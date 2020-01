Il Napoli Basket si riscatta contro Trapani

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket vince la sua terza gara consecutiva in casa sconfiggendo la 2B Control Trapani al PalaBarbuto con il punteggio di 62-49 e riscatta cos la brutta prestazione di mercoled scorso a Capo d'Orlando.La partita ha rappresentato l'esordio sul parquet di Fuorigrotta per Antonio Iannuzzi, tesserato venerd scorso dalla societ partenopea, partito dalla panchina ed entrato a partita in corso.Napoli prende subito il sopravvento con una ferocia vista poche volte in questa stagione. Monaldi trova punti facili al ferro, mentre Sandri colpisce dalla lunga distanza.La Ge.Vi. si trova cos con un comodo vantaggio gi a met gara e negli ultimi venti minuti non deve far altro che controllare la gara costringendo i giocatori di Trapani ad accontentarsi di tiri ad alto quoziente di difficolt e limitandosi a sfruttare gli errori della difesa ospite.Tra i migliori giocatori di Napoli figura certamente Diego Monaldi, che trascina la formazione partenopea al vantaggio iniziale e punisce dalla lunga distanza quando Trapani lo lascia libero dal perimetro.Buona anche la gara d'esordio di Iannuzzi, che chiude con 11 punti e 5 rimbalzi.Sebbene non al massimo della condizione e non ancora perfettamente inserito negli schemi di coach Sacripanti, il nuovo acquisto della Ge.Vi. ha gi dimostrato qualit tecniche e voglia di lottare sotto le plance.La vera chiare del successo stato per Daniele Sandri. Liberato dai compiti di ala grande, Sandri tornato a rivestire i panni di esterno a lui pi congeniali.Le quattro triple segnate che chiudono di fatto il match ad ogni speranza di rientro della squadra ospite non sono neanche il lato migliore della sua prestazione.Sandri infatti riuscito a limitare tantissimo l'attacco di Trapani non solo impedendo tiri facili ma anche dimostrandosi pronto a tuffarsi su ogni palla vagante.stata infatti la difesa la chiave della vittoria di Napoli. Sacripanti aveva tante volte in passato evidenziato come tenere gli avversari ad un punteggio basso fosse quasi una garanzia di vittoria e ieri ha costruito una vera e propria gabbia intorno a Corbett, stella di Trapani.L'americano ha chiuso la sua gara con soli sei punti segnati ed un 3/13 dal campo che d la giusta idea di come la difesa di Napoli sia stata asfissiante.Forti della prestazione incoraggiante appena dimostrata, i ragazzi di coach Sacripanti torneranno in campo domenica prossima alle ore 17:00 al PalaFacchetti di Treviglio.L'avversario si trova attualmente a pari punti con la Generazione Vincente, quindi una vittoria sarebbe importante non solo per scalare la classifica ma anche per mettersi alle spalle una diretta concorrente alla qualificazione playoff che nella gara di andata ha sconfitto Napoli con un rotondo +22 (81-59).: Diego Monaldi 15 (3/5, 2/5), Daniele Sandri 14 (1/2, 4/6), Antonio Iannuzzi 11 (4/6, 0/0), Terrence Roderick 10 (5/11, 0/4), Stefano Spizzichini 6 (3/7, 0/2), Brandon Sherrod 4 (2/6, 0/0), Massimo Chessa 2 (1/1, 0/3), Martino Mastellari 0 (0/1, 0/2), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 6 / 10: 37 5 + 32 (Terrence Roderick 7): 14 (Diego Monaldi, Terrence Roderick, Stefano Spizzichini, Brandon Sherrod 3): Federico Bonacini 14 (1/3, 4/4), Kenneth Goins 10 (3/4, 1/6), Andrea Renzi 9 (2/6, 1/2), Lamarshall Corbett 6 (3/9, 0/4), Marco Mollura 6 (2/6, 0/0), Matteo Palermo 3 (0/1, 1/4), Curtis chinonso Nwohuocha 1 (0/1, 0/0), Gabriele Spizzichini 0 (0/3, 0/4), Giorgio Lamia 0 (0/0, 0/0), Marko Dosen 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ceparano 0 (0/0, 0/0): 6 / 10: 33 4 + 29 (Gabriele Spizzichini 11): 10 (Gabriele Spizzichini 3)