La Generazione Vincente

chiude il 2019 con una vittoria

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket conclude in bellezza l'anno scolare conquistando un importante successo contro la Benacquista Latina con il punteggio di 82-68.Tra le fila dei napoletani tornano disponibili Sandri, assente nella gara di domenica scorsa contro Rieti per un problema al gomito, e Roderick, ancora a mezzo servizio a causa del dolore alla schiena che ne sta limitando le prestazioni nelle ultime settimane.Napoli inizia subito fortissimo con un parziale di 7-0 nei primi tre minuti di gioco firmato da cinque punti di Monaldi ed un canestro di Sherrod. Latina recupera lo svantaggio tornando a farsi sotto, ma i napoletani sono bravi a contenere le sfuriate degli avversari grazie ad uno sfavillante Francesco Guarino che segna ripetutamente sia da tre che dalla media distanza rappresentando per lunghi tratti del primo tempo di gioco il principale terminale offensivo della Ge.Vi.Il terzo quarto vede Napoli toccare anche il +16, prima che l'orgoglio della formazione di casa si faccia sentire e consenta a Latina di recuperare fino a portarsi a sole tre lunghezze di svantaggio a tre minuti dalla fine della gara.Quando l'inerzia sembra tutta dalla parte di Latina sale in cattedra Terrence Roderick. La guardia americana, dopo una gara non eccezionale anche a causa del dolore alla schiena (ma in cui aveva fatto comunque registrare 10 punti e 7 rimbalzi fino a quel momento), prima segna un fondamentale canestro dalla media distanza, poi in difesa stoppa un comodo appoggio al canestro di Romeo ed infine serve a Spizzichini l'assist per la schiacciata che si riveler decisiva per chiudere la gara.Sul conseguente timeout, infatti, coach Gramenzi affronta gli arbitri a muso duro lamentando un fallo dello stesso Spizzichini su Ancellotti nell'azione precedente. I direttori di gara decidono di espellere l'allenatore di Latina, Roderick segna i due tiri liberi conseguenti alla sanzione ed a Napoli non resta dunque che concludere serenamente la gara conquistando i due punti in palio.Quella di ieri stata una vittoria che vale doppio per la Generazione Vincente, che non solo ha agganciato l'ottavo posto in classifica ma ha anche ribaltato la differenza canestri con Latina. La squadra laziale aveva infatti vinto la gara di andata con cinque punti di vantaggio e dunque il +14 di ieri regala a Napoli la certezza che in caso di arrivo a pari punti al termine del campionato scavalcherebbe la Benacquista.Coach Sacripanti pu dunque guardare con maggiore serenit al futuro grazie alle due recenti vittorie dei suoi ragazzi che hanno scacciato Napoli dalla zona pericolosa della classifica tornando a far brillare i sogni di playoff.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima al PalaFerraris di Casale Monferrato in una difficile trasferta che la vedr opposta alla terza in classifica.Sar un buon banco di prova per testare il momento di forma della formazione partenopea, che dovr comunque ragionare anche in funzione del derby della giornata successiva contro Scafati, anticipato a venerd 10 gennaio.: Riccardo Bolpin 13 (1/2, 2/3), Davide Raucci 12 (5/5, 0/1), Andrea Ancellotti 10 (4/6, 0/0), Gabriele Romeo 9 (3/10, 0/1), Dalton Pepper 8 (3/11, 0/5), Bernardo Musso 8 (2/3, 1/2), Alessandro Cassese 4 (1/4, 0/1), Marco Di pizzo 4 (2/2, 0/0), Matteo Di prospero 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Petrolini 0 (0/0, 0/0)i: 17 / 22: 31 10 + 21 (Andrea Ancellotti 11): 14 (Gabriele Romeo 4): Diego Monaldi 15 (3/6, 2/5), Terrence Roderick 14 (2/7, 2/7), Francesco Guarino 14 (2/2, 2/2), Daniele Sandri 12 (5/7, 0/1), Massimo Chessa 9 (0/0, 2/7), Martino Mastellari 9 (0/2, 3/4), Brandon Sherrod 5 (2/5, 0/0), Stefano Spizzichini 4 (2/3, 0/1), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0): 17 / 25: 27 8 + 19 (Terrence Roderick 8: 21 (Brandon Sherrod 5)