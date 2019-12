Quel che ci ha detto la partita di Udine

di Guido Clemente di San Luca*

* Ordinario di Diritto Amministrativo, Universit della Campania Luigi Vanvitelli

A me pare che, dopo la partita di Udine, sia evidente che la crisi non sia tanto di impegno, o solo di mancanza di serenit. Certo ci sono anche questi.Ma ieri si avuta netta la percezione che sotto tale profilo ci sia stata una buona reazione: depone in questo senso anche il positivo segnale di mettere subito in campo Mertens e Callejon (che non hanno affatto demeritato quanto a voglia ed impegno), per ricompattare il gruppo.La squadra insomma, anche nel primo tempo, parsa voler reagire al momento difficile. Il fatto (e il problema) che - si vede a occhio nudo - non sa cosa fare. La sensazione che i giocatori si impegnino, lo vogliano fare, ma lo fanno facendo appello soltanto alle loro intuizioni creative, senza un disegno prestabilito.Basterebbe chiedere ad Ancelotti cosa intende quando, nello spiegare il primo tempo, afferma che, che, cheBene. Ma ci faccia capire meglio, ci dica cosa avrebbero dovuto fare i giocatori (che non hanno fatto) di quello che lui avrebbe detto loro di fare! Ci spieghi cosa significa cheLa verit che manca un disegno del gioco, che lunico piano tattico, che talvolta riesce anche molto bene, quello elementare basato sul contrasto al gioco avversario. Le due partite col Liverpool e col Salisburgo: in circostanze come quelle la squadra, impegnandosi, sa cosa fare e lo fa bene. Quando invece lavversario che si mette ad aspettare, si perde, affidandosi alla trovata estemporanea di qualcuno.Ci si dovrebbe domandare perch la stampa non incalza lallenatore sullunico piano legittimo, quello dei contenuti del gioco. Il palmares di Ancelotti inibisce ogni critica seria. Come se fosse lesa maest. Ma non solo.Forse inconsciamente, come se criticare lui volesse dire criticare il sistema nel suo complesso, e ci non consentito, a meno di non mettere in discussione tutto, compreso il modo di svolgere il proprio ruolo.E allora? C poco da fare, purtroppo. Chiunque venisse adesso, difficilmente potrebbe salvare la stagione. Dovrebbe avere, per un verso, la capacit di risvegliare lanima azzurra in ciascuno dei protagonisti. E questo non sarebbe molto difficile.Per altro verso, dovrebbe al tempo stesso intuire come ila disposizione possa assemblarsi al meglio in una strategia di gioco: si tratterebbe, insomma, di massimizzare le qualit presenti (non poche) in una chiara identit collettiva. E questo, subentrando in corso dopera, assai difficile.Lo fece Mazzarri rilevando le macerie di Donadoni. Bisognerebbe essere bravi e fortunati a individuare chi ne sarebbe capace ora, in questo momento. Ci vorrebbe un miracolo. Naturalmente noi tifosi campiamo anche di quelli.