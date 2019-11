Una favolosa estate di morte

un noir di Piera Carlomagno

di Giovanna D'Arbitrio

Mercoled 20 novembre, alle ore 18,00, alla Libreria Raffaello di Napoli, ha avuto luogo il secondo incontro del Club dei Lettori, per discutere con Piera Carlomagno del suo thriller(ed.Rizzoli).Nel corso del dibattito, condotto da, emerso che il nuovo giallo ha come scenario la Basilicata, terra bellissima, difficile e aspra, nonch luogo dorigine dellautrice. La storia si svolge quindi prevalentemente a Matera, divenuta Patrimonio dellUmanit per i suoi antichi Sassi, dove vengono ritrovati i corpi degli, barbaramente uccisi e gettati nei calanchi.Lautrice ha affermato che il suo lavoro di cronista giudiziaria lha indotta a scrivere dei noir: il suo primo romanzo infatti,, lha scritto dopo un fatto di cronaca realmente accaduto a Salerno. Le donne, inoltre, sono figure determinanti nei suoi romanzi: anche quando non sono protagoniste, hanno un ruolo di rilevo e sono necessarie per risolvere i casi.Iscritta al Club del Lettori, anche la sottoscritta ha partecipato al dibattito evidenziando il tema della, presente sia nellinvestigatrice, Viola Guarino, che nella vittima, Floriana Montemurro: due donne ribelli e anticonformiste che cercano di opporsi ad una societ maschilista, piena di pregiudizi e ipocrisie.Viola, lanatomopatologa impegnata nella soluzione del caso, si serve non solo di metodi scientifici nello svolgimento delle indagini, ma anche del suo sesto senso, influenzata da magiche atmosfere, antichi riti e tradizioni . Sua nonna infatti una famosa lamentatrice funebre e lei stessa per la sua forte sensibilit da piccola era stata bollata come. Insomma un mix di indagini moderne e retaggi antichi.Sulla copertina si legge cheConcludendo, lautrice svela il male profondo della Lucania e dei suoi abitanti, in particolare il disagio delle donne Sulla quarta di copertina si rileva infine che i personaggi della storiaPiera Carlomagno, laureata in lingua e letteratura cinese, stata cronista giudiziaria, scrive per Il Mattino di Napoli e cura la comunicazione per alcuni enti con Edizioni Cento Autori.Tra i suoi libri ricordiamo. Gi finalista al Premio Alberto Tedeschi del Giallo Mondadori. Nel 2013 ha vinto il Terzo Premio Carlo Levi della Fondazione Giorgio Amendola di Torino con il racconto. presidente dellassociazione letteraria noir Porto delle nebbie.