Napoli, la banda del buco

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 19.01.2020 )

Una sola squadra in campo, la Fiorentina, che si porta via una vittoria strameritata (2-0). Il Napoli di Gattuso, al San Paolo, fa patatrac. Complessivamente, la quinta sconfitta interna in dieci partite.Il Napoli allo sbando. Non una minima idea di gioco. Difesa imbambolata sui due gol della Fiorentina. Attacco inesistente. Gattuso non trova alcun rimedio e sono inutili anche le sostituzioni.Il Napoli porta palla (soprattutto Fabian Ruiz), la Fiorentina la fa viaggiare velocemente. La differenza questa. Iachini erge un muro difensivo di cinque uomini arretrando sulla linea dei terzini i laterali di centrocampo Lirola e Dalbert. Lascia liniziativa al Napoli (69% di possesso-palla) e parte in contropiede.Chiesa in grande serata. Porta in vantaggio la squadra toscana (26) e con un cambio-gioco favorisce il raddoppio di Vlahovic (74). Iachini mette Insigne fuori partita con una doppia marcatura: Benassi e Lirola.Il mediano si ferma a controllare Insigne quando Lirola sprinta in avanti. La Fiorentina azzecca tutte le mosse. Castrovilli dissolve il centrocampo azzurro con azioni vertiginose.Col Napoli subito in difficolt, Gattuso ritocca la linea difensiva portando Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra con Luperto centrale in tandem con Manolas.Sui gol della Fiorentina, immobile Di Lorenzo sulla rete di Chiesa, incerto Luperto su quella di Vlahovic. Ma tutta la difesa resta a guardare.Il Napoli non ha mai dato limpressione di farcela contro un avversario super-organizzato. Callejon (inizio promettente) si divorata di testa la palla del possibile uno e uno (36), Insigne ha scheggiato il palo (52), Llorente sullo zero-due ha battuto di testa a lato come sua abitudine (77). Dragowski ha fatto una sola parata, sullo zero a zero, smanacciando la conclusione acrobatica di Milik sul lancio di Callejon (12).Il Napoli mancato in tutto, trascinando avanti la palla senza unidea di gioco. Allinizio ha cercato di sorprendere la Fiorentina con lanci alle spalle della difesa viola, ma erano palloni fuori misura che nessun azzurro poteva sfruttare. Nel gioco stretto, poi, il Napoli raramente saltava lavversario per guadagnare la superiorit numerica.Ma stato il blocco di Insigne a togliere al Napoli lunica fonte di gioco offensivo. Fabian Ruiz portava palla favorendo il piazzamento difensivo della Fiorentina. Con Di Lorenzo spostato a destra, il Napoli migliorava su quel lato. Ma era poca cosa. Intraprendente Hysaj a sinistra. Ma gli uno-due degli azzurri franavano nella difesa stretta viola.stata una pena vedere il Napoli incapace di trovare una soluzione. E non c stata, dopo i gol della Fiorentina, una confortante reazione nervosa. Il Napoli ha continuato a giocare col suo monotono tran-tran.Servivano velocit e movimento degli attaccanti. La Fiorentina aspettava con grande calma e organizzazione e quando schizzava in avanti era sempre pericolosa. Ospina ha dovuto sventare tre occasioni degli ospiti: su Chiesa 31, su Benassi 41, ancora su Chiesa 55.La Fiorentina ha dominato in lungo e in largo. Disorientato il centrocampo del Napoli nella fase passiva. La Fiorentina spostava palla velocemente da un lato allaltro, attaccava sulle fasce con Lirola e Dalbert, Castrovilli illuminava il gioco viola che Benassi e Pulgar riempivano con le loro giocate assidue.Il 5-3-2 di Iachini ha imprigionato il Napoli. Linizio effervescente di Callejon durato poco, sino al colpo di testa a lato che poteva valere il pareggio.Chiuso il primo tempo sullo zero a uno, il Napoli tornato in campo senza la necessaria rabbia agonistica per acciuffare il risultato. Il primo cambio di Gattuso stato linserimento di Demme per Allan (56). Il tedesco entrava con bella personalit al centro della mediana liberando Fabian Ruiz sulla destra per una maggiore spinta offensiva. Allan usciva prendendo male la sostituzione.E, intanto, il gioco del Napoli si arenava dalle parti di Insigne, sempre chiuso. Non aveva migliore sorte Milik che, sfiorato il gol a inizio gara, non ha avuto altre opportunit per impegnare Dragowski. Ininfluenti le sostituzioni di Zielinski con Lozano (64) e di Callejon con Llorente (75).La Fiorentina non ha mai mollato la partita. Con i nuovi innesti, il Napoli passato a un 4-2-3-1 e poi a un 4-4-2. Ma nessun modulo poteva funzionare perch in campo cera una squadra lenta, indecisa, vuota, costantemente superata nella corsa dagli avversari.La gestione di Gattuso in campionato si sta rivelando disastrosa: quattro sconfitte e una vittoria. Il Napoli resta inchiodato a 24 punti, sempre pi pencolante in basso. E domenica sera c la Juventus al San Paolo. Quando finir lagonia di questo Napoli ?Landaluso Joaquin, ex stella del Betis Siviglia, famoso per la clausola rescissoria di 120 miliardi di lire, arriv alla Fiorentina nel 2013, pagato due milioni di euro. Attaccante esterno, aveva ormai trentadue anni. In due campionati in maglia viola segn quattro reti, una al San Paolo, 23 marzo 2014, a Pepe Reina, nellultima vittoria della Fiorentina a Napoli (1-0) prima del successo di ieri sera.Il ragazzo di Caldogno, oggi, ha 53 anni, fuori dal calcio dopo avere regalato delizie memorabili e ricevuto linsulto di allenatori egocentrici. Roby Baggio, sesto di otto figli, aveva ventanni quando venne al San Paolo con la Fiorentina e piazz nella porta di Garella il primo dei suoi 291 gol. Un calcio di punizione dipinto nella data azzurra memorabile del 10 maggio 1987, il Napoli di Maradona vinse il primo scudetto alla penultima giornata di campionato e il gol di Baggio, che pareggi quello di Carnevale, assicur alla Fiorentina la salvezza.Caro petisso che and a vincere lo scudetto a Firenze (1969), neanche paragonabile, diceva, alle eroiche salvezze ottenute sulla panchina del Napoli. Raccontava:Il soprannome era Birillo perch era magro e alto, e con una bella testa tonda. Fiorentino, giunse a Napoli dalla squadra viola, rimase quattro anni in maglia azzurra e torn alla Fiorentina.Questo era Andrea Orlandini, mediano elegante, protagonista di uno dei centrocampo meglio assortiti della storia azzurra con Juliano e Ciccio Esposito, un reparto di notevole tasso tecnico.Arriv nel 1973, a 25 anni, nella squadra che Vinicio stava forgiando per ambizioni superiori. Gioc 111 partite e segn quattro gol. Dotato tecnicamente, accarezzava la palla e aveva un corsa leggera, una fatina in campo.Alla squadra furente di Vinicio dette un tocco di grazia. Salt poche partite. Uno stiramento lo blocc nellultima stagione. Se ne and dicendo: Saremmo stati i primi a far vincere lo scudetto al Napoli. Sarebbe bastato prendere un paio di giocatori per limpresa tanto attesa dal pubblico. Sono le societ a vincere gli scudetti, il Napoli in questo era carente.: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (56 Demme), Fabian Ruiz, Zielinski (64 Lozano); Callejon (75 Llorente), Milik, Insigne.: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87 Ceccherini) ; Chiesa (78 Sottil), Cutrone (66 Vlahovic).: Pasqua (Tivoli).: 26 Chiesa, 74 Vlahovic.