Richard Jewell, di Clint Eastwood

di Giovanna D'Arbitrio

Il film Richard Jewell, di Clint Eastwood, racconta la vera storia di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che scopre una bomba alle Olimpiadi del 1996, salvando molte vite, ma viene poi ingiustamente accusato dalla stampa che getta sospetti sul suo operato











Basato sulla vera storia dell'eroe di Atlanta e su un articolo intitolato American Nightmare, Jewell (Paul Walter Hauser) nel film appare come un grasso trentenne, spesso deriso, che vive ancora con la mamma (Kathy Bates) e aspira ardentemente a diventare un agente di polizia per proteggere i cittadini.











Nellattesa di realizzare il suo sogno, svolge lavoretti di sorveglianza. Durante gli spettacoli musicali che precedono le Olimpiadi del 1996, il primo a dare l'allarme quando vede uno zaino abbandonato sotto una panchina.











In un primo momento viene osannato come un eroe, salvatore di molte vite, ma ben presto poi viene sospettato di essere lautore dellattentato e quindi denigrato e disprezzato per un articolo scritto dalla giornalista Olivia Wilde (Kathy Scruggs), una carrierista priva di scrupoli che strappa informazioni segrete a John Hamm (Tom Shaw), disonesto ispettore dell FBI .











Clint Eastwood attinge utilizza un episodio vero per criticare il modo in cui mass media e centri di potere come l'FBI procedano con superficialit o oscuri fini che stravolgono la Verit, rovinando la vita di cittadini onesti, invece di proteggerli.











Particolare anche la figura dell'avvocato del film, Watson Bryant (Sam Rockwell) che rispetta le persone e ama la verit, pensa con la propria testa, agisce solo con laiuto della segretaria, Nadya (Nina Arianda) e crede in ci che scaturisce dalle le sue accurate indagini e non da ci che gli altri raccontano.











Ed sorprendente che sia proprio il repubblicano Clint a metterci in guardia conto il rischio di trasformare il mondo in uno stato di polizia che perseguita i cittadini onesti invece di tutelarli (significativo a tal proposito il discorso di Richard agli agenti FBI).











In effetti Richard Jewell, pur avendo sofferto per essere stato ingiustamente incriminato, rimarr fino alla fine uomo rispettoso delle Istituzioni e realizzer il suo sogno di diventare tutore dellordine e della legge. Morir giovane nel 2007, mentre la madre, ancora viva, addebita la sua prematura morte forse allo stress causato dalle ingiuste accuse che ne debilitarono la salute.











Il film ha gi ottenuto una candidatura ai Golden Globe e una ai Premi Oscar per la migliore attrice non protagonista, Kathy Bates. Un buon film che si avvale di un valido cast di interpreti, delle musiche di Artura Sandoval, della sceneggiatura di Billy Ray, della scenografia di Kevin Ishioka.











Tra i numerosi film di C. Eastwood ricordiamo: I ponti di Madison County (The Bridges of Madison County) (1995), Potere assoluto (Absolute Power) (1997), Mezzanotte nel giardino del bene e del male (Midnight in the garden of Good and Evil) (1997), Fino a prova contraria (True Crime) (1999), Space Cowboys (2000), Debito di sangue (Blood Work) (2002), Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004), Flags of Our Fathers (2006), Lettere da Iwo Jima (2006), Changeling (2008), Gran Torino (2008), Invictus - L'invincibile (Invictus) (2009), Hereafter (2010), J. Edgar (2011), Jersey Boys (2014), American Sniper (2014), Sully (2016), Ore 15:17 - Attacco al treno (The 15:17 to Paris) (2018), Il corriere - The Mule (The Mule) (2018).











Ecco il trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=9fF_3EiUJ9c