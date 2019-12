Ancelotti, dal Bayern al Napoli la stessa storia

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 12.12.2019)

Nellesonero di Ancelotti allora fatale delle 23,38 del 10 dicembre 2019, dopo la vittoria del Napoli per 4-0 sul Genk, c qualcosa che ricorda il suo esonero al Bayern il 27 settembre 2017.Se vero che cinque giocatori azzurri (Insigne, Allan, Callejon, Mertens, Koulibaly) avrebberolesonero di Ancelotti, lamentandone gli, i giocatori impiegati fuori ruolo, il modulo di gioco e le formazioni continuamente cambiate, cinque giocatori del Bayern (Ribery, Robben, Lewandoski, Hummels, Boateng) si rivoltarono pi esplicitamente.Anchessi parlarono di allenamenti leggeri. La, uno dei pi importanti quotidiani tedeschi, scrisse che il Bayern di Ancelotti non avevaAncelotti lascia il Napoli dopo il 4-0 al Genk, fu esonerato al Bayern dopo lo 0-3 che la squadra tedesca rimedi sul campo del Paris Saint Germain nel girone di Champions. Il presidente del Bayern, Ulrich Hoeness, ex attaccante della formazione bavarese (239 partite, 86 gol), prese atto deldella vecchia guardia nei confronti di Ancelotti, ma aggiunse un ulteriore motivo nellesonerare il tecnico italiano:. Bocci lo staff di Ancelotti.Lallenatore di Reggiolo pi decorato in Europa, con venti titoli in bacheca, non al suo primo esonero. Si conclusero allo stesso modo le sue esperienze alla Juventus, al Milan, al Chelsea, al Real Madrid e al Bayern. Con quelle squadre (tranne la Juve) vinse, ma i club ne interruppero successivamente il rapporto.Ancelotti lascia il Napoli con un solo traguardo raggiunto, gli ottavi di Champions conquistati anche da Mazzarri nel 2012 e da Sarri nel 2017. Al primo anno sulla panchina azzurra, ha piazzato la squadra al secondo posto con 79 punti (11 punti sotto la Juve).Fecero meglio Mazzarri nel 2013 (78 punti, a -9 dalla Juve) e Sarri nel 2016 (82 punti a -9 dalla Juve) e nel 2018 (91 punti a -4 dalla Juve).Ancelotti lascia il Napoli senza avere vinto niente. Mazzarri vinse una Coppa Italia, Benitez vinse Coppa Italia e Supercoppa italiana.Nel primo anno pieno alla guida del Napoli, Ancelotti uscito ai quarti sia in Coppa Italia che in Europa League. Si pu parlare di fallimento dal momento che De Laurentiis, dopo la bellezzadi Sarri, aveva preso Ancelotti per centrare qualche trofeo.Il primo anno del Napoli di Ancelotti (con gli arrivi di Meret, Karnezis, Ospina, Maksimovic, Malcuit, Fabian Ruiz, Verdi, Younes) andato avanti fra continui esperimenti nel tentativo di superare la squadra di Sarri e dare al Napoli un volto nuovo e vincente.Nel secondo anno (con gli arrivi di Elmas, Di Lorenzo, Manolas, Lozano e Llorente) non s fatto meglio. Il Napoli di Ancelotti non nato mai.Si dice che Ancelotti sia un grande gestore di campioni, avendo allenato e vinto con le grandi squadre, ma non undi squadre come s visto a Napoli.Di fronte, poi, allo scontento dello spogliatoio azzurro non ha saputo gestirlo e dominarlo. ridicolo pensare che un giocatore di modesta personalit come Insigne ne abbia provocato lesonero. Ben altra incidenza ebbe Ribery al Bayern.Da leader calmo, Ancelotti non ha avuto la prudenza di valutare il Napoli ancora confuso questanno a Dimaro (4-3-3, poi 4-4-2 e un calciomercato) evitando di fissare traguardi importanti ().Fra tutti gli, che ora precedono il Napoli in classifica, tre squadre hanno cambiato la guida tecnica (Juve-Sarri, Inter-Conte, Roma-Fonseca), altre tre hanno confermato i loro tecnici (Lazio-Inzaghi, Cagliari-Maran, Atalanta-Gasperini). Il vantaggio sulle tre squadre con un nuovo allenatore non s visto.Il Napoli di Ancelotti doveva passare dal possesso-palla di Sarri a una manovra pi veloce e verticale. fallito in difesa, complice laddio di Albiol. Ha avuto a centrocampo un solo incontrista, Allan, con Elmas che deve. In attacco sono svanite le felici combinazioni del passato.Le partenze di Jorginho, Hamsik, Albiol non possono spiegare il fallimento. Ancelotti ha accettato tutte le campagne-acquisti di De Laurentiis definendo addirittura da dieci lultimo calciomercato.Pare che nel contratto che ha legato Ancelotti al Napoli ci fosse una clausola secondo la quale le dichiarazioni del tecnico dovevano essere concordate col presidente. Se fosse vero, Ancelotti si consegnato completamente a De Laurentiis e, alla fine, ne ha pagato le conseguenze.Il lato negativo dellavventura napoletana di Ancelotti di non avere mai legato veramente con la squadra avendo poi nello spogliatoio intermediari (suo figlio da allenatore in seconda e il figlio di De Laurentiis vicepresidente) non allaltezza dei loro ruoli che avrebbero dovuto funzionare da cuscinetto fra i giocatori, la societ e il tecnico.Arriva Gattuso, 41 anni, passato sulle panchine del Sion, del Palermo, dellOfi Creta, del Pisa e del Milan, senza mai portare a termine il mandato, e pare che ci sar una svolta profonda.Corre voce che schierer il Napoli col 4-3-3 ma senza i protagonisti sarriani, fuori cio Insigne, Callejon e Mertens. Si vedr.