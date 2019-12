L'inganno perfetto, di Bill Condon

di Giovanna D'Arbitrio

(The Good Liar), diretto da, tratto dall'omonimo romanzo di, narra la storia del truffatore Roy Courtnay () che chattando on line riesce ad ottenere un incontro con la ricca vedova Betty McLeish ().La truffa, tuttavia, questa volta si rivela pi complicata del previsto, poich Roy, che vive di inganni a danno di ingenui investitori, incontrer molte difficolt nel raggirare Betty, aiutata da un attento, Steven (), sempre presente in tutti i momenti decisivi fino a quello culminante del loro viaggio a Berlino in cui verr svelata la vera identit di Roy, ex nazista sotto mentite spoglie: uno dei numerosi colpi di scena del film che sorprendono continuamente lo spettatore fino alla fine.Davvero un duetto impareggiabile quello di, magistrali interpreti di una storia che affonda le radici in un drammatico periodo storico centrato sulla Shoah e che purtroppo ritorna sempre alla ribalta fino ai nostri giorni in un costante boomerang di cause- effetti, radicati in violenza, odio e razzismo.Insomma il regista ci mostra come i drammi del passato possano arrivare fino ai giovani di oggi, perfino sotto le maschere di due anziani apparentemente indifesi e pronti a farsi compagnia nellultimi anni della loro vita.Il lorodavvero perfetto e si snoda davanti agli occhi degli spettatori, passando via via da un inizio in stile commedia o addiritturaad unche assume le caratteristiche di un thriller sullo sfondo di un dramma del passato che qui consigliabile non svelare.Significativa la scena in cui Roy e Betty, guardando il film di, discutono sul: mentre Roy sostiene che sia diseducativo raccontare falsit ai giovani gi poco amanti della storia, Betty invece non ne sottovaluta la perspicacia. In effetti il suo giovane amico, Steven, sembra testimoniare ci che ella afferma.Il film si avvale di un buon cast e di una coinvolgente sceneggiatura (). Notevoli fotografia (), musiche (), scenografia ().Tra i numerosi film di Bill Condon ricordiamoEcco unintervista ai due interpreti principali: