Ecco la scintilla che ora deve scoccare

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 09.12.2019)

Ed ecco la Champions, domani sera al San Paolo, e dovrebbe scoccare quella scintilla invocata da Ancelotti per accendere finalmente il Napoli dal quale stato sedotto e abbandonato.Se non fosse che lavversario non di grande caratura e potrebbe non accendere niente nelle file azzurre. Per giunta basterebbe un pareggino per passare agli ottavi, non una serata che richiede limpresa.E, allora, attenzione. Caro Napolicchio,per applaudirti.Le cose stanno come stanno e non potrebbero stare peggio perch c aria di smobilitazione. Il futuro ha un cuore antico, come direbbe Carlo Levi, e Ancelotti se non si fermato a Eboli, da qualche parte fermo.Per, fra le tante parole che sono state pietre in questo periodo, una cosa ha detto che vale la pena ricordare. A proposito del clima oscuro di questo momento, discutendosi se i giocatori sono con lallenatore o meno, Ancelotti ha detto che la squadra non deve giocarelallenatore, maLha detto con troppa calma, lui il leader eternamente calmo, e forse ci sarebbe voluta la voce incisiva di Pertini per scuotere teste, coscienze e piedi.Noi che abbiamo difeso gli azzurri nelle tribolazioni di questi giorni, dal 5 novembre in poi, escludendo che fossero i responsabili del caos per niente calmo, noi oggi chiediamo ai giocatori del Napoli, ammutinati e mediatori, dissidenti e pacifisti, multati, insultati, titolarissimi, nuovi venuti e compagnia una volta bella, noi gli chiediamo di restituirci la voglia di tifare Napoli cancellando la noia sopraggiunta.La societ ferma nelle sue posizioni da tribunale dellinquisizione ed un peccato. Aspetta non si sa che cosa. Superando il fuoco amico di questo periodo, avrebbe dovuto parlare con passione, cancellando con un atto di suprema generosit ogni rampogna e ogni raccomandata, e riannodare tutti i fili della discordia.un peccato che De Laurentiis non ne sia capace per carattere e per rabbia poco repressa. Lui solo avrebbe potuto ricomporre lo scollamento azzurro.I giocatori sono soli e Ancelotti in discussione. Farebbero bene gli uni e laltro a trovare unintesa momentanea per sottrarsi a questa deriva ridando ai tifosi limmagine di un Napoli degno del loro attaccamento prima che lindifferenza per questa stagione sciagurata sommerga tutto e tutti.A Udine, Callejon e Mertens fra i pi bersagliati nelle contestazioni in atto sono stati riproposti in campo. Non hanno giocato un granch. Anche Insigne rimasto fuori partita fino a essere sostituito dopo un tempo.Koulibaly si distratto sul gol di Lasagna dopo che i centrocampisti (poco centrocampisti, per la verit, ma questa la) erano stati travolti dalla percussione di Fofana.Dimentichiamo gli errori, gli egoismi, il ping-pong dei passaggetti non sapendo che cosaltro fare, per un Napoli che torni a giocare per i suoi tifosi, restituendogli lorgoglio e la passione do surdato nnammurato.In fondo, pi che il presidente e lallenatore, sono i tifosi gli amici veri della squadra. Ricomponiamo questa amicizia, questo legame sfilacciato.Il Napoli non pu morire cos, sul campo e tra le voci di epurazioni, esili e cessioni. Ai giocatori chiediamo quella generosit che altri non hanno avuto per riparare il male non tanto oscuro di questi mesi.Rimangono i veri protagonisti, sappiano tornare ad esserlo ritrovando il gusto del gioco e la voglia di dispensare felicit al popolo azzurro scosso e ferito.La Champions pu fare scoccare la scintilla sognando un prosieguo mai registrato. Mertens ha il traguardo di cannoniere assoluto della storia azzurra. Insigne non faccia della fascia di capitano un gadget. Koulibaly risorga dallappannamento restituendosi allamore dei tifosi, guerriero amatissimo.Ritrovino tutti quella compattezza necessaria in campo dimenticando gliIl nostro un discorso romantico, fuori dai tempi, ma adesso per non affondare nel discredito definitivo il cuore, come direbbe il poeta.Torniamo a quel giorno allimprovviso che mi innamorai di te. Napoli, fai il Napoli. I giocatori, che abbiamo sempre difeso, non ci deludano. Altrimenti anchessi finiranno dalla parte del torto. Per sempre.