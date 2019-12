L’allenatore, la squadra e la chiarezza

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 03.12.2019)

Prima di accusare apertamente i giocatori (“”), come nessun allenatore dovrebbe fare, c’è una premessa nella disanima di Ancelotti sulla crisi del Napoli che è illuminante: “”.Questo è il vero problema del mediocre campionato in cui si è infognato il Napoli. Con molta evidenza, il vero problema del mediocre campionato in cui si è infognato il Napoli. Con molta evidenza Ancelotti non ha mai dato alla squadra chiarezza di idee, di gioco e di modulo di gioco, per di più non ha mai schierato la stessa formazione disorientando definitivamente i giocatori, qualcuno di loro impiegato fuori ruolo.Senza ipocrisia e senza tirare in ballo l’ormai esausto ritornello di Ancelotti “”, la crisi tecnica del Napoli ha un solo nome. Se la squadra non c’è più, la responsabilità è di chi ha detto in estate “”.Se la stagione è fallita, non può essere colpa della squadra che aveva la piena fiducia dell’allenatore e che, obiettivamente, era una buona squadra poi completamente rivoltata e disorientata dal tecnico.Le due partite col Liverpool hanno illuso. Sono state due partite “” fine a se stesse senza alcuna “” in campionato. Ancelotti è anche poco furbo. Se contro il Bologna avesse schierato la stessa formazione del pareggio ad Anfield e il Napoli avesse fallito domenica sera come ha fallito, allora il tecnico avrebbe potuto ben dire che i giocatori sono inaffidabili, una volta giocano bene e una volta no.Ma, attenzione, due volte contro il Liverpool Ancelotti ha trasmesso alla squadra quella chiarezza di idee che, complice il continuo turn-over, non ha mai dato in campionato.Il continuo cambio di formazione è il motivo più evidente di un Napoli incerto e non più efficace. Il 4-3-3 tentato contro il Bologna è stata una soluzione ingenua quanto fallita. Il tridente d’attacco era sbagliato. Non Lozano-Llorente-Insigne, ma Callejon-Mertens-Insigne erano i più adatti.Sono errori attribuibili al tecnico. Come il cambio Elmas-Mertens dopo un’ora di gioco sull’1-1. Con un Napoli disarticolato, togliere un centrocampista per un attaccante ha aggravato il disequilibrio della squadra.Era naturale, semmai, un avvicendamento Llorente-Mertens. E inserire Mertens negli ultimi 25 minuti significa aver mandato in campo un giocatore relegato in panchina dopo il gol di Liverpool, demotivato e che ha perso entusiasmo.Le scelte di Ancelotti per il match di domenica sera sono apparse discutibili. Di nuovo Di Lorenzo sul lato sbagliato, Zielinski play che non è il suo ruolo, i 90 minuti concessi a un Llorente statico e pasticcione, la rinuncia ormai continua a Callejon che era l’equilibratore della squadra, Fabian Ruiz a galleggiare a metà campo, il banale impiego di Younes negli ultimi dieci minuti.Ieri mattina, l’allenatore ha incontrato i giocatori per un “”. Incredibile. Ma da Dimaro a oggi, il tecnico e la squadra non si sono mai parlati, non si sono mai capiti, non si sono mai spiegati? Il Napoli smontato da Ancelotti, e mai rimontato, è da tempo “” dal suo allenatore.Aggiungiamo i danni del presidente (“”) e di suo figlio vicepresidente (“”) ed ecco il quadro della crisi anche se parziale.Ancelotti ha disposto il ritiro da domani sino alla partita di Udine (sabato). Iniziativa corretta, prerogativa del tecnico e non punitiva se predisposta da un presidente-padrone incavolato.Tutti insieme per parlarsi ancora. Che cosa avranno da dirsi, allenatore e giocatori, che non sia chiaro e lampante da tempo? Se ci sarà sincerità nel dialogo, i danni della stagione potranno essere ridotti al minimo. Il salto nel buio è per la prossima annata.Il problema finale di questo momento oscuro del Napoli è questo. Se le cose non vanno, chi paga (a torto o a ragione) è l’allenatore che viene esonerato. In attesa di una scelta definitiva la squadra, in corso d’opera, viene affidata all’allenatore in seconda. L’allenatore in seconda del Napoli è Davide Ancelotti.