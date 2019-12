Case vuote, un libro di Brenda Navarro

di Giovanna D'Arbitrio

(Ed. Perrone), di, stato presentato mercoled 11 dicembre alle 18.30 presso la(via Michele Kerbaker, 35). Il dibattito tra lautrice e ilstato condotto dacon il supporto della scrittricee di una valida interprete di lingua spagnola.Dal dialogo con il lettori emersa in pieno la condizione femminile con tutti i suoi ancestrali problemi, condizione forse pi difficile in Messico, in America Latina e in tanti paesi del Terzo mondo, ma estesa in modo trasversale anche ai paesi occidentali cosiddetti civili, dove si rileva un crescente incremento di violenza sulle donne.In Italia, ad esempio, secondo il rapporto Eures 2019 su ", dal 2000 a oggi le donne uccise sono 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner.Secondo tale rapporto, a crescere sono soprattutto le violenze in ambito familiare/affettivo (+6,3%, da 112 a 119) dove si consuma l'85,1% degli eventi con vittime femminili.Attraverso un interessante e coinvolgente dibattito, analizzando le cause di tali tragici effetti, sono stati evidenziati i condizionamenti socio-culturali, pi drammatici dove c degrado e mancanza di istruzione, nonch quelli socio-economici che con le strategie globalizzate del lean and mean e less is more, tagliano posti di lavoro soprattutto alle donne, sempre meno indipendenti e quindi pi succubi e ricattabili dal maschilismo imperante.Il tema centrale del libro rimane comunque quello dellaintorno al quale lautrice costruisce un romanzo duro, violento e angosciante in cui vengono messe a confronto due madri molto diverse per background socio-culturale, ma comunque accomunate dal vivere in, dove difficile per le donne sviluppare una propriaper condizionamenti atavici e mancanza damore.Volutamente la scrittrice non ha dato un nome alle duedella condizione femminile in generale.Nel risvolto anteriore di copertina pertanto leggiamo cheHo letto il libro e ho partecipato allincontro con lautrice come membro del Club dei Lettori, interessata da anni al tema della condizione femminile al quale ho dedicato molti articoli on line, mettendo costantemente in rilievo - come donna, madre e insegnante - limportanza di Istruzione, Educazione, Formazione e Lavoro, senza la cui attuazione non ci potr mai essere vera emancipazione femminile, in particolare oggi in una difficile svolta epocale in cui predominano deriva etica, ingiustizie sociali e violenza.Dai cenni biografici apprendiamo chenata nel 1982. Ha studiato Sociologia ed Economia Femminista allUniversidad Nacional Autnoma de Mxico.Ha conseguito un Master in Studi di genere allUniversit di Barcellona. Nel 2016 ha fondato, un gruppo di donne che promuove la scrittura al femminile.Ecco un intervista allautrice su Radio Radicale:

https://www.radioradicale.it/scheda/592703/piu-libri-piu-liberi-2019-conversazione-con-brenda-navarro-sul-suo-libro-case-vuote