Week-end pieno di jazz al Kind of Blue

di Adriano Cisternino

Doppio appuntamento questa settimana al Kind of Blue che propone un weekend pieno di jazz, due serate ricche di note e di improvvisazione, ma dallo stile abbastanza diverso l'una dall'altra.Venerd 15 sul palco di Agnano atteso il quartetto di Nicola Mingo (chitarra) con Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Leonardo Borghi al pianoforte e Geg Munari alla batteria.Diversa l'impronta del concerto previsto per sabato 16 quando, sullo stesso palco, salir il quintetto di Marta Sanchez (pianoforte) con Roman Filiu (alto sax), Jure Pukl (sax tenore), Zac Loeber (basso) e Iago Fernandez (batteria).A distanza di cinque anni dal suo album Swinging, Nicola Mingo propone un nuovo progetto. Significativo il titolo, Blues Travel, un viaggio nel blues degli anni Sessanta, blues inteso in senso strutturale pi che letterale.Nei titoli figurano brani storici della tradizione, ma anche composizioni originali ispirate ai grandi chitarristi (c' anche Pino Daniele) e soprattutto a Wes Montgomery che ha folgorato da bambino il chitarrista napoletano classe '63 e dalla cui ispirazione non si mai distaccato.Al suo fianco una formazione quasi uguale a quella del disco, con Leonardo Borghi al piano (al posto di Andrea Rea) e la stessa sezione ritmica, composta da due figure iconiche del jazz italiano, l'80enne Giorgio Rosciglione da Palermo al contrabbasso e l'84enne Geg Munari da Frattamaggiore, entrambi all'insegna dello slogan: sul palco non s'invecchia.Da venerd 15 a sabato 16 con il quintetto di Marta Sanchez, pianista spagnola rapita dal jazz agli studi classici, grazie anche al pianismo di Brad Mehldau, e trapiantata, grazie ad una borsa di studio, a New York dove rimasta per scelta ed anche perch s'innamor di un sassofonista diventato suo compagno di vita. Il suo jazz risente molto della preparazione classica ed europea, ma ama molto il suono del sax al quale lascia molto spazio nella sua musica.Una due-giorni in jazz di interesse a largo spettro che ribadisce lo spessore artistico della sala di Agnano.