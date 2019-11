Lomanto: napoletana in jazz

di Adriano Cisternino

La canzone napoletana in chiave jazz. L'idea ha sedotto e continua a sedurre decine di musicisti, napoletani e non. Tocca ora a Carlo Lomanto, voce e chitarra, dare il suo contributo a questo filone sempre pi ricco e variopinto.L'appuntamento per sabato 30 novembre al Kind of Blue di Agnano dove la proposta di Michele Solipano stavolta raddoppia con un concerto che presenter nella stessa serata il progetto Lomanto e poi il duo Francesca Leone (voce) e Guido Di Leone (chitarra) per un tuffo nella bossa nova brasiliana.Carlo Lomanto dunque non il primo e non sar l'ultimo a lasciarsi trascinare nella fusione fra tradizione e modernit all'insegna di... e della canzone.La singolarit della sua proposta sta nel fatto che lui porta sul palco il progetto in una formula intima e solitaria, sar solo con la sua chitarra, e con la sua voce naturalmente, la sua poliedrica voce dalle imprevedibili potenzialit espressive che sicuramente sapranno dare a tanti motivi noti, usati ed abusati, una veste inedita ed accattivante, con sfumature ritmiche ed armonie tutte personali.Un uomo solo (o anche una donna...) con la sua chitarra una formula che da sempre suscita suggestioni eccitanti. La scaletta attraverser la storia della canzone napoletana, da Bovio a Modugno, da Carosone a Pino Daniele.Seconda parte della serata all'insegna dicon la voce di Francesca Leone e la chitarra di Guido Di Leone, coppia pugliese, nell'arte e nella vita, che porter il pubblico in Brasile attraverso le musiche di Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powell. La voce di Francesca Leone si cala nella bossa trasmettendo emozioni e sfumature tipiche della bossa nova.Appuntamento alle 21,30 con parcheggio convenzionato adiacente. Disponibile la formula musica, drink e food.Consigliabile la prenotazione al 3713531969.