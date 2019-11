Ancelotti svela il suo Napoli

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 29.11.2019)

A Liverpool Ancelotti ha presentato finalmente il suo Napoli. Senza Insigne, con Maksimovic-Manolas-Koulibaly centrali di difesa e con un difensore-offensivo sulla destra del centrocampo (fuori Callejon).la sua squadra, pi confacente al 4-4-2 con Mertens e Lozano in attacco. E, soprattutto, con tutti i giocatori nei loro ruoli naturali. Il Napoli di Ancelotti questo: Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Lozano.Insister con questa formazione? Grande organizzazione difensiva, per attacco leggero. Ha funzionato allAnfield, funzioner in campionato? E Insigne proprio fuori gioco? E Ancelotti sapr imporre le sue idee con la formazione blindata e il contropiede?Sarebbe, finalmente, la mutazione totale del Napoli dopo tanti esperimenti e la fine del ciclo Sarri. Sarebbe il Napoli di Ancelotti. Se questa la sua formazione, ha il dovere dimporla. Si tratta di fare scelte importanti che retrocedono in panchina Insigne e Callejon.C un caso Insigne, fuori dalla lista dei convocati per Liverpool. Il capitano, dolore del gomito a parte, ha rifiutato di seguire la squadra in Inghilterra perch, risultando abile, sarebbe finito in panchina?Questa eventualit avrebbe acuito il dolore al braccio. Ancelotti ha tagliato corto. Callejon entrato in un cono dombra. Aveva deluso contro il Milan (costretto, per, a giocare terzino), giusta la panchina di Anfield. Ma evidente che c un distacco tra lo spagnolo e il club.Abbiamo celebrato il pareggio di Liverpool come una vittoria, tanti erano i timori di prendere una imbarcata dagli inglesi, fortissimi loro e in ambasce la squadra azzurra per i noti motivi. Ancelotti ha compiuto il prodigio tattico che ha smantellato la macchina da guerra di Klopp dando fiducia e solidit al Napoli.Cos si vista una squadra daltri tempi, quelle dellantico adagio italiano prima non prenderle, come imponeva lavversario pi forte e lintento di prendere almeno un punto per la qualificazione agli ottavi di Champions.Lorganizzazione difensiva degli azzurri stata perfetta con due linee strette, raddoppi, grande intensit centrale nella contrapposizione agli attacchi del Liverpool, lotta continua e sacrificio.andata bene perch il Napoli passato in vantaggio e la difesa dell1-0 ha esaltato il piano tattico di Ancelotti. Klopp ha parlato di catenaccio. In realt, nel secondo tempo, il Napoli ha fatto fatica ad uscire dalla sua met campo e, quando ci riuscito, non aveva pi energie per portare il contropiede fino in fondo. Il Napoli, ad Anfield, ha fatto un solo tiro in porta ed stato il gol di Mertens.Non stato il solito gioco del Napoli, ha detto Klopp. Cio non stata la squadra azzurra dal pressing alto e buona qualit offensiva. In altre occasioni, il Napoli ha giocato alla pari del Liverpool (al San Paolo nel 2-0), ad Anfield mercoled sera il Napoli stato inferiore, arretrando in difesa, ma questo era il piano per spegnere la furia agonistica degli inglesi (che s vista poco).Il punto ora : in una partita secca, in cui limportante era non perdere, tutto ha funzionato, ma la stessa squadra proponibile in campionato dove pi importante vincere per scalare la classifica?Probabilmente s perch il centrocampo del Napoli, con un solo vero incontrista (Allan), fatto di giocatori forti nella fase offensiva, mezzali adattate a mediani. Cio il Napoli catenacciaro di Anfield, contro avversari italiani meno forti del Liverpool, pu essere una squadra offensiva con la spinta di Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, di Zielnski e Fabian Ruiz in mezzo.Insistere sulla formazione di Anfield dar finalmente una identit alla squadra, fissando una formazione-base appena ritoccata a seconda di indisponibilit e leggeri accorgimenti tattici.Cambiare a seconda degli avversari riporter il Napoli alle sue insicurezze in campo. Questo vorrebbe dire che Ancelotti ha solamente adattato il Napoli alla sfida contro il Liverpool.La misurata esultanza di Mertens al gol rifilato ad Alisson confermerebbe che la squadra non ha ancora smaltito la durezza della politica aziendale di De Laurentiis e che necessario un confronto totale e aperto per tornare alla normalit.Mertens, per numero di presenze azzurre, avrebbe meritato ad Anfield la fascia di capitano. Ancelotti, assente Insigne, lha affidata a Koulibaly. Una iniziativa che aggiunge confusione nello spogliatoio azzurro.Resta in piedi lo scontro Allan-Edo De Laurentiis, difficile da mandar gi al presidente-padre. La ricomposizione delle fratture non si presenta facile e il linguaggio presidenziale nei tweet dopo Liverpool si mantiene rozzo.Intanto, siamo ai primi segnali dellepurazione aureliana che sfoltir la rosa col benservito a Mertens e Callejon e con cessioni eccellenti per fare cassa.Il Napoli torna al campionato, cinque punti sotto la zona-Champions, obiettivo minimo dopo il fallimento della sfida-scudetto. Se ci sar una svolta, propiziata dal pari di Anfield, si vedr.Le scelte di Ancelotti saranno determinanti. La politica del presidente lascia intatti i fermenti dello spogliatoio.