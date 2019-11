Il Napoli Basket sconfigge Tortona

in un match al cardiopalma

di Mario Triggiani

Nell'incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A2 la Generazione Vincente Napoli Basket si assicurata la quinta vittoria nelle ultime sei gare sconfiggendo la Bertram Tortona con il punteggio di 69-64.stata una gara a due facce, visto che il primo tempo ha visto le due squadre sfidarsi in pieno equilibrio scambiandosi ripetutamente la leadership dell'incontro mentre negli ultimi 20' c' stata prima la fuga di Napoli che ha dato l'impressione di aver chiuso il match, poi il recupero di Tortona ed infine la meravigliosa gestione degli ultimi possessi da parte dei partenopei.Napoli inizia la gara con Monaldi, Roderick, Chessa, Sandri e Sherrod in campo. Gli azzurri tentano subito di prendere il controllo del match con le triple di Roderick e Monaldi, ma gli ospiti rispondono prontamente con Grazulis.Ad inizio terzo quarto l'attacco di Tortona sembra bloccarsi e Napoli ne approfitta facendo registrare un break di 20-5 che sembra chiudere i conti.I piemontesi, per, sono squadra costruita per la promozione, e lo dimostrano non dandosi per vinti nonostante i venti punti di svantaggio iniziando l'ultimo quarto in maniera grintosa. Roderick commette il suo quarto fallo personale e viene richiamato in panchina da coach Sacripanti.L'assenza della guardia americana priva Napoli della sua principale bocca da fuoco, con gli attacchi che si riducono ben presto a tanti sterili passaggi dietro la linea da tre punti senza la capacit di trovare un buon tiro.Tortona recupera cos lo svantaggio, portandosi persino avanti grazie a tre triple consecutive di Formenti quando mancano due minuti al termine della gara.In campo tornato per Terrence Roderick, che negli ultimi centoventi secondi regala due assist a Sherrod per andare a schiacciare, segna un canestro dall'altissimo quoziente di difficolt ed infine conquista il rimbalzo decisivo su cui Formenti commette un fallo giudicato dagli arbitri antisportivo.Inizia cos una lunghissima sequenza di tiri liberi che vede in Spizzichini l'uomo designato da Sacripanti per andare in lunetta. Il lungo azzurro ripaga la fiducia con un 4/4 che regala al coach la quinta vittoria nelle sei gare in cui ha guidato il team partenopeo.Anche se con qualche patema in pi rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile visto il largo vantaggio conquistato a fine terza frazione, la Generazione Vincente ha confermato l'ottimo momento di forma sconfiggendo un'altra formazione che sar sicuramente protagonista dei prossimi playoff.Il protagonista assoluto della vittoria stato come sempre Terrence Roderick. La guardia americana sotto la guida di coach Sacripanti sta viaggiando a 19.5 punti, 9 rimbalzi e 5.3 assist per gara, candidandosi ancora una volta al premio di migliore giocatore della categoria.Buone anche le prestazioni di Sherrod, autore di 16 punti (compresi i due canestri decisivi dell'ultimo quarto) e 14 rimbalzi, e di Monaldi, che nel primo tempo ha trovato spesso canestri importanti dalla media distanza.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima al Forum di Biella.Si tratter dell'anticipo domenicale delle ore 12:00 e come ha ricordato Sacripanti le gare di mezzogiorno tendono a rivelarsi imprevedibili.Biella attualmente la capolista della categoria e non ha ancora mai perso in casa, dunque si tratter di un impegno gravoso per la formazione partenopea, che tre giorni dopo torner in Piemonte per affrontare Torino nel recupero dell'ottava giornata di campionato.: Terrence Roderick 20 (6/8, 1/5), Brandon Sherrod 16 (7/13, 0/0), Diego Monaldi 13 (4/4, 1/8), Stefano Spizzichini 11 (3/5, 0/0), Massimo Chessa 5 (1/1, 1/3), Daniele Sandri 4 (2/5, 0/2), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/2), Tommaso Milani 0 (0/1, 0/0), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0): 14 / 15: 34 8 + 26 (Brandon Sherrod 14): 12 (Terrence Roderick 5): Andrejs Grazulis 16 (4/6, 2/2), Kenny Gaines 15 (2/7, 1/5), Matteo Formenti 9 (0/1, 3/8), Rei Pullazi 7 (3/6, 0/3), Matteo Martini 7 (3/5, 0/2), Bruno Mascolo 6 (3/9, 0/1), Quirino De laurentiis 4 (2/2, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/1, 0/1), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Janko Čepić 0 (0/0, 0/0), Luca Valle 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0): 12 / 16: 33 11 + 22 (Andrejs Grazulis, Rei Pullazi, Bruno Mascolo 6): 12 (Bruno Mascolo 8)