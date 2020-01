Jamme ‘nCoppa, jamme jà

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 22.01.2020)

Allora, avevano proprio ragione i nonni a dire la palla è rotonda.Schiacciato dal pronostico, opposto alla super Lazio, oppresso da mali oscuri, il Napoli di ogni patimento e di tutte le delusioni, dato per spacciato, abbattuto ed eliminato alla vigilia, fa fuori lo squadrone di Simone Inzaghi dalla Coppa Italia nella sorprendente serata del San Paolo in cui proprio la Lazio finisce su scherzi a parte.Il Napoli è in semifinale di Coppa. È il gol fulmineo di Insigne (2’) a lanciare la squadra azzurra.Questo è il calcio matto e illogico che appassiona e sbalordisce. Il Napoli, allo stremo di ogni gloria, speranza e sogno, umiliato dal campionato di otto sconfitte (cinque in casa) e finito sulla graticola di giudizi severi e di commenti circostanziati, risorge inaspettatamente smentendo le previsioni più nere e atterrando i gufi di questi tempi contrari.Sursum corda, in alto i cuori. Sorride il piccolo Mario, il più tenero dei tifosi azzurri, che la Fiorentina aveva fatto piangere, inquadrato dalle telecamere del match di sabato sera sugli spalti del San Paolo.Napoli-Lazio è stata una partita terribile. La grande bellezza della serata (gli ultras sono tornati in curva) è stato il tifo del San Paolo. Tutti con la squadra. Non succedeva da tempo.Gattuso indovina la formazione inserendo gli ultimi arrivati (fuori Fabian Ruiz e Allan indisponibile). Demme nel cuore della partita, match sublime, fase difensiva perfetta e tocchi rapidi per impostare l’attacco.Insigne in serata magica. Non solo si beve due volte Luiz Felipe e decide la sfida, ma gioca in attacco e in difesa, dando una grande mano mentre la Lazio pressa e spinge. Lobotka è stato in campo solo una ventina di minuti, sostituito per l’espulsione di Hysaj.Ecco, col Napoli in vantaggio, la partita vera è cominciata dopo le espulsioni. Fuori Hysaj per doppio giallo (fallo su Immobile, dopo il fallo su Caicedo), dentro Luperto.Il Napoli si assestava su un 4-4-1 difensivo. Ma il vantaggio numerico della Lazio durava sei minuti. Espulso anche Leiva (25’ fallo su Zielinski, giallo, e protesta plateale, rosso). La Lazio manteneva un modulo offensivo (3-4-2).Il Napoli dava prova di una resistenza spettacolare. La Lazio ha avuto l’opportunità di pareggiare col rigore per il fallo di Hysaj su Caicedo, ma Immobile scivolava sul dischetto battendo fuori il penalty (9’). Dunque, finalmente, era una serata favorevole agli azzurri.Il Napoli ha abbandonato il gioco “da dietro” lanciando lunga la palla (il gioco di Ancelotti!). Demme dominava a centrocampo, un vero protagonista. Milik un po’ chiuso dalla difesa laziale. In ombra Callejon. Ma gli altri si battevano da guerrieri. Il volto nuovo del Napoli.La Lazio ha condotto quasi sempre la partita. Un po’ fuori dal match Milinkovic-Savic. La squadra laziale viveva sugli spunti esterni di Lazzari e Lulic.Ma il Napoli sapeva difendersi contro il secondo attacco del campionato. Era Demme il difensore aggiunto e il motore della squadra.Il Napoli per l’ultima metà del primo tempo faceva fatica ad uscire. La Lazio pressava alto, ma il maggior possesso (53%) non si risolveva in episodi favorevoli.È stata a lungo una gara in cui la Lazio premeva alla ricerca del pareggio e il Napoli sbagliava quasi nulla a difendersi. Demme dava una gran sicurezza, Zielinski si prodigava nelle retrovie. I difensori azzurri concedevano poco.Solo nel conteggio dei pali la Lazio riusciva a impattare. Ma nel conteggio dei legni era sempre avanti il Napoli. Palo su colpo di testa di Milik (70’). Traversa di Immobile (84’). Incrocio dei pali di Mario Rui (85’) e sono 17 i legni colpiti dal Napoli in questa stagione. Palo di Lazzari (88’).Gattuso ha indovinato anche i cambi. Luperto per Lobotka (22’) dopo l’espulsione di Hysaj. Elmas per Callejon (67’) per reggere la pressione della Lazio sul lato destro azzurro. Fabian Ruiz per Insigne esausto (77’).Poche le conclusioni di Immobile, una parata da Ospina (51’), l’altra sull’esterno della rete (62’). La conclusione più pericolosa della Lazio avveniva nel recupero: fuori il colpo di testa di Parolo (92’).L’ultima mezz’ora è stata una magnifica sofferenza col Napoli che teneva bene il minimo vantaggio.I cambi di Simone Inzaghi non davano frutti: 54’ Correa per Caicedo, 69’ Patric per Radu, 77’ Jony per Lulic. Il Napoli è stato magnifico nella fase difensiva (nel finale 5-3-1). Stavolta niente ghirigori. Palloni calciati lunghi a liberarsi dall’assedio della Lazio e a tentare il contropiede.Se il Napoli era continuamente a rischio per la pressione offensiva della Lazio, la squadra romana doveva però stare in allarme per i contrattacchi azzurri.Ma stavolta il Napoli è stato brillante nell’attenzione, nella tenuta difensiva, nell’applicazione costante a stringere la Lazio soffocandola, togliendole spazio, aggredendola per non farla giocare.È la prima grande vittoria del Napoli di Gattuso.– Il Napoli ha giocato nove finali di Coppa Italia. Si è aggiudicato la Coppa cinque volte, è stato finalista altre quattro volte. La Lazio ha giocato dieci finali di Coppa, l’ha vinta sette volte, finalista altre tre volte.– Napoli e Lazio si sono incontrati altre tre volte nei quarti di finale di Coppa Italia. Due volte è passato il Napoli, una volta la Lazio. 1994-95: la Lazio vince sia in casa (1-0) che al San Paolo (2-1). 1996-97: il Napoli vince in casa 1-0 e pareggia a Roma 1-1. 2013-14: partita unica, il Napoli gioca in casa e batte la Lazio 1-0.– Le finali di Coppa Italia vinte dal Napoli: 2-1 sulla Spal (1962); 4-0 sul Verona (1976); 3-0 sull’Atalanta e 1-0 a Bergamo, doppia finale (1987); 2-0 sulla Juve (2012); 3-1 alla Fiorentina (2014). Le finali vinte dalla Lazio: 1-0 sulla Fiorentina (1958); 0-1 fuori col Milan e 3-1 all’Olimpico, doppia finale (1998); doppia finale sull’Inter nel 2000: 2-1 in casa, 0-0 fuori; doppia finale nel 2004: 2-0 sulla Juve, 2-2 a Torino; vittoria ai rigori (6-5) sulla Sampdoria (2009); 1-0 alla Roma nel 2013; 2-0 all’Atalanta nel 2019.– Le quattro finali perse dal Napoli: 0-2 dal Milan (1972); 1-2 dall’Inter (1978); 1-0 al San Paolo sulla Sampdoria e 0-4 a Genova (1989); 1-0 al Vicenza e sconfitta 0-3 fuori casa (1997). Le finali perse dalla Lazio: 0-2 dalla Fiorentina (1961); 1-2 ai supplementari dalla Juventus (2015); 0-2 dalla Juventus (2017).– Napoli e Lazio si sono incontrati 21 volte in Coppa Italia: 9 vittorie azzurre, 3 pareggi, 9 vittorie laziali. 1942-43: la Lazio vince a Napoli 2-1; 1957-58: la Lazio vince 3-1 in casa e 4-0 a Napoli; 1964-65, a Roma la partita finisce 0-0 e il Napoli passa per sorteggio; 1971-72: il Napoli vince al San Paolo 5-1 e perde 0-3 a Roma; 1972-73: il Napoli vince 1-0 all’Olimpico; 1982-83: altra vittoria del Napoli a Roma 2-1; 1986-87: il Napoli vince 2-0 all’Olimpico; 1994-95: quarti di finale, la Lazio vince entrambi i confronti, 1-0 in casa, 2-1 a Napoli; 1996-97: ancora un quarto di finale, passa il Napoli, 1-0 in casa, 1-1 a Roma; 1997-98: la Lazio vince in casa 4-0 e perde 0-3 a Napoli; 2007-08: ottavi di finale, passa la Lazio che vinse 2-1 sul suo campo e pareggia 1-1 a Napoli; 2013-14: quarto di finale, partita unica, 1-0 del Napoli al San Paolo; 2014-15: doppia semifinale, la Lazio pareggia all’Olimpico 1-1 e vince 1-0 a Napoli. Ieri sera l’1-0 del Napoli.: Ospina; Hysaj (19’ espulso), Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Demme, Lobotka (22’ Luperto), Zielinski; Callejon (67’ Elmas), Milik, Insigne (77’ Fabian Ruiz).: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (69’ Patric); Lazzari, Parolo, Leiva (25’espulso), Milinkovic-Savic, Lulic (77’ Jony); Caicedo (54’ Correa), Immobile.: Massa (Imperia).: 2’ Insigne.QUARTI DI FINALE –Juventus-Roma (mercoledì 22)Milan-Torino (martedì 28)Inter-Fiorentina (mercoledì 29)