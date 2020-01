Sorry We Missed You, un film di Ken Loach

di Giovanna DArbitrio

Sorry We Missed You, diretto da Ken Loach, focalizza lattenzione sugli attuali problemi del mondo del lavoro, divenuti sempre pi drammatici con il crollo del welfare e lincremento del precariato.In effetti il regista sottolinea che negli ultimi anni per guadagnarsi da vivere un numero crescente di persone deve accettare lavori che negano i diritti conquistati in passato con dure lotte sindacali: una impietosa marcia indietro segnata da soprusi e insicurezza.Dopo la crisi del 2008 il personaggio principale del film, Ricky Turner, che ha moglie e due figli, ha perso lavoro e casa.Per risalire la china e ricomprarsi una casa, vende lauto della moglie e sindebita per comprare un furgone e diventare autista-fattorino, consegnando pacchi di multinazionali, lavorando dalle 7 alle 21 e usando una bottiglia di plastica per urinare senza perdere tempo!Intanto gli altri membri della famiglia sentono la sua mancanza e affrontano da soli diversi problemi: la moglie, Abbie, assiste vecchi malati e senza la sua auto si sposta con fatica con mezzi pubblici; il figlio Seb ha problemi adolescenziali e scolastici e la figlia Liza Jane comincia a bagnare il letto, angosciata dai litigi dei familiari scatenati da nervosismo e problemi economici.Tutti vorrebbero ritrovare solo lunit familiare e un po di tranquillit, ma pur lavorando duramente a quanto pare nellattuale societ impossibile. "Questo film basato su storie vere", si legge nei titoli di coda a dimostrazione che Ken Loach si ispirato a storie reali di persone che comunque hanno denunciato inique condizioni lavorative, pur volendo celare i loro nomi.Senza dubbio Loach dirige i suoi film in modo crudo e realistico, mostrando capacit di introspezione nel descrivere personaggi molto simili a vere persone che dialogano sulle difficolt quotidiane.Abby, Ricky, Seb e Liza Jane non appaiono pi come personaggi scaturiti dalla fantasia del regista o dello sceneggiatore, ma dalla realt di una famiglia che, come tante altre, oggi rischia di sfasciarsi per mancanza della dignit di un lavoro onesto e rispettato. Insomma la schiavit non stata abolita e qui non si parla di migranti, ma di una famiglia di Newcastle!Il film supportato da un buon cast di interpreti, dalla sceneggiatura di Paul Laverty, dalla fotografia di Robbie Ryan, dalle musiche di George Fenton.