Un Napoli Basket inconsistente

perde malamente a Torino

di Mario Triggiani

Ancora una sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che dopo la partita persa a Biella domenica scorsa capitola ancora contro un team piemontese.La Reale Mutua Torino ha infatti fatto suo il recupero della nona giornata del girone ovest del campionato di Serie A2 prevalendo per 77-59.Napoli ha dovuto fare nuovamente a meno della guardia Massimo Chessa, infortunatosi al polpaccio ma probabilmente recuperabile in tempo per la gara di domenica prossima.La partita combattuta solo nel primo quarto, quando prevalgono le difese sugli attacchi smorti di entrambi i team. Torino trova per la quadratura del cerchio nella seconda frazione, piazzando il break che ammazza la gara non solo nel punteggio ma anche e soprattutto nella mente dei giocatori in campo.Gli ultimi venti minuti sono buoni solo per la statistica, con ogni tentativo di recupero di Napoli puntualmente frenato pi dalle bassissime percentuali azzurre dalla lunga distanza e dalla lunetta che dalla difesa di Torino.Difficile salvare qualcuno in quella che stata la peggiore gara della Generazione Vincente da quando coach Sacripanti arrivato sulla panchina azzurra. Monaldi sembrato il pi in palla dei partenopei, ma anche lui non ha avuto percentuali decenti dal campo.Con la sconfitta di Torino tramontano definitivamente i sogni partenopei di prendere parte alla prossima edizione della Coppa Italia.Ora tutti i pensieri del team azzurro sono quindi focalizzati sul campionato, con la prossima gara in programma domenica prossima alle ore 18:00 al PalaBarbuto di Fuorigrotta.Sar necessaria una convincente vittoria per rimanere attaccati al treno dei playoff e per non disperdere quel tesoretto di pubblico entusiasta che si mostrato in tutto il suo splendore nell'ultima gara casalinga.: Mirza Alibegovic 24 (3/5, 5/8), Alessandro Cappelletti 13 (2/3, 3/4), Kruize Pinkins 13 (3/4, 2/4), Derrick Marks 12 (3/7, 1/3), Daniele Toscano 6 (1/5, 1/5), Ousmane Diop 5 (2/4, 0/2), Luca Campani 4 (0/2, 0/0), Kurt Cassar 0 (0/0, 0/0), Andrej Jakimovski 0 (0/0, 0/1), Nicol Castellino 0 (0/0, 0/0), Nicolo Ianuale 0 (0/0, 0/0), Andrea Traini 0 (0/0, 0/0): 13 / 19: 33 8 + 25 (Ousmane Diop 15): 17 (Alessandro Cappelletti 5): Diego Monaldi 17 (4/6, 2/6), Brandon Sherrod 8 (3/9, 0/0), Nemanja Dincic 8 (1/3, 1/2), Terrence Roderick 6 (2/5, 0/1), Stefano Spizzichini 6 (3/10, 0/0), Francesco Guarino 6 (0/2, 2/3), Daniele Sandri 4 (2/5, 0/4), Tommaso Milani 4 (2/4, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Massimo Chessa 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 10 / 21: 31 9 + 22 (Terrence Roderick, Stefano Spizzichini 7: 11 (Diego Monaldi 6)