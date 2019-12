Jazz, nasce il New Music Art

di Adriano Cisternino

Nasce il. Nuovo, perch nuova la sede, l'impostazione, la struttura organizzativa... Ma le radici, e con esse la passione, lo stile, il modo di fare jazz, vengono da lontano, dal vecchioche ha chiuso i battenti a giugno scorso dopo oltre vent'anni di attivit.Gioved 19 ilcon il classico trio: piano, basso e batteria, rispettivamente nelle mani di Francesco Nastro, Gianfranco Coppola e Elio Coppola (solo omonimi), musicisti che soci ed appassionati del "vecchio" Music Art ben conoscono ed apprezzano da anni.Anteprima ad ingresso gratuito (con prenotazione: 3385669770).Nuova la sede, dunque, dalla Torretta a via Brin (69), negli accoglienti locali di, ampia sala con annesso parcheggio, gi rinomato punto di incontri e convergenze sociali all'insegna delle specialit enogastronomiche della regione.Musica e gastronomia un binomio sempre pi di moda e sempre pi vicino al mondo del jazz. Nuova anche la scelta del gioved.Giuseppe Reale, direttore artistico di inesauribili passione e risorse, sembra intenda proporre anche in futuro questo giorno di met settimana, una opportunit diversa per gli appassionati, visto che anche il venerd in citt rischia ormai di essere ingolfato da iniziative musicali di vario genere.Elio Coppola, batterista impegnatissimo, tamburi sparsi fra Napoli e New York, annuncia una scaletta didella musica afro-americana come d'obbligo, peraltro, alladi una nuova sala jazz.Naturalmente conditi dalla creativit improvvisativa dei musicisti, ci che di volta in volta fa la differenza.Gioved 19 l'anteprima, dunque, ma la programmazione di gennaio 2020 gi scritta con due concerti di assoluto spessore.Per gioved 16 gennaio annunciata la seducente tromba di Fabrizio Bosso sostenuta da Francesco Nastro al piano, Elio Coppola alla batteria, e Tommaso Scannapieco al contrabbasso.Ancora gioved, il 30 gennaio, atteso Emanuele Urso, the king of swing, clarinetto ma anche batteria, famiglia di musicisti, leader di un gruppo che comprende Claudio Piselli (vibrafono), Adriano Urso (piano), Alessio Urso (contrabbasso) e Giovanni Chicchirilli (batteria).Il jazz napoletano, insomma, ha trovato una nuova casa. Cin cin!