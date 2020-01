Il Napoli Basket crolla a Capo d'Orlando

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket non riesce a dare continuit al successo di domenica scorsa nel derby contro Scafati perdendo nel turno infrasettimanale del campionato di A2 contro una Capo d'Orlando priva del suo centro titolare Brice Johnson, 18 punti e 11 rimbalzi di media, ceduto negli scorsi giorni alla squadra francese di Rouanne.Napoli recupera invece la sua guardia Roderick, ancora dolorante alla schiena per il colpo subito dieci giorni fa durante una gara ma comunque sceso in campo dall'inizio della gara.Napoli parte subito forte grazie a Brando Sherrod, che banchetta nel pitturato di Capo d'Orlando trovando facili appoggi e catturando rimbalzi offensivi.La formazione siciliana non perde per mai il filo della gara e trova il break decisivo nel terzo quarto grazie ai punti Bellan e Mobio che bucano ripetutamente la difesa partenopea, mentre l'attacco Napoli si riduce invece ad una sequela di tiri da tre che non centrano il canestro.Le polveri bagnate della Ge.Vi. dall'arco continuano nell'ultimo parziale, quando l'Orlandina pu limitarsi a gestire il vantaggio sfruttando gli errori degli avversari e chiudendo su un +9 che sarebbe potuto essere ben pi rotondo.Una sconfitta cos pesante era certamente inaspettata per Napoli, che per ha meritato la sconfitta giocando una partita sufficiente nel primo quarto e crollando nella seconda met della gara.Il dominio sotto le plance preventivabile dopo l'addio di Johnson non c' minimamente stato, con Napoli mai capace di imporre il proprio gioco ma, anzi, per lunghi tratti succube degli avversari.Ora bisogner archiviare in fretta quella che ha tutti i connotati di una vera e propria debacle ed allontanare i cattivi pensieri focalizzandosi esclusivamente sul prossimo incontro.La Generazione Vincente torner in campo la prossima domenica, 19 gennaio, per ospitare al PalaBarbuto di Fuorigrotta la formazione di Trapani, attualmente al sesto posto in classifica.A Napoli servir una vittoria per mantenere vive le speranze playoff e non farsi coinvolgere nella lotta salvezza di un campionato che rivela giornata dopo giornata la sua imprevedibilit.: Marco Lagana 22 (6/11, 0/3), Yantchoue joseph Mobio 20 (7/8, 2/4), Tarence Kinsey 12 (5/7, 0/1), Simone Bellan 8 (2/4, 1/2), Andrea Donda 7 (3/8, 0/0), Jacopo Lucarelli 3 (1/2, 0/4), Lorenzo Querci 0 (0/2, 0/2), Ricards Klanskis 0 (0/0, 0/0), Alberto Triassi 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Neri 0 (0/0, 0/0), Giancarlo Galip 0 (0/0, 0/0), Uchenna Ani 0 (0/0, 0/0): 15 / 24: 29 5 + 24 (Marco Lagana 8): 18 (Marco Lagana 8): Brandon Sherrod 24 (10/16, 0/0), Terrence Roderick 13 (2/5, 2/7), Daniele Sandri 9 (4/5, 0/1), Hugo Erkmaa 7 (2/4, 1/4), Diego Monaldi5 (1/2, 1/5), Massimo Chessa 5 (1/1, 1/6), Stefano Spizzichini 0 (0/1, 0/0), Martino Mastellari 0 (0/0, 0/5), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0): 8 / 12: 33 9 + 24 (Brandon Sherrod 12): 15 (Diego Monaldi 5)