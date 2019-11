Lo sfascio littorio del presidente

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 25.11.2019)

Dal quartier generale del 41 Parallelo Nord, Los Angeles, California, Stati Uniti, limperatore MarcAurelio ha annunciato: Unora segnata dallammutinamento batte nel cielo di Castelvolturno. Lora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra stata gi consegnata alle poste italiane per il recapito delle raccomandate.DallAmerica con poco amore. Con la voce ruggente e la barba fremente, Aurelio De Laurentiis ha premuto il bottone rosso e dalle batterie presidenziali dellira, dellorgoglio e della rivalsa sono partiti i missili puntati sugli stipendi degli azzurri.Siamo al Vietnam della storia del Napoli. De Laurentiis, contornato dai generali del cavillo, dai colonnelli delle ingiunzioni e dai sergenti dei diritti di immagine, partito allattacco urlando: Abbiamo pazientato venti giorni, ora basta.Senza il fascino di Paul Newman e la bellezza di Robert Redford, Aurelio ha confezionato la sua stangata somigliando piuttosto al truce Anthony Hopkins del silenzio stampa degli innocenti. Si annuncia una guerra lampo e tuoni.A chi giova non si sa. Lelefante Aurelio si muove nella cristalleria azzurra mandando tutto in frantumi. Egli rivendica il diritto sovrano sul Napoli. La fallimentare me lha dato, guai a chi lo tocca. Lemiro Al Thani del Qatar arretra.Dopo unopera ingegnosa, paziente, abile durata quindici anni, Aurelio distrugge tutto. Sulle pareti del suo quartier generale lo fissano con sguardi tristi i condottieri degli anni di gloria. Sono i ritratti mesti di Edy Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Maurizio Sarri.A due giorni dalla battaglia dInghilterra contro il Liverpool, Aurelio consegna al nemico una squadra smontata, svilita, accartocciata che il principino Edoardo, dallaltare alla polvere, ha seguito dalle tribune di San Siro con sguardo mollemente vindice raccogliendo le briciole di un pareggio senza arte n parte. Il famoso giocattolo rotto. E i cocci sono tutti dei tifosi amareggiati e delusi.Nella tempesta shakespeariana in cinque atti giudiziari di Aurelio De Laurentiis, un uomo, lUomo, solleva il sopracciglio destro, il suo sguardo indaga il 4-4-2 e non ne scorge pi le fattezze. il leader calmo di quando tutti i calmi finivano in gloria.Giunto dallEuropa a miracol mostrare, il miracolo fallito. Dal palazzo presidenziale gli giunge londa delle voci di raccapriccio:Cronisti impotenti consegnano i loro computer perch sia Eschilo a raccontare questi tragici giorni del Napoli. La storia aureliana supera le umani capacit di raccontarla. I protagonisti sono certi, lesito incerto.Aurelio pretende la resa incondizionata dei conti e i giocatori dovranno passare sotto le forche aureliane, condannati nel frattempo a pane e acqua con lo stipendio di ottobre bloccato, poi ne sar ordinato il salasso. la politica del pugno di ferro in guanto dacciaio contro il buonismo dei tempi. Porte chiuse ad ogni tentativo di perdono.Nello sfascio littorio del presidente, lUomo dal sopracciglio fisso nellinarcamento definitivo dovr rappattumare alla meglio un squadra che, nei tempi felici, avrebbe puntato Liverpool per unimpresa, suprema prova di dedizione e gioia, declassata in questi giorni a un viaggio senza un fine tu trascini la nostra vita, quanta piaga mapristi in mezzo al petto, ecco fuggito il d festivo.I media presidenziali di appoggio incitano alla riprovazione e al ludibrio dei giocatori azzurri sino a definire (dalla sera al mattino) Insigne, Mertens, Callejon, Allan e Koulibaly la. Lorenzo di Frattamaggiore sarebbe Al Capino.Il futuro dir che cosa avr portato la politica imperiale di Aurelio. Perch un uomo astuto come il presidente hollywoodiano non pu ridursi ad una semplice azione di rivalsa suiCertamente, ha un progetto. Certamente, sa che cosa fare, come rilanciare il Napoli dopo averne stracciato la storia e la passione, come riproporre il nuovo corso.Il coito interrotto momentaneamente. Si prefigurano grandi novit. Aurelio ha sempre stupito e non si fermer a questo momento di Agata stupisci, guarda com ridotta questa squadra per te.