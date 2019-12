La nuova speranza

di Guido Clemente di San Luca *

I difensoridi Ancelotti - molti dei quali prima, in piena coerenza, erano stati ancheavversi al traditore di se stesso - sostengono una strana (giacch indimostrata e difficilmente dimostrabile) tesi.Che il leader calmo abbia fallito soprattutto perch avrebbe avuto contro gran parte della squadra, molti giocatori avendogli remato contro, e che la vicenda del cos (assai impropriamente) dettorappresenti una evidenza di questo assunto. Senonch - tenendo da parte il fatto indiscutibile che sul fallimento hanno inciso anche le inopinabili, numerose (e purtroppo ormai consuete), illegittimit arbitrali e pure una non marginale malasorte - ainon vedo porre la domanda pi semplice.Visto che si tratta di una ipotesi da dimostrare, ed elementi di prova non ve ne sono, lunico argomento a sostegno sembra essere una mera supposizione: che, per, non regge alla logica.E infatti, la domanda cui dovrebbero rispondere per rendere condivisibile la supposizione la seguente: ma perch i giocatori avrebbero remato contro? Sul piano umano Ancelotti pare aver avuto buoni rapporti con tutti, come sempre nella sua vita, anche considerando il carattere, lo stile e la cifra assai elevata della sua capacit empatica.Lo attestano le testimonianze di stima e affetto ricevute, praticamente unanimi.Del resto, questi giocatori, da tutti dipinti come giovanotti strapagati e viziati, avrebbero potuto essergli contro per una conduzione aspra dei rapporti professionali, caratterizzata da imposizione di regole ferree, allenamenti asfissianti, rigidit gerarchica, incomunicabilit. Ma nulla di tutto ci risulta. Anzi. E allora perch?Forse bisognerebbe riconoscere che i fatti dimostrano una diversa verit: che la crisi sia lentamente, ma inesorabilmente, montata in ragione della debolezza del progetto tattico, della sostanziale assenza di una identificabile idea di gioco.Debolezza e/o assenza sulle quali si sono innestati, notevolmente peggiorando il quadro, goffi tentativi di rimediare, da parte del Presidente e della societ (su entrambi i fronti: quello esterno, verso il Palazzo, in maniera improvvida attaccando frontalmente la capacit degli arbitri, invece che operare sul piano della riforma delle regole e del sistema; e quello interno, verso sia i giocatori, non di rado insultandoli, sia il tecnico, scavalcandolo nelle decisioni e cos incrinando la sua autorevolezza).Adesso abbiamo bisogno di ricominciare. A partire dal mettere da parte lingiusto e doloroso affievolimento dellamore per giocatori che hanno scritto pagine fra le pi importanti nella storia del club. E ben potrebbero ancora scriverne: altro che spremuti ed esauriti! Ce ne accorgeremmo amaramente subito dopo il loro eventuale approdo altrove. Dobbiamo ricominciare ad amarli. Mertens e Callejon su tutti.La speranza che Gattuso sappia ridare un senso allimpegno dei giocatori, rimettendo le loro capacit creative al servizio di un delineato e rassicurante disegno di gioco, e, soprattutto, risvegliando lanima azzurra, che ben presente in quasi tutti quelli della vecchia guardia, e ancora da costituire appieno in quelli sopraggiunti da poco. Ritrovare lanima azzurra e ridare al gioco una pi nitida identit. Questa la nuova speranza!Una speranza che viene alimentata dallosservare lesperienza degli anni di presidenza di ADL. I periodi migliori sono stati quelli in cui la guida tecnica era affidata ad allenatori privi di un palmares straordinario, portatori per di strategie di gioco, anche molto diverse fra loro, ma tutte accomunate da chiarezza e tenacia.Per salvare la stagione, adesso, occorre rimettersi su quei binari. Speriamo che Ringhio sia bravo e fortunato a ridare ai giocatori una chiara e tenace identit di squadra. Sappiamo bene che assai difficile subentrando in corso.Ci conforta che abbia dichiarato, convinto, che il materiale tecnico a disposizione di alta qualit e perfettamente funzionale al suo credo calcistico.Noi tifosi, come sempre, crediamo - ardentemente vogliamo credere!- nel miracolo.

* Ordinario di Diritto Amministrativo, Universit della Campania Luigi Vanvitelli