The Irishman, di Martin Scorsese

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato in anteprima in Italia al Festival di Roma 2019,, di, stato ispirato dal saggio) di, basato sulla vita di, pubblicato in Italia da Fazi Editore nel 2019 col titoloIl film inizia con immagini di una casa di riposo dove), ormai vecchio, seduto su una sedia a rotelle, inizia il racconto della sua vita: veterano della Seconda Guerra Mondiale divenuto poi autista di camion, incontra per caso), boss della mafia a Filadelfia, e diventa suo amico.Quando anche le loro famiglie stringono amicizia, spinto dalla crescente fiducia in lui, Russell decide di presentarlo a), il capo del sindacato dei camionisti, un tipo vulcanico e irascibile, ma anche capace di sinceri sentimenti. Frank diventa suo consigliere e amico, ma quando Hoffa entra in conflitto con) e non obbedisce agli ordini dei capi, Frank costretto a tradirlo e ad eliminarlo.Il brutale assassinio, anche se da lui portato a termine a malincuore per rispettare le leggi della mafia, disapprovato dai personaggi femminili del film in modo silenzioso e rassegnato. Solo) rompe i rapporti con il padre, per il legame affettivo che la legava alla vittima fin dallinfanzia.Le intricate avventure criminali di questi tre personaggi attraversano la storia americana offrendo un possente spaccato depoca, presentato in uno stile quasi documentaristico dalla sceneggiatura di, supportato da grandi interpreti, dalla fotografia di, dal montaggio di, dalle musiche diAnche se il film ha riscosso il plauso della critica, appare forse come unopera pi adatta a cinefili che al grande pubblico, sia per la durata (3 ore e 30 minuti) che per i sottotitoli necessari per assenza di doppiaggio in italiano.Numerosi sono i film del grande Martin Scorsese, tra i quali ricordiamoEcco unintervista al regista: