Appunti sulla Napoli greco-romana

di Franco Polichetti

Siamo ormai in pieno tempo natalizio e come tradizione consolidata dei napoletani si ripete immancabilmente, il rito della passeggiata a S. Gregorio Armeno, la strada famosa in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe dedicate allarte presepiale, che si trova nellarea della Napoli greco-romana cio quella compresa tra i tre decumani, il superiore via DellAnticaglia-Pisanelli, il Maggiore via dei Tribunali e linferiore via S. Biagio dei Librai.





Gi lo scorso anno, nel periodo natalizio, suggerii agli amici che, eventualmente, avessero avuto in programma di compiere questo abituale rito di non limitare la visita, esclusivamente allesposizione presepiale, ma di estendere il loro interesse anche alle tantissime ed importanti testimonianze storico-monumentali dellarea, e dedicai ben quattro articoli alla Basilica di S. Gregorio Armeno, al complesso conventuale che la ingloba e al ruolo religioso e civile della comunit monastica che la gestisce, per spronarli alla visita.





Questanno tenter, almeno cos spero, di orientare linteresse degli amici eventuali visitatori, verso uno dei pi apprezzati e noti monumenti della Napoli greco-romana; intendo lantico teatro.





Esso fu una delle glorie della Neapolis, di quella Neapolis che Ottaviano Augusto, secondo quanto riferisce lo storico Svetonio, considerava custode della cultura ellenica. (a Napoli si parl greco fino al VII-VIII sec. d. C.)





Il teatro fu reso famoso dai leggendari certami canori di Nerone che riempivano sempre il teatro di una folla che lo acclamava con intensi e prolungati applausi la cui effettiva spontaneit messa, dagli studiosi, fortemente in dubbio.





Anche lImperatore Claudio, secondo quanto riferisce sempre Svetonio, vi fece rappresentare, in una gara, le commedie in onore del suo amato fratello Germanico riportandone lagognato alloro.





Il teatro divenne quindi noto come uno degli avamposti della cultura greca in occidente e fu il punto di riferimento di molti autori latini, che non potendo recarsi in Grecia, venivano nella Napoli greca per partecipare ai ludi drammatici che qui si svolgevano, similmente a quelli della madre patria greca, per conquistare lalloro della vittoria che dava loro prestigio e dignit letteraria.





Ecco dunque una sintetica descrizione storico-architettonica di questo monumento cos noto nellantichit ma ancora oggi purtroppo seminascosto.





La sua costruzione risale al I sec. a.C. su un precedente edificio greco del IV sec. a. C., forse anchesso destinato a rappresentazioni teatrali. Il teatro fu restaurato in et Flavia tra il I-II sec. d,C.; le vestigia, oggi parzialmente riportate alla luce, e che noi possiamo visitare, risalgono a questo periodo.





Ce ne d conferma lo scrittore Publio Papinio Stazio che in una lettera alla moglie contenuta nella sua opera Silvae esaltando i templi e la grande piazza porticata su cui si affacciavano (quasi certamente si riferisce al foro oggi messo in luce dagli scavi eseguiti al di sotto della Basilica di S. Lorenzo Maggiore, anchessi visitabili) fa riferimento ai due teatri della citt.





Quello allaperto e quello coperto (lodeion) posizionati proprio a confine nella parte superiore del foro, alle spalle del temenos (=Area Sacra) del tempio dei Dioscuri, oggi Basilica di S. Paolo Maggiore, la chiesa prospettante su piazza S. Gaetano, caratteristica per le due colonne corinzie, recupero dellantico tempio greco, che ne ornano la facciata.





Con il tramonto dellimpero romano venne meno anche la frequentazione dei teatri e linteresse per le rappresentazioni sceniche; ed a partire dal V sec. d.C. la struttura fu progressivamente abbandonata.





Una disastrosa alluvione fra il V-VI sec. d. C. la sommerse parzialmente di detriti, divenne cos una discarica e a partire dal XV sec. suolo edificatorio su cui sorsero, via via, i numerosi edifici che ancora oggi la occultano.





La cavea, in parte sventrata dal vicolo Cinque Santi aperto sul finire del XVII secolo, diventata discarica di detriti, scomparve. Gli ambienti di servizio annessi al teatro divennero cantine botteghe e depositi di ogni genere e tali son rimasti fino ai giorni nostri.





Nel 1859, durante uno scavo per la costruzione di una fognatura vennero alla luce alcune sue strutture, ma non si pens allora ad un recupero del monumento. Un vero primo scavo archeologico avvenne alla fine del 1800 nel giardino delledificio che ancora insiste parzialmente sul teatro.





Nel 1939, durante il periodo fascista, fu elaborato il primo organico e razionale piano per un integrale recupero che prevedeva la demolizione di tutti gli stabili insistenti sul teatro; ma il sopraggiungere della guerra interruppe la realizzazione del progetto e solo a partire dal 1997 si dato nuovo avvio ai lavori di scavo che ad oggi, hanno portata alla luce solo una piccola parte della media e summa cavea.





LOdeion, molto pi piccolo e coperto, ospitava spettacoli prevalentemente musicali e formava con il teatro un unico complesso per i momenti di svago della cittadinanza. Esso andato completamente distrutto ed a noi pervenuto solo qualche modestissima testimonianza.





Il teatro aveva una capienza di oltre 5000 spettatori. Purtroppo la visita nella sua interezza ancora oggi non possibile, i due terzi della struttura restano ancora occultati dai sovrastanti edifici e quindi la visita avviene per le zone finora recuperate e riportate alla luce.





Laccesso a quella parte dei locali di servizio annessi al teatro avviene attraverso un basso del vicolo Cinque Santi. il cui proprietario, avendo, scoperto lesistenza al di sotto del suo terraneo di antichi locali, per utilizzarli, forse, come nascondiglio di prodotti del mercato nero e come cantina per le necessit della famiglia, aveva aperta una botola nascosta sotto al letto e per accedervi aveva escogitato un meccanismo con cui il letto, scorrendo su dei binari, finiva nascosto in una nicchia praticata nel muro. Il basso oggi stato espropriato e destinato ad un normale ingresso per la sola visita di questi sotterranei.





Per laccesso alla cavea invece occorre spostarsi in via S. Paolo dove attraverso unantica bottega vi si entra. possibile cos vedere una parte delle gradinate della media cavea, finora messa in luce fra incombenti e sovrastanti edifici che ancora ampiamente la occultano.





I resti sopra descritti sono visitabili tutti i giorni; le visite avvengono con una guida previo acquisto del biglietto che comprende anche la visita di un tratto dellacquedotto romano. Lingresso e la biglietteria si trovano in Piazza San Gaetano n.68 al lato sinistro della basilica di S. Paolo Maggiore.





Per chi, tra gli amici fosse punto da vaghezza di saperne di pi, aggiungo una sintetica descrizione sul teatro greco-antico in generale.





Il teatro una creazione culturale ellenica. La sua origine antichissima e risale alle rappresentazioni di riti sacri in onore di Dioniso, il dio greco della viticultura, dellesaltazione dei sensi della gioia spensierata, durante i quali un gruppo di uomini mascherati da satiri (ibridi con forme umane e caprine) danzando lamentavano coralmente la morte del dio.





La letteratura ci ha tramandato discreti particolari di questi riti che consistevano in processioni tumultuose di Sileni, Satiri e Ninfe evocati da maschere. Elemento tipico del culto era la partecipazione essenzialmente femminile di fanciulle che si chiamavano Menadi o Baccanti, il mito, dinamico ed orgiastico, si estrinsecava in una specie di processione in corsa, un po' come una caccia agli animali della foresta e dei monti (il cerbiatto era portato in braccio dalle menadi).





Il rito trovava presa, pi che nellelemento maschile, in quello femminile, pi disponibile allinvasamento e allesaltazione sconfinante in forme orgiastiche che portavano a divorare vivo lanimale, compagno della corsa. Era una di quelle forme di misticismo sfrenato che rasentavano o addirittura sidentificavano con la follia sacra. Era questo della follia sacra il momento di maggiore rischio di una degenerazione in forme di vere e proprie orge sessuali.





Ma ritorniamo alla storia dellarchitettura del teatro Levoluzione storica dello spazio teatrale vede dapprima un semplice spiazzo attorno al quale si radunava la collettivit; col tempo questo spiazzo diventa circolare e contornato di panche lignee, Questa parte del teatro si chiamava orchestra.





Inizialmente l'orchestra era realizzata in terra battuta ma durante le rappresentazioni, veniva ricoperta da stuoie. Successivamente fu lastricata e dotata di un'ara il thymele, l'ara di Dioniso.





Sempre in origine sorsero anche, ma dopo qualche tempo, le prime vere e proprie macchine teatrali effimere che si spostavano da luogo a luogo per portare la rappresentazione anche nelle citt pi lontane.





Tespi, un tragediografo e attore greco antico. ne fu, forse, ideatore ed ispiratore. A partire dal Vi sec. a. C. (let in cui si consolida la forma istituzionale della polis) sorsero nellEllade, sia in madrepatria che nelle colonie occidentali (Magna Grecia),i primi veri edifici teatrali.





Morfologicamente si destin uno specifico spazio, a cielo aperto, a rappresentazioni sceniche, opportunamente allestito e bipartito: da una parte il choros ovvero lorchestra, uno spazio circolare nel quale gli attori coreuti, partecipanti compivano le loro evoluzioni danzanti attorno ad un altare la thymele, lara di Dioniso ed un secondo spazio molto pi esteso, il theatron, dal verbo theomai guardare da cui i cittadini assistevano allazione questo spazio assume normalmente una forma a semicerchio (il koilon) cio la cvea costituita da gradinate che si appoggiavano a un pendio naturale.





Per facilitare ingresso ed uscita del pubblico le gradinate erano divise da corridoi orizzontali (diazomata) e scale radiali (klimakes) che formavano settori a forma di cunei (kerkides). La scena (skene) era una struttura, originariamente in legno e coperta da un tetto che chiudeva lorchestra dalla parte opposta della cavea, la sua funzione era quella di permettere i cambi di costumi e di ruoli agli attori che normalmente erano non pi di tre, di ospitare i materiali necessari come le maschere e di fare da fondale allorchestra.





Ai lati della scena si trovano due ali (paraskenia). La scena, a partire dallet ellenistica preceduta da un palcoscenico a un livello rialzato rispetto allorchestra che chiamato proscenio (proskenion).





una sorta di grande pedana rialzata poggiante su pilastri su cui recitano gli attori che in tal modo si esibiscono non pi nellorchestra che si trova adesso ad un livello pi basso di circa tre metri.





Tra lorchestra e la scena cerano due corridoi (paradoi) da cui entravano i coreuti, per questa ragione nella tragedia greca classica il canto dingresso del coro era chiamato parados.