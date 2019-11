La Belle Époque, di Nicolas Bedos

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2019,, scritto e diretto da, narra la storia di un fumettista, Victor Drumont (), che attraversa un periodo difficile della sua vita.Disegnatore disoccupato che rifiuta il digitale, Victor detesta il presente e non fa altro che litigare con sua moglie, Marianne (), psicanalista proiettata invece verso il futuro. Dopo l’ennesima lite, Marianne lo caccia di casa e si consola tradendolo con il suo migliore amico.Triste e solo, Victor accetta una proposta del figlio Maxime () che collabora con la Time Traveller, diretta da Antoine (), regista tirannico e nervoso che mette in scena il passato, offrendo ai suoi clienti la possibilità di rivivere un’epoca felice della loro vita con precise scenografie ricostruttive e bravi attori.Grazie ad Antoine, Victor può rivivere così la sua belle époque personale, ovvero il 16 maggio del 1974, il giorno in cui aveva incontrato Marianne per la prima volta a Lione nel café La belle époque.Affascinato da Margot (, l’attrice che interpreta Marianne da giovane, Victor alla fine non solo ritrova il passato, ma si riconcilia anche con il presente e con sua moglie.Attore, sceneggiatore, scrittore e regista,, figlio del noto attoreconsiderato in Francia come un borghese di sinistra, un bobo (diminutivo di "", ci sorprende poi con temi delicati, centrati su amore e riconciliazione, e ci regala ancora un film gradevole e non scevro di humour, come il suo primo film(tradotto in italiano “”).La sceneggiatura ineccepibile dello stesso Bedot è supportata dalla fotografia di, dalle musiche di, dalla scenografia diEcco il trailer ufficiale del film: