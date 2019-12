“Tutti i Totti del mondo”, un'enciclopedia

di Adriano Cisternino

Non è un libro, è un'enciclopedia. Così Antonello Valentini, già capo ufficio stampa e poi direttore generale della Figc, ha definito “”, ultimo libro di Franco Esposito (Absolutely Free, pagg.390, euro 18), presentato a Napoli alla Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli qualche giorno fa con le letture di brani dell'attore e regista Antonello Cossia.Definizione felicissima quella di Valentini, perché il libro raccoglie le storie di 128 calciatori fedeli a vita ad una sola maglia per la quale abbiano disputato almeno quindici anni di attività. Una rassegna “”, insomma, di personaggi che hanno giocato per un solo club. Italiani, europei, sudamericani, africani, asiatici, australiani, tutti i fedelissimi, proprio come Francesco Totti, recentissimo esempio dei cosiddetti “calciatori-bandiera”, una specie in via di estinzione, distrutta dal calcio-business esasperato di oggi in cui i procuratori hanno tutto l'interesse di far cambiare più maglie ai propri assistiti.Totti, ma anche Combi, Boniperti, Sandro Mazzola, Beccattini, Franco Baresi, Paolo Maldini, Facchetti ed altri ancora come Jascin, Arconada, Nilton Santos, Adams. Ed anche alcuni “” fedelissimi come Bulgarelli, Juliano, Riva, Iniesta ed altri ancora.Francesco Totti, 25 anni in giallorosso, è stato lo spunto che ha dato non solo il titolo ma il via alla scrupolosa, meticolosa e - perché no - faticosa ricerca di Franco Esposito che in sede di presentazione ha confessato: “”.E non è difficile credergli perché compiere un'operazione di dragaggio - a livello mondiale! - di questo tipo è un lavoro che ha richiesto sicuramente un impegno straordinario. Indagare nel calcio di tutti i continenti alla ricerca di atleti che rispondano ai requisiti richiesti è stata un'impresa titanica, a tratti anche problematica, che ha richiesto una fatica immane che solo Franco Esposito poteva sobbarcarsi, con lo scrupolo, la precisione, l'inesauribile voglia che ha sempre caratterizzato il suo lavoro di arrivare fino in fondo ad ogni storia.Eppure, a pubblicazione avvenuta, gli ha scritto un collega argentino per complimentarsi con lui ma anche per segnalargli tre nomi di calciatori a suo dire fedelissimi ad una sola maglia e quindi sfuggiti alla ricerca di Franco, il quale ha subito indagato a riguardo sui tre nomi segnalatigli ed ha accertato che in realtà uno solo dei tre avrebbe i requisiti giusti per far parte della sua “”.E allora, ci sarà una seconda edizione?... L'autore, al momento, respinge decisamente l'idea.