Napoli Basket: arriva Martino Mastellari

di Mario Triggiani

Non ha perso tempo la Generazione Vincente Napoli Basket, che ha reagito al brutto momento di campionato con tre sconfitte consecutive piombando ferocemente sul mercato e pagando un cospicuo buyout alla Poderosa Montegranaro per assicurarsi le prestazioni di Martino Mastellari, guardia classe 1996.Mastellari stava disputando la sua seconda stagione in terra marchigiana, dove ha concluso lo scorso campionato con 6.4 punti segnati per gara ed in questo viaggia su medie di 10.4 punti e 2 assist di media.Queste le prime parole di Martino Mastellari:L'arrivo di Mastellari, gi allenato da coach Sacripanti nelle nazionali giovanili italiane, aiuta a sopperire a quello che stato uno dei principali difetti della formazione azzurra sinora, la poca profondit.Oltre ai cinque titolari Napoli ha infatti sin qui trovato minuti di qualit dalla panchina dal solo Chessa (o da Spizzichini nelle gare in cui il coach ha deciso di iniziare con quattro esterni, tra cui Chessa, in campo).Il nuovo acquisto garantir dunque una maggiore ampiezza delle rotazioni, consentendo ai titolari di poter rifiatare e non arrivare al massimo sforzo gi prima degli ultimi minuti della gara.Rimane ovviamente attuale, invece, l'altra problematica atavica della formazione partenopea, la mancanza di un lungo di ruolo. La societ napoletana ancora impegnata, infatti, a reperire il profilo giusto che possa garantire punti e rimbalzi sotto le plance e non da escludere che gi nella prossima settimana vi sia l'ufficializzazione di un altro arrivo in casa Napoli che vada a colmare anche questa seconda falla.Mastellari far il suo esordio in canotta azzurra gi domenica prossima al Palazzetto di Cisterna di Latina, dove la Generazione Vincente Napoli Basket disputer alle ore 18:00 l'ultimo incontro del girone di andata del campionato di A2.