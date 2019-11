L’Ufficiale e la Spia di Roman Polanski

di Giovanna D'Arbitrio

Vincitore delalla Mostra cinematografica di Venezia 2019, il film), di, tratto dall'omonimo romanzo del 2013 di, è centrato sul cosiddettoIl film inizia nel cortile dell'École Militaire di Parigi dove), un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica e umiliante degradazione inflitta ad), un capitano ebreo, accusato di spionaggio e alto tradimento per aver fornito informazioni ai tedeschi ,condannato poi all’esilio sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese.Quando nel 1895 Picquart viene nominato capo della Sezione di intelligence militare che aveva accusato Dreyfus, si accorge che il passaggio di informazioni al nemico purtroppo continua.Uomo d'onore, non nasconde la verità e rivela a generali e uomini politici che Dreyfus è innocente, poiché il vero colpevole è il colonnello: in realtà sono state falsificate le prove per incolpare Dreyfus, unico ebreo nel gruppo dei sospettati.Pur non amando gli ebrei, Picquart lotta coraggiosamente per dimostrare la verità: viene imprigionato, rischia la carriera e perfino la vita e solo dopo molti anni alla fine ci riuscirà supportato da) che con la sua lettera ai giornale, intitolata, diede risalto al caso.La Francia si spaccò allora in due fazioni: i "" che difendevano l'innocenza di Dreyfus e gli "", partigiani della sua colpevolezza.La condanna di Dreyfus fu senz’altro un errore giudiziario alimentato da antisemitismo e Potere nel clima avvelenato dalla perdita di Alsazia e Lorena, inflitta dalla Germania di Bismarck.Apparso sugli schermi nell’attuale crescente revival di odi razziali ed estremismi politici, il film dimostra come in qualsiasi epoca si possa verificare che razzismo, potere politico e militare possano costruire false verità capaci di sconvolgere tante vite umane.Emblematica la location dei Servizi Segreti, cupa, senz’aria, impregnata dell’l'odore delle fogne sottostanti, dove gli uomini sopprimono la propria identità, sempre pronti ad obbedire agli ordini dei capi e a scattare sugli attenti battendo i tacchi.Non a caso il maggiore) dichiara: "". A tutto ciò Picquart si oppone e quindi replica: "”.Il film si avvale della sceneggiatura di, di un buon cast, della fotografi a di, delle musiche, della scenografia di, un film che purtroppo ha scatenato molte polemiche, poiché il regista in un’intervista ha affermato di sentirsi vicino al personaggio di Dreyfus, a causa di false accuse di cui è spesso vittima., co-produttore e anche attore nel film, ha messo a tacere le polemiche in una conferenza stampa insieme ad interpreti e produttori. “".Ecco il video della conferenza stampa: