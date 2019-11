Un Giorno di Pioggia A New York, di Woody Allen

di Giovanna D'Arbitrio

, scritto e diretto da, racconta la storia di Gatsby Welles () e Ashleigh Enright (), due giovani che frequentano lo stesso College e sono innamorati, anche se hanno caratteri molto diversi.Gatsby, amante di gioco, vecchi film, piano bar e musica jazz, proviene da una ricca famiglia ebrea di New York, mentre Ashleigh, figlia di banchieri dell'Arizona, scrive per il giornale del college. Quando le viene affidata un'intervista al regista Roland Pollard () a New York, i due giovani decidono di trascorrere un weekend romantico insieme.Travolti dagli eventi, purtroppo finiranno col vedersi poco tra rocambolesche avventure e imprevedibili incontri favoriti dalla pioggia, dalla magica New York, ma soprattutto dal destino: Asheley verr quasi fagocitata dal mondo del cinema, mentre Gatsby, andando in giro per la citt, incontra amici e conoscenti tra i quali Shannon (), sorella minore di una sua ex, con la quale ricorda i vecchi tempi e flirta tra battute sarcastiche, ombrelli e pioggia che cambia i destini dei protagonisti.", confessa Gatsby a sua madre (), provando a spiegarle come un weekend romantico con Ashleigh (),, si fosse trasformato in un incubo che lo aveva costretto a sostituire la sua ragazza con una escort () per non presentarsi da solo al party organizzato dai genitori.E a questo punto un colpo di scena far cadere molti clich e ipocrisie, quando la madre in un lungo monologo riveler le sue origini.Al centro del film c' senza dubbio lamore del regista per New York, intorno c la pioggia accompagnata da battute ironiche tipicamentee da musiche di, che scandiscono il ritmo dellazione e lo scorrere del tempo, simboleggiato dall'orologio di Central Park sotto il quale alla fine sincontrano Gatsby e Shannon. Ѐ ilche tesse le sue trame, svelando le vere identit dei personaggi.Concludendo W. Allen abbandona il suo abituale pessimismo e apre la porta alla possibilit di riscatto e speranza, regalandoci un altro bel film, elegante e raffinato, in cui la bravura degli interpreti supportata dalla sceneggiatura dello stesso W. Allen, dalla fotografiae dalla scenografia diTra i numerosi film di W. Allen ricordiamoe tanti altriEcco unintervista al regista: