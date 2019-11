Cinque partite tutte da vincere

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 01.12.2019)

Pi che la pace, una tregua fra De Laurentiis e gli azzurri. Le multe saranno ridotte tutte al cinque per cento se la squadra conquister un posto in classifica qualificandosi per la prossima Champions e passer negli ottavi di Champions contro il Genk. C chi ha detto s e c chi ha detto no.Pare che iavrebbero voluto la riduzione delle multe a prescindere dai risultati sul campo. Son rimasti tutti come color che son sospesi.Ilpassa nelle mani di Ancelotti. evidente che il Napoli potr fare risultato se il tecnico, come successo a Liverpool, mander in campo una squadra convinta delle direttive dellallenatore e con tutti i giocatori nel loro ruolo pi naturale.Avevamo ipotizzato che, interpretando al meglio il 4-4-2, anche se in chiave prevalentemente difensiva ad Anfield, la formazione di Liverpool avrebbe potuto essere riproposta in campionato.Tre difensori centrali (Maksimovic, Manolas, Koulibaly), Allan davanti alla difesa, sulla linea mediana Di Lorenzo e Mario Rui esterni, in mezzo Fabian Ruiz e Zielinski, due punte.Una specie di 3-1-4-2 col vantaggio di avere gli esterni di centrocampo meno gravati da compiti difensivi e pi freschi nelle incursioni di attacco, in specie Di Lorenzo che una freccia sulla corsia di destra, salta luomo e mette in area i migliori cross.Formazione compatta che la diversa interpretazione di Fabian e Zielinksi a centrocampo, rispetto ad Anfield, renderebbe pi offensiva.La conferma dello schieramento di Anfield, ritoccandolo solo in caso di necessit, dovrebbe dare alla squadra quella solidit e una fisionomia stabile e precisa mancate sinora.Riproposta cos la formazione avrebbe escluso alcuneForse, abbiamo detto una bestialit. Ancelotti, infatti, torna a mescolare la squadra fra luci e ombre. Insigne guarito al gomito, Callejon tiene il broncio dopo lincontro col presidente e Mertens, che era per la soluzione immediata delle multe, non contento. Qualcuno ha ipotizzato una spaccatura fra i giocatori.A Liverpool, il Napoli ha dato un forte segnale di buona volont e impegno, giocando con la formazione pi logica fra le diciotto schierate da Ancelotti.Resta qualche dubbio sulla continuit in campionato se si torna a cambiare e se lincontro col presidente ha lasciato una scia di incerti e scontenti.Il Napoli giocher stasera col Bologna, poi andr a Udine, giocher in casa contro il Parma e concluder lanno sul campo del Sassuolo, affrontando il Genk in Champions.Sono le cinque partite tutte da vincere perch il presidente riveda in basso, e uguale per tutti, il tariffario delle multe. Ma non sarebbe questa la condizione vera per vincere. Ci vuole altro.Ci vuole lorgoglio degli azzurri di non buttarsi via giocando al mille per mille qualunque saranno le prossime formazioni di Ancelotti.Vedremo da stasera, contro il Bologna, che aria tira e che Napoli sar, se Anfield stato una tappaoppure la squadra si rimetter in corsa anche in campionato.Gli obiettivi della stagione, diventati minimi, sono tutti possibili: gli ottavi di Champions, la conquista di unain classifica per partecipare alla Champions prossima, la Coppa Italia per tentare di vincere un trofeo.Il Bologna (tre punti sopra la zona-retrocessione) fortemente motivato dal coraggio di Sinisa Mihajlovic, ma non vince da quattro turni (solo un pareggio casalingo).Da cinque turni non vince il Napoli (quattro pareggi). Il Bologna pi fresco, il Napoli potrebbe avere nelle gambe il forte dispendio di energie di Anfield. Non sar una partita facile e molto dipender dalla combinazione offensiva che Ancelotti escogiter.