Terza sconfitta consecutiva per il Napoli Basket

di Mario Triggiani

Si chiude una bruttissima settimana per la Generazione Vincente Napoli Basket, che negli ultimi sette giorni ha inanellato tre pesanti sconfitte.Dopo aver perso domenica scorsa a Biella e mercoled a Torino, la squadra di coach Sacripanti ha infatti dovuto arrendersi anche alla MRinnovabili Agrigento, che ha fatto suo il match di ieri al PalaBarbuto.Come al solito Napoli partita bene, grazie ad un Daniele Sandri che si confermato protagonista dei primi quarti di gioco della formazione azzurra.Le squadre sono arrivate all'intervallo con il punteggio in parit sul 34-34, ma gi ad inizio terza frazione si consumato il break che ha indirizzato la partita in direzione della squadra siciliana. Agrigento, infatti, ha aumentato le percentuali sin l disastrose dalla lunga distanza, mentre l'attacco di Napoli si improvvisamente inceppato trasformandosi in una lunghissima sequela di palle perse banali e tiri difficili.Le prestazioni di quasi tutti i napoletani appaiono opache. A parte il primo quarto di Sandri e la voglia di Monaldi sembra esserci poco da salvare in casa Napoli. Anche gli americani non sono sembrati particolarmente brillanti, con Sherrod sovrastato fisicamente da Easley e Roderick ancora troppo incline alle palle perse (9 ieri al termine della gara).Non da escludere che Napoli torni sul mercato gi in settimana per rinforzare l'organico. L'obiettivo deve comunque rimanere quello di trovare un profilo che possa rivelarsi realmente utile alla causa e non un semplice palliativo per accontentare tifosi ed addetti ai lavori che di fronte ad un ruolino di marcia fatto di cinque vittorie e sette sconfitte chiedono a gran voce un nuovo innesto nella formazione partenopea.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle ore 18:00 al palazzetto di Cisterna di Latina contro l'EuroBasket Roma.Si tratter di una gara che i partenopei dovranno assolutamente vincere per dare una scossa alla classifica ed allontanarsi dalle sabbie mobili degli ultimi posti che potrebbero mettere in pericolo una stagione che, tra alti e bassi, Napoli sta vivendo tutto sommato con tranquillit.: Terrence Roderick 18 (3/7, 3/7), Daniele Sandri 12 (3/4, 2/5), Diego Monaldi 11 (1/2, 3/7), Stefano Spizzichini 11 (4/5, 0/0), Brandon Sherrod 9 (4/7, 0/0), Massimo Chessa 3 (0/0, 1/5), Tommaso Milani 0 (0/2, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 7 / 9: 26 3 + 23 (Terrence Roderick 7): 19 (Terrence Roderick, Diego Monaldi 5): Tony Easley 24 (11/11, 0/1), Christian James 16 (2/4, 4/9), Giovanni De nicolao 12 (4/8, 0/2), Simone Pepe 6 (0/3, 2/6), Lorenzo Ambrosin 6 (1/4, 0/3), Samuele Moretti 4 (2/4, 0/0), Edoardo Fontana 4 (1/3, 0/1), Albano Chiarastella 2 (1/1, 0/1), Paolo Rotondo 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0): 12 / 19: 29 9 + 20 (Samuele Moretti 7): 18 (Giovanni De Nicolao 8).