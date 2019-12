A Udine un test valido solo per Ancelotti

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 07.12.2019)

Dodici punti in meno dellanno scorso.Se il Napoli ne avesse conquistato almeno la met, sarebbe ora a due soli punti dalla zona Champions. Inter, Lazio, Roma e Atalanta che precedono il Napoli sono migliorate meno di quanto ha perso la squadra azzurra: Inter +8 punti, Lazio +6, Roma +8, Atalanta +7. Il Cagliari migliorato di 12 punti. La Juventus ha 4 punti in meno.Lanno scorso, il primo Napoli di Ancelotti si piazzato secondo per la scarsa concorrenza alla piazza donore. Oggi, non solo il Napoli peggiorato, ma ci sono sei squadre in corsa per i primi quattro posti.La qualificazione alla prossima Champions ad alto rischio. Sar un vuoto di introiti (premi europei e diritti tv) che incider pesantemente sul bilancio del club azzurro. Una prospettiva che terrorizza De Laurentiis.La partita di stasera a Udine, dopo iltra allenatore e giocatori e il ritiro prolungato, dovr dire se si raggiunta una intesa di rapporti e fissata una definitiva fisionomia di gioco e tattica della squadra.Non arrivano segnali positivi. I giocatori pensano alle multe e alle azioni di difesa. Dopo la preferenza espressa sul 4-3-3, la squadra giocher ancora col 4-2-2. un altro segnale che fra tecnico e giocatori c ancora distanza.Insigne avrebbe scosso i compagni invitandoli a riprendere a giocare come sapevano. Latteggiamento di Lorenzo, dopo essere stato fra i ribelli contro il ritiro del 5 novembre, non piaciuto a Mertens e ad altri.La squadra sembra spaccata fra chi vorrebbe tornare a giocare e basta e chi continua a essere rigido sulla posizioni nei confronti della societ.Dal canto suo, Ancelotti fa il leader calmo che, nelle condizioni in cui precipitato il Napoli, significa non essere leader e la calma una resa. Il ritiro predisposto dallallenatore pare serva a poco. Ci sarebbe voluta una scossa, una solidariet spettacolare fra tecnico e squadra per riemergere dalla crisi.La partita di Udine soprattutto un test per Ancelotti. Si attende di vedere se almeno una parte della squadra disposta a seguirlo. un test relativo, fra Udinese e Genk, per scongiurare lemergenza di un cambio in corsa dellallenatore che peraltro non risolverebbe nulla perch non servirebbe a risolvere la crisi profonda dello spogliatoio che non di natura tecnica.LUdinese pencola verso il basso della classifica, quattro punti sopra la zona retrocessione. Come il Bologna avr motivazioni aspre per battersi. La squadra friulana, affidata a Gotti dopo lesonero di Tudor, ha raccolto 4 punti nelle quattro partite con la nuova guida tecnica. Ha perduto le ultime due partite.Peggiore, per le ambizioni della vigilia, il ruolino del Napoli che non vince da sei turni (quattro pareggi, due sconfitte). Fra campionato e Champions sono otto le partite senza vittorie.Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno ha genialmente attribuito i nuovi ruoli tattici agli azzurri suddividendoli in ribelli, dissidenti, mediatori e pacifisti.la conferma di un clima ancora confuso, mentre sono pi insistenti le voci che danno De Laurentiis alla caccia di un allenatore per il prossimo anno. Il sodalizio con Ancelotti terminer a giugno. un altro elemento che svuota di ogni energia lo spogliatoio del Napoli.Giuntoli sarebbe gi attivo sul mercato in vista delle epurazioni e delle cessioni che dovrebbero proporre, lanno prossimo, un Napoli senza lee con pi di un giocatore che chieder di andare via (Koulibaly, Allan, Fabian Ruiz).Corrono voci anche sul mercato di gennaio con disappunto della squadra mentre ihanno perso da tempo il loro ruolo.Stasera Ancelotti riuscir a schierare una formazione di buona volont? Lobiettivo minimo stagionale, il quarto posto, lontano otto punti. una distanza colmabile, ma solo da una squadra fortemente motivata.Con Inter, Juventus, Lazio e Roma nei primi quattro posti lassalto alla zona-Champions richiederebbe unimpresa. Servirebbero una forte scossa azzurra e il calo di almeno una delle due squadre romane.