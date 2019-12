Napoli Basket: ancora una sconfitta

di Mario Triggiani

Ancora una sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'ultimo turno del girone di andata del campionato di Serie A2 Ovest viene sconfitta da un'EuroBasket Roma apparsa tutt'altro che irresistibile.Napoli ha pagato il pessimo avvio di gara, che ha consentito a Roma di prendere un vantaggio che nel corso del secondo quarto ha toccato anche le quindici lunghezze, ed un finale di gara in cui la formazione napoletana, dopo aver rimontato ed essere riuscita ad andare anche avanti nel punteggio, non riuscita a capitalizzare i tanti errori degli avversari gettando alle ortiche l'occasione di terminare il digiuno di vittorie.Dopo aver trovato il primo vantaggio della gara con una tripla di Monaldi a due minuti e mezzo dal termine della gara, la Ge.Vi. ha infatti smesso di segnare, consentendo ad una Roma molto imprecisa dalla lunetta (2/6 negli ultimi minuti della gara) e che ha regalato inoltre agli azzurri due extra-possessi nelle ultime due azioni, di portare a casa l'incontro.Principale imputato per la sconfitta di ieri stato Roderick, che ha gestito tutti i possessi finali di Napoli facendo pessime scelte al tiro. La guardia americana, inoltre, dopo aver commesso il suo secondo fallo personale a met terzo quarto, ne ha fatto altri tre in rapida successione ed ha terminato anzitempo la sua gara uscendo per falli proprio nel momento in cui Napoli pi avrebbe avuto bisogno dell'apporto della sua stella.Nota positiva della gara di ieri stata la prestazione di Martino Mastellari, all'esordio con la canotta azzurra dopo solo tre allenamenti con la squadra. Il nuovo acquisto sembra essere entrato perfettamente nei meccanismi di gioco di coach Sacripanti.Lasciato molto spesso solo dalla formazione capitolina, Mastellari ha punito ogni errore della difesa avversaria segnando ripetutamente dall'arco e realizzando anche un gioco da quattro punti.Il prossimo impegno della Generazione Vincente sar domenica prossima al PalaBarbuto contro Rieti alle 18:00 per la prima gara del girone di ritorno.Dopo la sconfitta di ieri, la quarta consecutiva, la classifica comincia a farsi preoccupante per Napoli, cui servir assolutamente una vittoria per scacciare tutte le ansie e le preoccupazioni e poter far ritrovare all'ambiente quella serenit necessaria per chiudere il campionato senza patemi.: Federico Loschi 17 (1/4, 4/10), Steve Taylor jr 15 (4/7, 1/1), Eugenio Fanti 13 (3/6, 0/2), Kenneth Viglianisi 9 (0/0, 3/5), Antonio Sabatino 9 (2/3, 1/1), Alexander Cicchetti 8 (4/5, 0/0), Marco Maganza 8 (2/3, 0/0), Giovanni Fattori 6 (3/6, 0/3), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0), Michael Sacchettini 0 (0/0, 0/0): 20 / 30: 33 10 + 23 (Steve Taylor jr 12): 18 (Steve Taylor jr, Eugenio Fanti 5): Martino Mastellari 16 (1/1, 4/7), Diego Monaldi 14 (2/4, 3/5), Massimo Chessa 11 (1/1, 2/5), Stefano Spizzichini 11 (4/7, 0/0), Brandon Sherrod 10 (5/5, 0/0), Terrence Roderick 9 (3/7, 1/7), Nemanja Dincic 6 (2/2, 0/1), Daniele Sandri 5 (1/4, 1/6), Francesco Guarino 0 (0/2, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0)11 / 21: 29 8 + 21 (Stefano Spizzichini, Brandon Sherrod 7): 16 (Martino Mastellari, Diego Monaldi 4)