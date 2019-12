La memoria della cenere di Chiara Marchelli

di Luigi Alviggi

Sono sciocchezze, dovrei scrivere a Stella, bugie quelle che ci raccontate: il male del corpo una caduta di poco conto in confronto a quello vero, che rimane a volteggiare su di noi. Il patto spezzato, l'illusione svanita. Saper guardare, credere, preoccuparci, tornare a concepire un'idea di avvenire che sia solida. Sono sciocchezze, perch la guarigione vera non quella dei grafici, delle analisi e dei numeri; la guarigione fatta di una sostanza sottile, diluita, aerea e difforme. Una sostanza che non si pu condensare e inghiottire, ma che va respirata imparando a riallenare ogni organo del corpo: convincerlo che non moriremo di nuovo.



Stella la neurologa di Elena quando viveva a New York.

Il vivere in un ambiente ristretto, una barca per esempio, unesperienza che capovolge i singoli, o meglio capovolge limmagine che ciascuno ha dellaltro.



Le personalit finiscono compresse e non possono dilatarsi fino ai confini naturali che le diluiscono e le rendono pi disponibili ad addentellarsi con gli altri.



Si finisce col divenire monoliti che non si curano di rispettare il confine di ciascuno ma vanno nella direzione che al momento garba, e questo porta inevitabilmente a scontrarsi con chi vicino.



ci che succede ai personaggi di questa storia. Un libro a met tra realt romanzata e indagine ragionata che, partendo dal fenomeno naturale, si volge al primario interesse della conoscenza delluomo, della sua natura pi intima e vera.



Leruzione deflagra, e per giunta di notte, dopo una cena in cui Elena ha esagerato col vino e questo prima la addormenta e poi la fa stare male.



Nel vagabondare tra bagno e stanza da letto quello che le manca il poter spalancare la finestra per respirare aria pulita. Se gi prima la cenere portata dal vento lo impediva, ora i gas sprigionati dalla lava e dal vulcano peggiorano di molto la situazione.



Se esso erutta verso lalto la Marchelli sceglie di addentrarsi nel profondo. Come minatrice scava incessante lungo il filo delle pagine alla ricerca delle gemma primaria, la pietra filosofale che guidi al dispiegamento della vera natura di ciascuno dei quattro, spogliato degli orpelli di cui si copre e che impediscono di vederlo per quello che .



Solo un contatto prolungato lo rende possibile e, indispensabile perch la reazione avvenga, la pressione continua di una minaccia immanente che possa distruggere ogni sovrastruttura costruita lungo landare dei giorni.



Grosso pericolo la vertigine del tempo che, in conseguenza dei decenni vissuti, pu divenire sinistra affacciandosi allinevitabile declino di quanto siamo oggi rispetto a quanto siamo stati.



Il brivido che serpeggia nella schiena credo sia esperienza di molti, se non di tutti. Il tempo verticale - quello personale fatto di memorie, ricordi incisivi, fantasie, riflessioni tenta di sopprimere il tempo orizzontale - quello normale, la trama dei giorni che ci hanno condotto sino a oggi -, ma un tentativo vano. Il secondo troppo predominante, non resta che rassegnarsi, prigionieri indifesi, alle sue offese.



Leccessiva frequentazione spinge anche alle confessioni intime, e sono queste a perturbare maggiormente un mare che, gi agitato da fattori esterni, di fronte a quelli interni resta sconvolto da uno tsunami imponente.



Elena tanto sensibile da incolpare Patrick anche per quello che successo prima che si conoscessero... e lui giustifica il suo silenzio nel modo che ritiene pi giusto per un maschio:



Perch non ci riguarda.



Ma per Elena diverso:



A me, in realt, non interessa nulla del dolore di Sophie. Lo guardo fissare il soffitto, coricato vicino a me.

Siamo venuti qui, vorrei dirgli, nel tuo paese, nella tua casa, in mezzo alla tua vita. Dovevi dirmelo, Patrick: perch mi mancano i confini, perch ogni volta che vi parlate, voi due sapete chi siete e io no.



Sophie stata la compagna di Patrick prima del lavoro a New York e prima di conoscerla, e lui lha lasciata dopo averla fatta abortire.



Ora Elena si trova di fronte a nuovi bivi, e scegliere la strada non facile anche per un individuo che non abbia subito la pesante batosta che da poco lha colpita.



I pensieri vagano come palle di gomma rimbalzanti sui muri senza trovare via duscita...



Tutto si ripete simile a se stesso per non confonderci troppo aveva sorriso quel pomeriggio anche se poi noi ci confondiamo ugualmente. Aborriamo la noia, aveva aggiunto, per questo dimentichiamo: perch ogni cosa sia sempre nuova. A ben guardare la nostra ottusit uno struggente inno alla vita. Non trova?.



Un normale atto damore tra due coniugi sfiora la tragedia, ecco quello che accade una malaugurata sera a Elena e Patrick.Arrivano ambulanza, medici, infermieri, e gi la cosa pare rientrare in una infausta emergenza di vita. Verr accertato un aneurisma cerebrale a bacca di Elena con possibili pesanti conseguenze.Gli indispensabili interventi durgenza fanno superare il pericolo mortale poi nella donna, fortunata a sopravvivere, subentra langoscia dellattesa, il non sapere le condizioni in cui ritrover il proprio corpo una volta superati gli effetti del trauma, e comunque il dover riassorbire la vita a minimi sorsi in ogni campo, a passi misurati da incerto funambolo mentre prima, cultrice di jogging, faceva chilometri di corsa.Rientrata nella vita precedente, ormai diversa, la coppia concorda un cambiamento epocale meditato da tempo ma mai deciso: trasferirsi da New York in Auvergne, nel centro della Francia, nella casa natale di Patrick.Non possono farlo subito, prima devono aspettare che il vulcano Puy de Lg calmi gli attuali bollori. Insediatisi, i genitori di Elena, Luigi e Ada, da Aosta dove vivono, vanno presto a trovare la figlia ma, ospite inatteso, giunge con loro anche il risveglio del vulcano, un grande botto dopo decenni:Elena, sotto effetto dellansia prolungata, affolla la testa di ricordi, in particolare quello del funerale della nonna paterna con lei adolescente.Riflette su di s, sul passato, sulle cose avvenute e su quelle che avrebbe gradito avvenissero.Vivere sotto un pericolo costante una sorta di malattia, si inizia a pensare in modo diverso. Affiorano alla memoria fatti dimenticati nella furia dei giorni, ed il presente a divenire una parentesi, a non riuscire a collocarsi nella continuit naturale dei giorni.Esigono risposta argomenti banali dei quali non si sarebbe parlato se non ci fosse una spinta motivazionale particolare.Nello straordinario lordinario rassicura, allontana i timori, rappresenta una certezza sulla continuit tra quello che stato e quello che sar.della natura delluomo cercare una via duscita quanto pi lesterno lo preme verso linatteso, la diversit. E il pericolo perturba anche gli umori.In fondo Elena e i genitori sono estranei in quel posto dove, a vivere a pieno agio, appare Patrick per il quale quanto accade e il circostante sono addolciti dalle memorie infantili e di crescita che, in fondo, lo ringiovaniscono, quasi che la parentesi trascorsa allestero si vada man mano restringendo allaumentare del tempo trascorso nei primi luoghi conosciuti.Il libro qui, nella descrizione accurata della psicologia del piccolo gruppo di parenti, ciascuna a suo modo singolare, sotto lincombenza dellimprevedibile, che pu sfogare lontano o costringere a una fuga improvvisa magari facendo vittime tra quanti, per il momento, sono solo spettatori. Le semplici parole scambiate si vestono di significati diversi, quasi che linfido esterno le inquini di un contenuto riposto che ci si astiene dal rendere esplicito per non essere tacciati di affermazioni inopportune o di catastrofismo.Tutti fuggono da tutto. I quattro, riuniti in ambito stretto, formano un nucleo serrato contro ogni avversit, lunico modo per sentirsi in qualche modo preparati allinaffrontabile.Il piccolo paese funziona da cassa di risonanza, non ci sono parole che si levano rassicuranti da parte di alcuno. Unico conforto attingere da internet le novit sulleruzione, ma anche l notizie vaghe non spiegano n dissipano i timori che anzi, per lequivocit di quanto viene diffuso, finiscono per addensarsi nel capo di chiunque ascolti.Chiara Marchelli, aostana, vive a New York e insegna alla New York University. Nel 2017 il romanzofu tra i finalisti al Premio Strega. Un lessico familiare, una scrittura riflessiva, contagiosa da questo punto di vista, che induce il lettore a meditare sulle incertezze, sui problemi dai quali nessuno immune e, in genere, la meditazione indotta si orienta verso frutti inattesi.E poi le dichiarazioni che si accavallano accrescono il caos. Ciascuno dice impunemente la sua, si parla nei mezzi di comunicazione senza che ci sia una direzione univoca lungo la quale muoversi.Affermano cose almeno dubbie: consigliabile liberare anche la zona immediatamente circostante quella delle evacuazioni imposte! Ma chi fa queste asserzioni ignora che la troppa cenere presente sulle strade non permette di accelerare senza che la macchina sbandi ed peggio della neve perch si impasta con la pioggia.Allo stato impossibile muoversi anche per chi decidesse di voler andare lontano dalla bomba che minaccia di esplodere da un momento allaltro: per allontanarsi di qualche chilometro ci vogliono ore.Le valutazioni di Elena allargano lorizzonte di ogni azione quotidiana. Confinati in casa, rappresentano la sua stentata via verso la guarigione auspicata: