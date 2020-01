Il Napoli Basket crolla a Casale Monferrato

di Mario Triggiani

nizia con una sconfitta il 2020 della Generazione Vincente Napoli Basket, che al PalaFerraris di Casale Monferrato ha dovuto arrendersi alla formazione di casa con il punteggio di 77-62.Napoli ad inizio match ha giocato alla pari contro i pi quotati avversari, attualmente al terzo posto in classifica, grazie ad una difesa asfissiante che ha negato ogni canestro facile ai giocatori di Casale.La formazione partenopea ha anzi condotto il match nel punteggio per buona parte dei primi due quarti di gioco, dando l'impressione di essere superiore alla formazione di casa e poter comodamente gestire il vantaggio.Sul finire del secondo quarto, per, Roderick si scontra con Martinoni cadendo bruscamente sulla schiena. La guardia americana costretta ad uscire e, a parte una brevissima parentesi nel terzo quarto, non torner in campo per il resto della gara.Napoli perde cos il suo principale terminale offensivo e nel secondo tempo non riesce pi a trovare la via del canestro avversario, affidandosi troppo al tiro dalla lunga distanza, con scarsi risultati.Paradossalmente, per, il vero crollo della Generazione Vincente nel secondo tempo stato difensivo.Se nei primi due quarti Casale Monferrato non era praticamente riuscita a trovare appoggi comodi al ferro, negli ultimi venti minuti la formazione di casa gioca praticamente solo nel pitturato di Napoli, segnando ripetutamente canestri facili contro una morbida difesa partenopea.Svaniscono cos le speranze del Napoli Basket di dare continuit alle due vittorie contro Rieti e Latina, ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni di Roderick.La gara di ieri ha infatti dimostrato l'importanza della guardia americana per i meccanismi, offensivi e difensivi, di Napoli.Ad inizio settimana il giocatore si sottoporr ai controlli necessari per conoscere l'entit dell'infortunio alla schiena, anche considerando che gi nelle gare precedenti Roderick era dolorante a causa di un colpo della strega.Il prossimo incontro della Generazione Vincente Napoli Basket sar venerd prossimo nell'anticipo della diciassettesima giornata di campionato quando Napoli ospiter al PalaBarbuto il derby con Scafati.La gara di andata dello scorso ottobre, l'esordio di Sacripanti sulla panchina azzurra, vide la formazione partenopea espugnare il PalaMangano per due punti, dunque sar importante vincere non solo per conquistare terreno in classifica ma anche per salvare la differenza canestri che in un campionato combattuto come quello di SerieA2 di quest'anno si preannuncia un fattore decisivo per conquistare una buona posizione di classifica.: Deshawn Sims 19 (8/11, 0/1), Niccol Martinoni 14 (4/4, 1/2), Davide Denegri 13 (4/5, 0/0), Gora Camara 9 (4/5, 0/0), Fabio Valentini 8 (1/3, 2/4), Chris Roberts 7 (1/3, 1/6), Alessandro Piazza 4 (2/3, 0/2), Leonardo Battistini 2 (1/2, 0/0), Luca Cesana 1 (0/0, 0/1), Simone Tomasini 0 (0/4, 0/2), Leonardo Da campo 0 (0/0, 0/0), Duccio Galluzzi 0 (0/0, 0/0): 15 / 19: 39 6 + 33 (Deshawn Sims 11): 21 (Davide Denegri 6): Massimo Chessa 18 (0/2, 5/8), Diego Monaldi 15 (3/6, 3/8), Daniele Sandri 9 (3/7, 1/4), Brandon Sherrod 8 (3/5, 0/0), Stefano Spizzichini 6 (3/8, 0/2), Terrence Roderick 6 (0/1, 1/1), Martino Mastellari 0 (0/2, 0/5), Francesco Guarino 0 (0/2, 0/1), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0): 8 / 13: 24 7 + 17 (Daniele Sandri, Brandon Sherrod, Stefano Spizzichini, Terrence Roderick 4): 15 (Diego Monaldi 4)