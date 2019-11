Jazz e rock con Braido e Matino

Napoletano Pippo Matino (basso elettrico), triestino Andrea Braido (chitarra): si sono incontrati per la prima volta una decina d'anni fa a New York in un festival del jazz italiano.nato subito un feeling artistico e quindi un duo, che si ritrova spesso e (soprattutto) volentieri, sui palchi di mezza Italia, ma anche d'Europa, magari accompagnato da un batterista (Claudio Romano), per suonare jazz e non solo, anche rock, funky e pop.Il trio sar a Napoli venerd 8 novembre (ore 21,30) sul palco del Kind Of Blue, in via Antiniana ad Agnano, che la passione di Michele Solipano, factotum del Napoli Jazz Club, ha trasformato in breve in un nuovo, accattivante punto di riferimento per i jazzofili napoletani.Pippo Matino cresciuto nel segno di Jaco Pastorius, uno dei tanti eroi maledetti del jazz (morto a soli 36 anni), e dal genio di Norriston ha assorbito l'eclettismo che lo porta a tuffarsi con pari energia ed efficacia nel jazz come nel rock o in altri generi musicali purch il ritmo sia fondamentale.Numerosissime le collaborazioni con star nazionali ed internazionali tra cui Billy Cobham (prossimamente a Napoli, Acacia, venerd 22 prossimo).Non meno eclettici i trascorsi di Andrea Braido, autentico virtuoso della chitarra che suona senza plettro. Nato batterista, poi passato alle sei corde affascinato da Jimi Hendrix (altro genio scomparso troppo presto).Coinvolgente la carica di energia di Braido, resa popolare dalla intensa collaborazione con Vasco Rossi ed altri cantanti italiani di primissimo rango come Mina e Celentano. Origins, il suo ultimo disco, un po' la sintesi di una carriera fra rock e jazz: tre delle dieci tracce lo vedono impegnato alla batteria, primo amore musicale mai dimenticato.Non escluso, anzi, che anche a Napoli dia un saggio della sua bravura con piatti e tamburi. Intanto in uscita una sua autobiografia resa particolarmente intrigante, fra l'altro, da numerosi aneddoti raccolti durante la carriera.Brani originali e pezzi della tradizione jazz e rock nella scaletta di venerd sera ad Agnano dove potrebbe intervenire (ospite di riguardo) anche Marco Zurzolo, naturalmente armato di sax. E allora la serata assumerebbe tinte ancora pi suggestive.