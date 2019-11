Il riscatto atteso in Europa

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 04.11,2019)

Il Napoli una squadra squisitamente tecnica e non ha la ferocia agonistica per infrangere la resistenza pi tenace degli avversari. Non ne ha il fisico. per questo che, quando la tecnica non basta, il Napoli non ha la soluzione di forza per prendere il sopravvento.Non incute paura. il suo limite. Contro squadre chiuse, combattive, che non mollano un pallone, non ha lalternativa della fisicit, il peso della fisicit per sfondare.Non che il Napoli abbia un rendimento altalenante. che nelle partite contro avversari molto agonistici, non riuscendo a mettere a segno il suo gioco di qualit, perde fiducia, perde il gusto del gioco, si deprime e carica a testa bassa senza lucidit. Si snatura e perde le sue sicurezze.La Roma ha forza e ha avuto la forza (nei contrasti) per controllare la partita e ha vinto. Non ha travolto il Napoli (un gol, un rigore e appena due conclusioni nella porta di Meret).La difesa azzurra, criticata e criticabilissima (il calo di Koulibaly non pu essere solo per la mancanza di Albiol), ha concesso poco alla Roma. Temendo gli azzurri, anche se visibilmente poco brillanti nella ripresa, la squadra giallorossa non ha forzato il gioco dattacco, ma si limitata saggiamente a tenere in pugno la gara.Il Napoli questo. Bello e impossibile. La classifica del campionato peggiorata non solo per i sette punti in meno rispetto allanno scorso, ma anche per laffollamento della zona Champions con linserimento di quattro squadre che sono notevolmente migliorate (Inter +3 punti, Roma +6, Atalanta +6, Cagliari +8).E, poi, sicuro che Ancelotti crede in questa squadra, pur avendola definita bellissima, e che, al di l dei momenti di emozione, baci e abbracci, la squadra abbia un vero feeling con lallenatore?Riteniamo che siano stati legittimi ma esagerati gli osanna per le vittorie sul Liverpool (due salvataggi di Meret sullo 0-0) e a Salisburgo (tre salvataggi di Meret), ma ora sono esagerate le critiche per la sconfitta di Roma anche se pesa molto perch era uno spareggio-Champions.Proprio la Champions ritorna stasera col match contro il Salisburgo, quarta gara del girone. La squadra austriaca ha grande qualit tecnica (offensiva) ed terribilmente veloce, ma perforabile in difesa.Dovrebbe essere la partita pi gradita al Napoli se il campionato non ha inferto agli azzurri un calo di umore. In Champions il Napoli capolista del gruppo e ha in tasca met qualificazione agli ottavi. Se vince gi qualificato.il Salisburgo che si gioca tutto al San Paolo. Gli serve assolutamente la vittoria. Per questo doppiamente temibile. Verr avanti a catapulta, non ha altra scelta. Il pareggio non gli basta.Il Napoli ha loccasione per cancellare incertezze e critiche. Non sar uno scontro fisico, si giocher molto sul piano tecnico. La velocit di gioco e di corsa far la differenza. Il Napoli non sa gestire le partite e, perci, sar una sfida a viso aperto.Allandata il Salisburgo ha tirato molto (16 tiri a 11, 5-4 nello specchio). Il campionato austriaco non un test attendibile, comunque il Salisburgo ha segnato 53 gol in tredici partite e laccoppiata dattacco Haaland-Daka ha segnato 24 gol (dodici a testa).Da tredici anni, col notevole avvento dello sponsor Red Bull, lindustria austriaca dellomonima bevanda energetica (quattro miliardi di lattine vendute allanno), il Salisburgo va tentando lavventura in Champions.Dopo undici edizioni fra preliminari e play-off (44 partite, 20 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte, 66 gol a segno), questanno gioca per la prima volta la fase a gironi ed ha lattacco migliore (11 gol: tre pi del Liverpool, sei pi del Napoli).Nello stesso periodo, il Salisburgo ha giocato una semifinale di Europa League (2017-18), due volte gli ottavi, tre volte i sedicesimi.La Red Bull, che investe mezzo miliardo di dollari lanno in sponsorizzazioni sportive, oltre al Salisburgo sostiene il Lipsia, una squadra di calcio americana e una in Brasile, ha una affermata scuderia in Formula uno e assiste 456 atleti di tutte le discipline sportive.Un altro fattore, forse il pi importante, che rende il Salisburgo ancora pi temibile e fortemente attrezzato. Allandata il Salisburgo ha tirato molto (16 tiri a 11, 5-4 nello specchio).Il campionato austriaco non un test attendibile, comunque il Salisburgo ha segnato 53 gol in tredici partite e laccoppiata dattacco Haaland-Daka ha segnato 24 gol (dodici a testa).