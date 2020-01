Fabrizio Bosso, tromba e... spaghetti

di Adriano Cisternino

Jazz e gastronomia, binomio sempre pi diffuso. Funziona, non c' dubbio, come testimoniano le sempre pi numerose iniziative in questa direzione.E funziona soprattutto quando porta in citt artisti di spessore internazionale. Come Fabrizio Bosso, per esempio, che sar di nuovo a Napoli gioved 16 negli ampi spazi di, in via Brin, per una serata di jazz tutto da gustare sotto l'etichetta delAnche perch al fianco del trombettista torinese ci saranno Francesco Nastro al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso ed Elio Coppola (prossimo pap!) alla batteria. Un trio di musicisti che i soci del Music Art conoscono ed apprezzano da anni.Sempre pi intenso il rapporto fra il jazz napoletano e Bosso che, al di l delle apparizioni in pubblico (l'ultima un mese fa a Bagnoli), nella primavera scorsa era al Mav di Ercolano per presentare l'albumdella vocalist napoletana Ileana Mottola, con Julian Mazzariello al piano, Antonio De Luise al contrabbasso ed Amedeo Ariano alla batteria.confida il trombettistaC' sempre tempo per suonare, invece sempre tempo per apprezzare la citt anche nei suoi aspetti diversi dalla musica:Il mare per saziare gli occhi e magari una buona pizza per saziare lo stomaco?Avviso ai naviganti, tanto pi che Fabrizio suoner alle Eccellenze Campane . Insomma, proprio l non dovrebbe essere difficile predisporlo nel migliore dei modi per un grande concerto.La scaletta?E chiss, forse tra i classici potrebbe capitare anche qualche classico napoletano...