raddoppio).Chiuso Milik dai centrali bianconeri con De Ligt che giocava a destra e non nellabituale posizione mancina per affrontare le giocate azzurre su quel lato dove un intraprendente Mario Rui era sempre in appoggio allazione offensiva con Insigne e Zelinski.Forse la Juve ha peccato di presunzione. Non pigiando mai sullacceleratore, era sicura comunque di mettere a segno il colpo vincente con calma, facendo girare la palla.Ma il Napoli stato sempre attento, ha concesso poco e nulla. La Juve ha tirato in porta appena due volte e nel secondo tempo, nel primo zero tiri.Il Napoli stato pi intraprendente, trascinato da Insigne che ha provocato il primo gol e piazzato il raddoppio con una mezza girata al volo nel cuore dellarea juventina.Il Napoli ha meritato, rischiando appena negli ultimissimi minuti (recupero) quando la Juve, in forte ritardo sulle aspettative, ha tentato di acciuffare il risultato. Ma il gol di Ronaldo arrivato troppo tardi (90) e i quattro minuti di recupero hanno inchiodato la Juve alla sconfitta.Non stato un Napoli a misura di Ringhio, non stato un Napoli difensivo. Ha sempre pizzicato la Juve con azioni veloci dattacco.La squadra bianconera via via si immalinconita, Pjanic non al meglio schermato spesso da Zielinski, Bentancur mai decisivo. Gli azzurri giocavano di squadra nel pressing a tutto campo, mai alto, per efficace nella met campo azzurra, raddoppiando sui portatori di palla, soffocando ogni iniziativa bianconera che era sempre lenta.La Juve non ha avuto sbocchi sulle fasce n con Cuadrado, n quando entrato Douglas Costa (72 per Matuidi). Ronaldo vissuto ai margini del match, umiliato dalla verve di Hysaj.Mai un cross pericoloso nellarea del Napoli. La Juve mancata nel gioco sarriano e anche nelle puntate incisive con i traversoni in area.Nel primo tempo (0-0) pi vivace il Napoli, attendista la Juventus. Notevole era il dispendio di energie degli azzurri nelloccupare tutto il campo e intralciare le iniziative bianconere.La Juve non aveva smalto, n furore agonistico. La ripresa poteva essere unincognita perch il Napoli aveva speso tanto nel primo tempo e la Juve aveva solo temporeggiato.Ma proprio nella ripresa il Napoli volava verso il successo.Il gran tiro dalla distanza di Insigne veniva respinto da Szczesny e Zielinski era lesto a ribattere in gol (63).La reazione della Juventus era morbida. Il Napoli si tranquillizzava, non aveva di fronte la Juventus terribile, ma una squadra con poche idee e poca corsa.Quando arrivato il raddoppio, la Juventus rimasta sorpresa. Insigne iniziava lazione aprendo su Callejon e andando a concludere il cross dello spagnolo (86). Demme d sostanza a questa squadra, davanti alla difesa, ma rapido nellimpostare loffensiva a un tocco.Insigne, pasta del capitano, stato col tedesco il protagonista della serata, ma come non applaudire la partita di Hysaj, il contributo di Mario Rui, lattenzione di Manolas in difesa.Se nel primo tempo al Napoli era mancato lultimo passaggio per andare in vantaggio, nella ripresa il gioco riuscito. La Juve ha subto senza reagire mai. I quattro minuti di recupero sono stati il breve periodo della riscossa che per non andata a segno.Gattuso impiegava Lobotka per Demme (ammonito) al 69, Elmas per Zielinski all81, Llorente per Milik all89. Inutili i cambi di Sarri: Rabiot per Pjanic azzoppato (49), Douglas Costa per Matuidi e Bernardecshi per Dybala (72) che non facevano volare la Juve.andata come non previsto dalle sacre scritture nazionali, sempre affascinate dal sovranismo sabaudo, mentre spargono una ipocrita mestizia e una subdola sorpresa per il declino del Napoli.Napoli 2, Juventus 1 al San Paolo. Gattuso ha interrotto bruscamente il trend negativo di Ancelotti (tre sconfitte su tre di Re Carlo con i bianconeri).La vigilia del match era stata tutta una lagna. Letterati, filosofi e quaquaraqu avevano ammorbato laria della vigilia con lormai stantio ritornello Sarri qua, Sarri l, ma che rottura di qualit.Feticisti del piede mancino del pibe de oro hanno riproposto il reperto meraviglioso del secolo scorso che tramut Tacconi in una statua di sale. Edonisti dei tempi belli e fustigatori contemporanei hanno disquisito sulla caducit delle vicende azzurre.Alla fine, caricata di significati antichi e nostalgie moderne, vecchi amori e tradimenti recenti, bastardi di ieri e di oggi, questultima sfida tra Napoli e Juventus, smentendo ogni attesa, dubbio e pronostico, si risolta nella grande sorpresa della giornata mandando allaria limmancabile, pronosticata vittoria dello squadrone bianconero che, come avrebbe scritto un poeta dei tempi andati, sarebbe dovuto passare al San PaoloNonostante Sarri e Paratici, la Juve vive e vince motu proprio. Nessuna wag azzurra stata invitata a Sanremo, ma ci va Georgina Rodriguez Cristiana Ronalda. E questa lultima superiorit juventina. Ma il resto della superiorit bianconera al San Paolo non s vista.Nelle precedenti vittorie sulla Juve, mai il Napoli era stato cos calmo, attento, convincente come ieri sera. Viene da dire che mai una vittoria sulla Juve stata cos facile come ieri sera, il Napoli padrone del campo, mai in affanno, ordinato, preciso.stata una bella serata.La giornata indimenticabile di Enzo Montefusco contro la Juventus al San Paolo, campionato 1968-69. Aveva 23 anni, ma giocava gi come un veterano, da sei stagioni in maglia azzurra, dotato di grande tecnica. Indoss la maglia numero 10. A Sivori, che giocava nel Napoli, tocc quella numero 11.I bianconeri andarono in vantaggio con Anastasi al 13. Fu a quel punto che Montefusco divenne il padrone della partita, lui, lelegante maggiordomo di Altafini, lo scugnizzo numero due a fianco di Juliano, il ragazzo che guardava Sivori sempre con meraviglia. Divenne il pi fantastico killer della Vecchia Signora.Addirittura di testa, un suo punto debole, segn il pareggio su cross di Sivori, appena due minuti dopo il vantaggio bianconero. Di sinistro, il piede dei giocatori da ricamo, e dal limite dellarea, infil il 2-1.Il primo gol lo fece ad Anzolin, il secondo a Giuliano Sarti subentrato per linfortunio di Anzolin. Fu la partita che si concluse con un pugilato generale e le pesanti squalifiche appioppate a Panzanato, Sivori, Salvadore e Chiappella, che era lallenatore del Napoli.- Negli anni Duemila, ricominciarono dalla serie B i confronti fra Napoli e Juventus al San Paolo. Un pareggio nel campionato cadetti (2006-07) firmato da Del Piero e Bogliacino (1-1). Ritorno in serie A e cavalcata azzurra: 3-1 nel campionato 2007-08 con gol di Del Piero, Gargano, due volte Domizzi su rigore.Lanno dopo 2-1 con le reti di Amauri, Hamsik e Lavezzi. Nel 2009-10 ancora vittorioso il Napoli, 3-1, con gol di Chiellini, Hamsik, Quagliarella e Lavezzi.Tripletta di Cavani nel 3-0 del campionato 2010-11. Pareggio, 3-3, nel campionato 2011-12, in gol Hamsik, due volte Pandev, Matri, Estigarribia, Pepe.Nel 2012-13 altro pareggio, 1-1, al gol di Chiellini risponde Inler. Ritorno degli azzurri alla vittoria nel 2013-14, Callejon e Mertens (2-0) stendono la Juventus. La Juve vince a Napoli nel 2014-15 con Pogba, Caceres e Vidal, rete azzurra di Britos (1-3).Nel 2015-16 torna a vincere il Napoli, 2-1, con Insigne e Higuain, gol bianconero di Lemina. Nel 2016-17 Hamsik pareggia il gol di Khedira (1-1).Arriva nel 2017-18 il gol dellex, Higuain firma l1-0 della Juve al San Paolo. La squadra torinese si ripete lanno scorso, 2-1, reti di Pjanic, Emre Can, Callejon. Ieri sera il ritorno alla vittoria.Lindimenticabile cabezn in maglia azzurra. Alla stazione di Mergellina, e con uno striscione: Tu si na cosa grande, lo accolsero diecimila tifosi napoletani. Estate 1965. Heriberto laveva fatto fuori dalla Juve. Stava per essere ceduto al Varese quando Pesaola lo convinse a scegliere Napoli.Lauro ordin due motori navali alla Fiat e sald lacquist di Sivori con 70 milioni. Boom di abbonamenti (69.344 nella stagione 66-67). Al primo anno, la soddisfazione di Omar fu quella che il Napoli (terzo) sopravanz in classifica la Juve (quinta) di tre punti dopo averla battuta 1-0 al San Paolo, gol di Altafini.A Napoli Sivori girava su una Mercedes Pagoda bianca con autista personale, il fedele Scarpitti, un magazziniere del Napoli. Abitava davanti al mare di Posillipo, a Villa Gallotti.Alla seconda stagione, Omar soffr per il riacutizzarsi di uno strappo. And avanti con infiltrazioni di novocaina e cortisone. Ci rimise i menischi in una tourne americana nel 1967.A Cali invit alla partita Nestor Rossi, lasso argentino che amava pi di tutti (chiam Nestor uno dei suoi figli). Si esib in uno spettacolare palleggio davanti al campione ammirato, mise il piede in una buca e i ginocchi fecero crac. Operato da Gui, per la stagione 67-68 Pesaola si impegn nel suo recupero.Omar voleva tornarsene in Argentina, il petisso lo convinse a rimanere. Quellanno gioc solo sette partite. Nella stagione successiva, laddio clamoroso al San Paolo proprio nel match contro la Juve di Heriberto battuta 2-1 con la doppietta di Montefusco.Per tutta la gara Sivori fu inseguito da Erminio Favalli, finta ala destra.Allennesimo fallo dello juventino, si scaten una rissa. Napoletani e juventini si azzuffarono davanti alla panchina di Heriberto. Panzanato, che in campo era il paladino dellargentino, sferr un pugno a Salvadore.Nella mischia entr anche Chiappella, allenatore azzurro, e Sivori fece la sua parte. Le sanzioni furono dure: 9 giornate a Panzanato, 6 a Sivori, 4 a Salvadore, due mesi a Chiappella.Era l1 dicembre 1968, nona giornata di campionato. Sivori decise di lasciare il calcio. Il 23 dicembre vol a Buenos Aires. In Argentina acquist una villa a Isidro prospiciente il Rio de la Plata, per 60 milioni e un terreno per 35.Chiam la villa. Spieg:Aveva gi una fazenda a san Nicolas, dovera nato, e laveva chiamata, acquistata con i guadagni nel club bianconero. Nei quattro anni col Napoli gioc 63 partite e segn 12 gol.: Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (69 Lobotka), Zielinski (81 Elmas); Callejon, Milik (89 Llorente), Insigne.: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (49 Rabiot), Matuidi (72 Douglas Costa); Dybala (72 Bernardeschi); Higuain, Ronaldo.: Mariani (Roma).: 63 Zielinski, 86 Insigne, 90 Ronaldo.21 GIORNATABrescia-Milan 0-1, Spal-Bologna 1-3, Fiorentina-Genoa 0-0, Torino-Atalanta 0-7, Inter-Cagliari 1-1, Verona-Lecce 3-0, Parma-Udinese 2-0, Sampdoria-Sassuolo 0-0, Roma-Lazio 1-1, Napoli-Juventus 2-1.Juventus 51; Inter 48; Lazio 46; Roma 39; Atalanta 38; Milan, Cagliari, Parma 31; Verona 29; Napoli, Torino, Bologna 27; Fiorentina 25; Udinese 24; Sassuolo 23; Sampdoria 20; Lecce 16; Brescia, Genoa, Spal 15.