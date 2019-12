Che fine ha fatto Bernadette?, di Richard Linklater

di Giovanna D'Arbitrio

, di, tratto dal romanzo) di, sta riscuotendo notevole successo soprattutto tra le spettatrici.Il film racconta la storia di Bernadette (), di suo marito Elgie () e della figlia Bee (), una famiglia benestante, ma felice solo in apparenza: Elgie sempre pi impegnato nel lavoro, mentre Bernadette, divenuta una casalinga depressa e frustrata, passa il tempo litigando con i vicini e dialogando con, assistente virtuale indiano che intanto carpisce informazioni sulla sua vita privata, mettendo a rischio il patrimonio familiare.Tutti ignorano il suo brillante passato nel campo di un innovativa e creativa architettura: in seguito ad una delusione professionale e ai problemi di salute di sua figlia, Bernadette infatti aveva deciso di abbandonare Los Angeles per trasferirsi a Seattle e favorire la carriera del marito con il suo progetto hi-tech (acquisito da Microsoft) finalizzato ad istruire le macchine nell interpretare le emozioni umane e i principi che le guidano.Preso dal lavoro, purtroppo Elgie vede solo gli effetti del cambiamento di Bernadette, non le cause, e si affida allaiuto di una psichiatra che propone di rinchiuderla in una casa di cura.Cosa resta del sacrificio di una vita, dunque? Il bilancio negativo e Bernadette rischia il manicomio: non resta che la fuga in Alaska, per un viaggio progettato tempo prima con la famiglia e che ora le offre la possibilit di ricominciare una nuova vita e ritrovare la creativit repressa dei suoi talenti architettonici.e la ritrovata comprensione in famiglia non tolgono originalit al film che dona risalto al problema della, spesso sacrificata ai doveri familiari, nonch a temi attuali come i pericoli delle nuove tecnologie e le devastazioni climatiche.Magistrale linterpretazione di, attrice due volte premio Oscar (didi), nonch della giovane, voce narrante del film e interprete di Bee che mette a fuoco i problemi della madre dicendo: "".Il film si avvale di un buon cast, della sceneggiatura di, della fotografia di, delle musiche di, della scenografia diregista, sceneggiatore e produttore, noto per i suoi numerosi film, in particolare per la, per la quale ha ottenuto due candidature agli Oscar. Nel 2014 il suo film, girato nell'arco di 12 anni, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Golden Globe, due BAFTA e l'Orso d'argento per la miglior regia al Festival di Berlino, 6 candidature ai Premi Oscar 2015.Ecco unintervista al regista: